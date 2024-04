O Banco do Japão mantém a sua política monetária inalterada

Um pedestre caminha perto do prédio do Banco do Japão, no centro de Tóquio, em 28 de julho de 2023.

O Banco do Japão manteve as taxas de juro inalteradas na sexta-feira após a sua reunião de política monetária, mantendo a sua taxa de juro de referência entre 0% e 0,1%.

Isto está em linha com as expectativas dos economistas consultados pela Reuters.

Embora a mudança fosse esperada, ela ocorre depois que a inflação em Tóquio em abril foi menor do que o esperado, com o núcleo da inflação em 1,6%, em comparação com as expectativas da Reuters de 2,2%.

O Banco do Japão também disse que continuaria a realizar compras de títulos em linha com a decisão de março. O banco disse no início de março que havia comprado títulos no valor de cerca de seis trilhões de ienes (83,5 bilhões de dólares) por mês no passado.

Não houve comentários do Banco do Japão sobre este assunto iene que se enfraqueceu de forma constante desde que o Banco do Japão pôs termo à sua política de taxas de juro negativas no mês passado e abandonou a sua política de controlo da curva de rendimentos.

A moeda ultrapassou o nível 156 em relação ao dólar americano na sexta-feira após a decisão, e foi negociada recentemente a 156,11.