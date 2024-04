Crise no Médio Oriente: Os Estados Unidos e outros 17 países apelam ao Hamas para libertar os reféns

Autoridades palestinas em Gaza aumentaram na quinta-feira o número de corpos descobertos em uma vala comum no terreno de um hospital de 283 para 392, em meio a relatos conflitantes entre Israel e as autoridades em Gaza sobre como e quando alguns corpos foram enterrados.

“Esta é a maior vala comum desde o início da guerra”, disse Mahmoud Basal, porta-voz da Defesa Civil de Gaza, um departamento de busca e salvamento dentro do território controlado pelo Hamas, na quinta-feira, antes de pedir uma investigação internacional.

Uma análise do New York Times de vídeos de redes sociais e imagens de satélite concluiu que os palestinos escavaram pelo menos dois dos três cemitérios semanas antes de as forças israelenses invadirem o complexo.

As autoridades em Gaza dizem que valas comuns foram cavadas em terrenos hospitalares antes do ataque israelense em fevereiro, mas acusam Israel de posteriormente abrir o local para adicionar corpos.

Não está claro como morreram os enterrados no Complexo Médico Nasser, na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, ou exatamente quando morreram.

Embora o Times não tenha conseguido determinar a causa da morte dos indivíduos, os primeiros enterros ocorreram em janeiro e fevereiro, em meio a uma ofensiva israelense que durou semanas na cidade.

Na quinta-feira, Israel negou as acusações de que foi responsável por cavar sepulturas no complexo, mas disse anteriormente que as tinha aberto em busca dos corpos de reféns que foram raptados em Gaza.

O major Nadav Shoshani, porta-voz do exército israelense, disse em um comunicado: “Está se espalhando desinformação sobre uma vala comum que foi descoberta no Hospital Nasser em Khan Yunis”. “A sepultura em questão foi cavada – pelos habitantes de Gaza – há alguns meses. Este fato é confirmado por documentos de mídia social. Qualquer tentativa de culpar Israel por enterrar civis em valas comuns é categoricamente falsa e apenas um exemplo de uma campanha de desinformação que visa deslegitimar Israel.

No caos da guerra de seis meses, tornou-se comum os habitantes de Gaza enterrarem os mortos nos terrenos dos hospitais, nos quintais e noutros locais, muitas vezes às pressas e sem cerimónia. Mas a elevada contagem de corpos indica o custo humano que a guerra causou e como os hospitais se tornaram focos de tensão.

Os centros médicos foram muitas vezes os primeiros locais onde as pessoas deslocadas pelos bombardeamentos israelitas se refugiaram, e as suas terras acolheram milhares de pessoas em tendas temporárias. Autoridades israelenses dizem que os centros médicos foram o foco dos ataques porque os combatentes do Hamas estão escondidos dentro e sob as instalações, e que esta é a única maneira de erradicar o grupo militante. O Hamas e trabalhadores médicos negaram a acusação. Grupos de ajuda, Pesquisadores E Organismos internacionais Eles têm descrito cada vez mais o desmantelamento das capacidades médicas em Gaza por Israel como “sistemático”.

Vídeos partilhados nas redes sociais e verificados pelo The New York Times mostram que dois locais com múltiplas valas comuns em Nasser foram escavados e os corpos enterrados a partir de janeiro.

Imagens de satélite mostram que a grande vala comum escavada pela primeira vez pelos habitantes de Gaza sob as palmeiras na parte sul do complexo foi abalroada pelas forças israelitas, inclusive com uma escavadora, dando credibilidade à alegação israelita de que exumaram e enterraram novamente os corpos.

Não há sinais claros de que as forças israelitas tenham cavado novas sepulturas ou acrescentado corpos às sepulturas existentes.

Em 21 de abril, vídeos foram compartilhados nas redes sociais mostrando uma terceira sepultura do outro lado de um caminho de tijolos que passa ao lado da vala comum inicial. Esta nova sepultura foi criada durante ou após a ocupação israelense das terras do hospital, mas não está claro quem a cavou. Sinais escritos em árabe em muitos túmulos está lendo “Mártir anônimo.”

A descoberta das sepulturas no fim de semana passado levou a apelos internacionais para uma investigação independente.

Juntando-se à União Europeia e às Nações Unidas, o conselheiro de segurança nacional do presidente Biden, Jake Sullivan, instou o governo israelita a investigar “de forma completa e transparente” os relatos “profundamente perturbadores” de valas comuns.

“Temos estado em contacto a vários níveis com o governo israelita”, disse ele numa conferência de imprensa na quarta-feira. “Queremos respostas”, acrescentou.

A descoberta da vala comum no Hospital Nasser ocorre duas semanas depois de uma vala comum semelhante ter sido encontrada no Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza.

Numa declaração esta semana, a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, emitiu uma declaração na qual disse: Citar Foi relatado que alguns dos corpos foram encontrados com as mãos “amarradas e sem roupas”.

Não foi possível verificar de forma independente estes relatórios, provenientes das autoridades de Gaza, e o movimento não forneceu provas para a sua afirmação.

Pelo menos um dos corpos exumados desde domingo foi visto vestindo roupas médicas azuis em A. vídeo O fotógrafo Haseeb Al-Wazir postou nas redes sociais. Parece que as mãos da pessoa estão amarradas. Este corpo estava deitado ao lado de outros corpos que foram exumados da vala comum no palmeiral.

Os médicos do hospital e do Ministério da Saúde de Gaza disseram que algumas pessoas que tentaram escapar do complexo Al-Nasser durante o ataque israelense foram baleadas por soldados israelenses e algumas delas foram mortas ou feridas.

Embora esta afirmação não possa ser verificada de forma independente, vários vídeos verificados pelo The Times mostram vítimas de tiros deitadas no chão, perto do Portão Norte; Outros Exibições As pessoas usam uma corda para puxar garrafas de água para o outro lado da rua, até o complexo hospitalar, para evitar o caminho onde as vítimas foram baleadas.

Na altura, os militares israelitas afirmaram ter “aberto uma rota segura” para evacuar civis da área, mas não responderam a perguntas sobre relatos de que teriam aberto fogo contra palestinianos que tentavam sair do hospital.

Os investigadores de direitos humanos e os peritos forenses necessitam de acesso imediato a Gaza para garantir que as provas das sepulturas são preservadas, a fim de garantir a responsabilização por quaisquer violações do direito internacional, afirmou Erika Guevara-Rosas, Diretora de Investigação e Advocacia da Amnistia Internacional.

“Sem investigações adequadas para determinar como estas mortes ocorreram ou que abusos podem ter sido cometidos, talvez nunca descubramos a verdade sobre as atrocidades por trás destas valas comuns”, disse ela num comunicado. declaração.

O exército israelita deixou o Hospital Nasser no final de Fevereiro e continuou a operar em Khan Yunis antes de se retirar do sul de Gaza no início deste mês. A retirada permitiu que os serviços de emergência palestinos – e familiares – começassem a procurar os desaparecidos.

Jihad Al-Bayouk (26 anos) disse que enterrou seu irmão mais velho em Nasser Land em 24 de janeiro, depois que ele foi morto no que ele disse ter sido um ataque de drone israelense em sua casa em Khan Yunis. “Fiz questão de lembrar o lugar para poder voltar mais tarde e enterrá-lo adequadamente em um cemitério de verdade”, disse Al-Bayouk, 26 anos, por telefone na quarta-feira.

Ele disse que quando voltou depois que as forças israelenses se retiraram da área, não conseguiu encontrar o corpo de seu irmão ou as palmeiras que usou para localizá-lo. Então ele começou a cavar todos os dias, com uma multidão procurando os corpos de seus entes queridos.

Al-Bayouk disse: “A escavação continuou por vários dias” antes de encontrar o corpo de seu irmão na segunda-feira em um local diferente daquele onde o enterrou. Ele disse que duas das três camadas de plástico em que o embrulhou desapareceram e a terceira camada estava rasgada, mas presa com clipes de plástico.