Trazer Kiryu de volta em Yakuza como Dragon 8 é ridículo

Ontem à noite, finalmente demos uma olhada no próximo grande jogo em yakuza Series, como um dragão 8e o clipe de anúncio instantaneamente as pessoas corriam online para coletar Memes tiram sarro do novo penteado dos caras Do poderoso protagonista de longa data, Kiryu Kazuma. Embora seja bom saber que o vovô Koza está em estado novo yakuza Game, não posso deixar de perguntar em voz alta: Kiryu, baby, por que você ainda está aqui? Já não dissemos adeus?

durante o yakuza estúdio Cúpula RGG 2022Sega anunciou três novas marcas de sucesso yakuza Brinquedos: como um dragão 8; Como um dragão: Ishin, o samurai histórico da série ambientada em uma versão fictícia de Kyoto na década de 1860; E a Como o jayden dragão: o homem cujo nome limpou, Que irá retratar os eventos na vida de Kiryu Bin Yakuza 6: A Canção da Vida E a como um dragão 8. Mesmo que já sabíamos disso LaD8 O jogo estava chegandoO trailer de anúncio confirmou que o jogo terá heróis duplos em Ichiban Kasuga e Kiryu.

Ter heróis duplos ou mesmo vários heróis jogáveis ​​não é novidade para yakuza Series. Yakuza 0E a Yakuza 4E as Yakuza 5 Tudo o que você precisa fazer é jogar da perspectiva de personagens não-Kiryu. Enquanto eu estou animado para ver Kiryu Um grupo de transporte imaginário em como um dragãode Aventura do DragãoComo combate por turnosNarrativamente falando, o retorno de Kiryu ignora as múltiplas intervenções narrativas que ele já recebeu ao longo da série e destaca o quão ridículos são os cães. Yakuza 6um jogo anunciado como sua última aventura, foi.

Antes de entrar em spoilers, este precisa ser exibido: o cabelo de Kiryu dentro como um dragão 8 Mau. Seu barbeiro decepcionou todo o Japão e deu a um homem de 51 anos um cabelo grisalho delicioso. Independente do esporte O melhor de seu Vergil Devil May Cry disfarceSuponho que há uma resposta muito fácil para o motivo de ele estar usando esse novo visual para sua crise de meia-idade. ver em Yakuza 6Kiryu luta com esse cara chamado Jun Ji Hanum homem coreano usando um penteado semelhante ao que Kiryu está balançando Yakuza 8anúncio anúncio. Acontece que Joon-gi Han é uma identidade que foi passada para as pessoas ao longo da série, e Kiryu está arrasando no cabelo. como um dragão 8 Isso pode significar que ele agora tomou o título para si mesmo. No entanto, vamos torcer para que ele apenas tenha se inspirado na moda dele, talvez para disfarçar enquanto fazia algum trabalho disfarçado em poeira estelar, clube anfitrião de Kamuroucho. Como Kiryu é amigável com as pessoas que dirigem o cabaré, não estaria fora de questão para ele, um homem notório por disfarces terríveis, pensar que essa aparência disfarçada enganava alguém.

Agora, por que é um pouco frustrante ver como um dragãoO herói Ichiban é forçado a dividir os holofotes com Kiryu em sua próxima aventura.

Throughout the mainline Yakuza series, Kiryu has received three send-offs. In Yakuza 5última cenaKiryu, deitado em sangue nas ruas nos braços de sua filha adotiva, Haruka, após uma batalha feroz. Em seguida, a câmera se afasta de seu corpo frágil e o cumprimenta com uma palavra, “Ven”. Se você era um jogador no Ocidente em 2012, esse final basicamente se parece com a maneira do desenvolvedor Ryu Ga Gotoku Studio de dizer: “Sim, Kiryu pode estar morto. Rip Pozo”.

Mas acontece que a possível morte de Kiryu era falsa. Cara é tão durável quanto um telefone Nokia, e 2016 Yakuza 6: A Canção da Vida Ele viu seu retorno glorioso. No entanto, o jogo foi anunciado como a última aventura de Kiryu e seu verdadeiro guardião. Infelizmente, o fim dessa última aventura foi uma bobagem.

coroação Yakuza 6Você vê a história de Kiryu abandonando Haruka e “ela ainda tem cheiro de bebê novo”, Haruto. Na cabeça dura de Kiryu, ele justificou sua saída como forma de proteger sua família de órfãos de processos como resultado de seu comportamento criminoso. Quando vi Kiryu abandonar aqueles que amava depois de passar 60 horas lutando para reconquistar a família que ele fez para si, parecia exatamente o oposto de sua determinação em ficar com eles a todo custo, que é uma marca registrada dele ao longo da série. desnecessário dizer, Yakuza 6Seu final não apenas prejudicou sua experiência de jogo de “aventura final”, mas fez sua caracterização até aquele ponto parecer criminosamente mal gerenciada.

Mas Ninguém nunca deixoue 2021 Yakuza: como um dragão Ele viu o grande retorno de Kiryu à série como um personagem secundário super poderoso que ajuda o protagonista Ichiban Kasuga perto do final do jogo. Em um capítulo literalmente chamado passar a tochaKiryu, você sabe, passa a tocha para Ichiban no final de sua luta machista. A luta serve a dois propósitos, permitindo que Ichiban desabafe antes de fazer algo imprudente e simbolizar Kiryu, dando ao herói amante de JRPG seu selo de aprovação como novo herói da série. Eu acho que foi uma mentira boba.

Para mim, Kiryu retorna como protagonista duplo Yakuza 8 Coloca muita pressão nele Como o Dragon Jayden: o homem que apagou seu nome andar de forma eficaz Yakuza 6Meio cozido e suave em torno da razão para os próximos três yakuza Os jogos farão a série “Oops! All Kiryu” pelos próximos dois anos. Espero que a presença de Kiryu não leve a nossa percepção de Ichiban sofrendo de Efeito Worf ir adiante.