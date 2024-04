Data de lançamento da atualização Fallout 4 Next Gen: Quando chegará?

Se você voltou aos jogos Fallout recentemente – ou os experimentou pela primeira vez – provavelmente está ansioso para experimentar a atualização de próxima geração do Fallout 4. Se você está se perguntando… A que horas a atualização da próxima geração está realmente programada para chegar?Então você está exatamente no lugar certo.

Recebemos muitas informações sobre o que a atualização da próxima geração incluirá como parte de seu anúncio surpresa algumas semanas atrás. Além de trazer o jogo para PlayStation 5 e Xbox Series Também inclui muitos brindes do Creation Club gratuitamente – incluindo algum conteúdo do Enclave Remnants, novas armas temporárias e decorações de Halloween para o workshop.



Então, quando tudo isso vai acontecer? Bem, a resposta é que, embora a Bethesda nos tenha dito que 25 de abril é definitivamente a data de chegada da atualização, eles não especificaram os horários exatos em que ela será lançada. Infelizmente, tudo o que podemos fazer é girar os polegares e esperar.

No entanto, se tentarmos estimar o tempo – Em algum momento entre 17h GMT e 21h GMT, este parece ser um resultado prováveljá que o anúncio da atualização foi feito no Twitter às 16h24 GMT – com notícias do Steam sendo atualizadas às 20h22 GMT. Isso significa que a atualização será lançada algum tempo depois das 12h ET/9h PT/18h CET/2h ESTe coloque-o em uma bela janela para que as pessoas no Reino Unido, nos EUA e na Europa possam reproduzi-lo imediatamente (desculpem, pessoas na Ásia).

Embora, como eu disse, este seja apenas um palpite – já que a Bethesda gosta de surpreender a todos nós. Também é importante notar que o tempo de lançamento pode variar ligeiramente entre as diferentes plataformas. Nosso objetivo é atualizar este artigo o mais rápido possível assim que a atualização for lançada, para que você possa configurar seu download imediatamente e depois passar para o Commonwealth.

Então, aí está você, agora você sabe. Se você também está se perguntando se conseguirá jogar o mod Fallout 4 Fallout: London nos consoles Xbox e PlayStation assim que ele chegar, você pode descobrir tudo o que precisa saber sobre isso aqui.