Para além do Rally de Portugal, o WRC apresenta o Road Book da Sustentabilidade

O Campeonato Mundial de Rali (WRC) lançou o seu Road Book de Sustentabilidade, apresentado pela primeira vez no SportsPro Live no Kia Oval.

Confiante:

Esta estratégia abrange as atividades do Promotor WRC e do Promotor Rallycross e todos os campeonatos sob os seus guarda-chuvas.

Beyond Rally será estabelecido como uma plataforma para todas as iniciativas de sustentabilidade

Contexto:

Como parte da estratégia, foi definida uma meta abrangente para cada área de ação, com metas de curto prazo (2024-2025), médio prazo (2026-2030) e longo prazo (a partir de 2030).

A área de ação para o clima inclui a medição da pegada de carbono da WRC e da World RX em 2022, o ano base, e a definição de um plano de gestão de carbono entre 2023 e 2030. A Área de Ação de Gestão Responsável estabelece um roteiro para que todos os participantes do campeonato sejam certificados pela Federação Internacional de Automobilismo. (FIA) acreditação ambiental de três estrelas até 2027.

Comente:

Santiago Pena Gomez, chefe de sustentabilidade do promotor do WRC, disse: “O Roadbook é a declaração do WRC para orientar e posicionar o nosso campeonato como uma força motriz para a melhoria sustentável. Reflete a visão e o desejo coletivo dos nossos stakeholders de reconhecer os desafios futuros, alavancar o nosso espírito inovador para alcançar mudanças a longo prazo e mobilizar-nos para um futuro resiliente e socialmente responsável.

A seguir vem:

Antes do seu próximo rali no país, no dia 9 de maio, o WRC realizará a sua segunda edição do Rally Forum em Portugal.

Para ir mais fundo: