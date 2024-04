As negociações rendem JJ McCarthy, Dallas Turner

Esta foi a reportagem ao vivo de Ben Goessling sobre a primeira rodada do Draft da NFL na sede dos Vikings no TCO Performance Center em Eagan. Para ler o relatório final de Ben sobre as jogadas dos Vikings na primeira rodada, Vá aqui.

JJ McCarthy é o quarterback mais bem pago da história dos Vikings. Os Vikings tiveram um pass rusher na primeira rodada pela primeira vez desde 2005.

Os Vikings trocaram uma vaga na primeira rodada do draft da NFL na noite de quinta-feira, selecionando McCarthy com a décima escolha geral que receberam dos Jets. McCarthy, que venceu um campeonato nacional em seu último ano em Michigan, foi escolhido uma posição acima do escolhido dos Vikings, Daunte Culpepper, em 1999.

Os Vikings foram o único time a negociar entre as 10 primeiras escolhas. Eles fizeram isso novamente mais tarde na primeira rodada, subindo do 23º para o 17º lugar para o pass rusher do Alabama, Dallas Turner, que se tornou o primeiro pass rusher convocado na primeira rodada desde Erasmus James em 2005. Para pegar Turner, o Vikings enviaram a escolha O 167º ano, além do terceiro e quarto lugares em 2025, vão para Jacksonville.

Os Vikings atualmente não têm escolhas na sexta-feira na segunda e terceira rodadas, que começam às 18h, horário central. Eles têm cinco escolhas no sábado.

Veja como foi a noite:

22h40: Uma dobradinha rara para os Vikings

Esta é apenas a quarta vez na era do Super Bowl que os Vikings levam pelo menos dois jogadores entre os 20 primeiros no Draft da NFL. Os outros foram 2005 (Troy Williamson, Erasmus James), 1994 (Dewayne Washington, Todd Stussy) e 1967 (Clint Jones, Gene Washington, Alan Page).

21h55: JJ McCarthy 'queria ser um Minnesota Viking'

JJ McCarthy foi selecionado em 10º lugar geral, o quarterback com melhor classificação na história dos Vikings.

“Eu sei que JJ McCarthy realmente queria ser um Minnesota Viking”, disse o técnico Kevin O'Connell. “Esperamos que, por mais entusiasmados que nossos fãs estejam, eles saibam que JJ McCarthy realmente queria ser um Minnesota Viking e mal pode esperar para chegar aqui e começar a trabalhar.”

21h30: Vikings “sobre a lua” com picaretas

Os Vikings fizeram duas negociações para avançar na primeira rodada do draft da NFL na quinta-feira, garantindo um novo quarterback e um edge rusher para a defesa reconstruída. Os Vikings subiram uma posição, de 11º para 10º, para recrutar o quarterback do Michigan, JJ McCarthy, e depois passaram de 23º para 17º para pegar o edge rusher do Alabama, Dallas Turner.

“Obviamente, há muitas coisas fora do nosso controle”, disse o gerente geral dos Vikings, Kwesi Adofo-Mensah. “Então, queríamos ter certeza de que estávamos preparados para todos os cenários”. “Ficamos muito felizes com o que aconteceu. Conseguimos agregar uma peça-chave da franquia em um quarterback que tem muito potencial, muita habilidade, que venceu em alto nível em muitos jogos. Lugares diferentes Um jogador impulsivo, que impacta o jogo, que está na Realidade apenas arranha a superfície, pensamos, de sua gama de habilidades: Um dos melhores defensores do nosso time, não acredito que colocamos os dois no jogo. mesmo rascunho.

Adofo-Mensah disse que conversou com McCarthy via Zoom no dia em que a equipe de Michigan recebeu seus anéis de campeonato.

“Ele está usando todos os seus anéis [from high school and college] “Um dia por ano e ele só tinha o polegar livre”, disse Adofo-Mensah sobre McCarthy.

“Mas enquanto conversávamos, ele disse: 'Há algum motivo para você não poder me recrutar?' E eu disse: 'Honestamente, do ponto de vista do talento, não, você é meio desconhecido porque jogou em um ataque superpesado e coisas diferentes assim, então há algumas conjecturas, mas é de onde estamos.' “Você viu, acreditamos que você pode fazer qualquer coisa.”

21h07: Vikings trocam novamente, trocam Dallas Turner pela 17ª escolha geral

Desta vez, os Vikings avançaram com a 17ª escolha geral para o edge rusher do Alabama, Dallas Turner, que muitas vezes foi projetado para ser uma escolha entre os 10 primeiros. Turner foi comparado à ex-rusher dos Vikings, Danielle Hunter.

Turner (6 pés-3, 247 libras) liderou todos os rushers do grupo de olheiros com uma corrida de 40 jardas de 4,46 segundos. O pass rusher assustadoramente atlético teve 14,5 tackles para derrota e 10 sacks na última temporada para o Crimson Tide.

Os Vikings negociaram com o Jacksonville Jaguars, subindo seis posições do 23º lugar geral. Eles empacotaram sua escolha restante da quinta rodada (nº 167 no geral), uma escolha de terceira rodada de 2025 e uma escolha de quarta rodada de 2025 com a escolha nº 23.

Os Vikings têm cinco escolhas restantes no draft, mas não estão programados para voltar ao relógio até as rodadas finais de sábado. Eles são os próximos novamente com a 108ª escolha na quarta rodada, além de duas escolhas na sexta rodada (nº 177, nº 203) e duas escolhas na sétima rodada (nº 230 e nº 232). –Andrew Kramer

20h19: Os Vikings draftam Michigan QB JJ McCarthy

JJ McCarthy é o quarterback mais bem pago da história dos Vikings.

A equipe selecionou Michigan QB em 10º lugar geral na noite de quinta-feira, depois de trocar uma posição com os Jets para garantir que evitariam que outro time saltasse à frente deles. McCarthy foi escolhido uma posição à frente de Daunte Culpepper, que ficou em 11º lugar geral em 1999.

Ele é o quinto quarterback escolhido no draft e provavelmente ficará atrás de Sam Darnold no início da temporada, enquanto os Vikings lhe dão tempo para aprender seu ataque. Mas ele será o jogador que Kevin O'Connell tentará desenvolver na próxima franquia QB dos Vikings.

Os Vikings realizaram um treino privado com McCarthy após seu dia profissional em março, e McCarthy se encontrou com O'Connell e o técnico de quarterbacks Josh McCown no NFL Combine em Indianápolis.

Mais tarde, quando perguntei a McCarthy sobre seu encontro com os Vikings, eis o que ele disse: “O técnico O'Connell liderou tudo. entrar no tabuleiro com eles, assistir suas jogadas, foi “É especial”.

Prepare seus memes de JJ para JJ.

20h15: Os Vikings negociam até a 10ª posição

Os Vikings estão considerando uma troca no draft pelo quarterback desde o ano passado. Embora a mudança que eles fizeram na noite de quinta-feira não tenha sido tão dramática quanto eles pensavam, isso significa que eles provavelmente terão em breve o primeiro QB entre os 10 primeiros na história da franquia.

A equipe adquiriu a 10ª escolha geral dos Jets no draft em troca das escolhas 129 e 157. Os Vikings também receberão a 203ª escolha de Nova York.

A mudança ocorreu depois que quatro QBs – Caleb Williams, Jayden Daniels, Drake Maye e Michael Penix – foram selecionados nas primeiras oito escolhas. Isso coloca os Vikings em posição de fazer de JJ McCarthy ou Bo Nix o QB mais bem elaborado da história da franquia.

Os Vikings exploraram a ascensão no draft de 2023 para o quarterback, mas no final das contas permaneceram para selecionar o recebedor do USC, Jordan Addison, em 23º lugar geral, disseram fontes. Com a expectativa de que a turma de 2024 tenha bastante profundidade na posição de zagueiro, os Vikings decidiram esperar até este ano.

20h05: Penix-to-Falcons em um primeiro jogo impressionante do draft

Kirk Cousins ​​​​deixou os Vikings para se juntar aos Falcons, em um contrato de quatro anos que aparentemente lhe garantiu mais segurança do que ele pensava que conseguiria em Minnesota. Ele recebeu notícias incríveis na noite de quinta-feira.

Os Falcons fizeram de Michael Penix Jr., de Washington, o quarto quarterback selecionado nas primeiras oito escolhas, selecionando um passador que ficará atrás de Cousins ​​​​por enquanto, mas pode ser seu sucessor. O acordo de Cousins ​​inclui dois anos garantidos e um bônus de escalação de 2026 que será garantido em 2025, então ele está efetivamente vinculado a Atlanta por três anos. Mas se Penix estiver pronto para jogar antes disso, as coisas podem ficar interessantes para o ex-QB dos Vikings, que agora enfrentará um cenário que pode ter pensado que estava evitando em Minnesota.

Pouco antes do elenco, o agente de Cousins, Mike McCartney, twittou: “Prestes a ficar chocado”. na verdade.

19h55: Giants passam no QB, selecionam o recebedor no 6º lugar

A conversa pré-draft sobre os Giants levando um quarterback para o sexto lugar acabou sendo apenas isso. Eles escolheram o recebedor da LSU, Malik Nabers, com sua escolha no primeiro turno, substituindo Michigan QB JJ McCarthy. Os Vikings estão agora a apenas quatro opções de distância, com McCarthy, Michael Penix Jr. e Bo Nix ainda disponíveis.

Os Giants derrotaram J.C. Latham do Alabama no sétimo, colocando os Falcons no relógio à frente dos Bears, Jets e Vikings. Se os Broncos estiverem em busca de um quarterback, eles podem tentar saltar à frente dos Vikings. Caso contrário, os Vikings poderiam selecionar vários zagueiros restantes no 11º lugar. Eles também poderiam assumir outra posição no 11º lugar, se se sentirem suficientemente bem com suas opções no 23º lugar para fazer algo lá ou passar de lá para o 23º lugar. QB.

Veremos em breve como eles jogam.

19h47: Joe Alt de Totino Grace, por Chargers

Quarenta anos depois de Kansas City ter selecionado Alt 21º geral, o Chiefs Hall of Famer comemorou com a família e amigos no 7 Vines Vineyard and Winery em Dellwood na noite de quinta-feira, enquanto o Los Angeles Chargers usava a quinta escolha geral para o filho mais montanhoso de John, Joe, um a . A ex-estrela da Totino-Grace High School e duas vezes All-American de Notre Dame.

Joe foi o primeiro atacante ofensivo e o segundo linebacker externo a ser selecionado. Ele também se tornou o terceiro Minnesotan a ser selecionado entre os 10 primeiros nos últimos 20 anos, juntando-se ao recebedor do Holy Angels, Larry Fitzgerald Jr., a terceira escolha geral dos Cardinals em 2004, e ao quarterback do Marshall, Trey Lance, a terceira escolha geral do 49ers. Em 2021.– Mark Craig

Leia mais sobre Alt aqui.

19h32: Patriots mantêm o número 3, draft Drake May

Os Patriots selecionaram o quarterback da Carolina do Norte, Drake Maye, com a terceira escolha geral, com fontes de jogadores dizendo que os Vikings esperam fazer o draft na primeira rodada. Agora, veremos se os Vikings tentarão fazer uma grande jogada para um dos outros zagueiros do draft.

Pensava-se que eles estavam tentando subir para o terceiro lugar para selecionar Maye, embora o alto preço pedido pelos Patriots tornasse isso difícil de conseguir. Os Vikings ainda podem fazer uma jogada para o quarterback do Michigan, JJ McCarthy, ou ver se McCarthy, Michael Penix Jr. de Washington ou Bo Nix de Oregon ficam longe o suficiente para serem sua opção mais próxima da 11ª escolha geral, já que não teriam uma escolha. . Desistir o máximo que puder em uma negociação.

19h27: Caleb Williams e Jayden Daniels lideram 1, 2

Como esperado, os Bears selecionaram o quarterback da USC Caleb Williams com a escolha geral nº 1 e os Líderes seguiram com o LSU QB Jayden Daniels nº 2.

Patriotas o tempo todo. O que eles farão? Manter ou trocar? Os Vikings farão uma grande mudança para este local?

18h15: Resultados da pesquisa Vikings QB

Em 8 de abril, o Star Tribune pediu aos leitores que votassem em qual quarterback eles queriam que os Vikings escolhessem. Embora você ainda tenha cerca de uma hora para votar, aqui está uma rápida olhada nos resultados:

17h15: Antevisão da primeira rodada dos Vikings

Os Vikings têm nove escolhas no draft de 2024, incluindo duas na primeira rodada na noite de quinta-feira, quando poderiam trocar por um quarterback enquanto buscam uma solução de longo prazo para a posição. Eles estão planejando esta noite praticamente desde que o técnico Kevin O'Connell e o gerente geral Kwesi Adofo-Mensah chegaram a Minnesota em 2022. Eles observaram a turma de draft de 2024 por dois anos, deixaram Kirk Cousins ​​​​sair como agente livre e pegaram a 23ª escolha de Houston para sua 11ª escolha geral e colocou pelo menos seis zagueiros por meio de um processo de pré-draft elaborado por O'Connell.

Quinta-feira pode ser o fim desse processo, especialmente se os Vikings subirem uma posição do 11º lugar para assumir o zagueiro com melhor classificação na história da franquia.

Os Vikings escolheram um QB na primeira rodada apenas quatro vezes. Alguém poderia argumentar, como Michael Rand do Star Tribune fez hoje, que a equipe está preparada para fazer a escolha de draft mais importante de sua história.

Os Vikings buscarão melhorias na defesa, principalmente na linha defensiva e no cornerback. Eles também poderiam obter ajuda adicional na linha ofensiva ou profundidade em suas posições de habilidade. Mas a primeira tarefa é descobrir seu futuro no QB.