O novo Ford Mustang é um bom muscle car à moda antiga

(Fita: F) A sétima geração do Mustang foi revelada no Detroit Auto Show na quarta-feira. O carro esportivo faz jus à herança da marca.

Isso não diz nada. Qualquer novo Mustang tem muito pelo que viver. Ela é um ícone americano de 60 anos. A Máquina Verde até teve um papel de protagonista em “Bullitt” com Steve McQueen atrás do volante. Hoje, existe até um modelo movido a bateria, e Mach Eque saiu dos showrooms nas dezenas de milhares após seu lançamento no final de 2020.

A Ford planeja garantir o lugar desta versão no Mustang Pantheon através de suas corridas. “Vamos voltar a Le Mans novamente com o Mustang”, disse o CEO da Ford, Bill Ford, no evento de lançamento de sua empresa. (Ford v. filme)





Ferrari

E a

Claro, detalhes da experiência inicial da Ford em Le Mans.)

O novo modelo funciona a gasolina e está equipado com o seu clássico motor V-8 de 5 litros que pode produzir até 500 cavalos de potência naturalmente aspirados e ir de zero a 100 km/h em surpreendentes 4 segundos.

E para aqueles motoristas que desejam controle, ou pelo menos uma sensação de controle, a Ford oferece o carro com transmissão manual de seis marchas.

Há também algo mais ambientalmente consciente… ou economizar gás. A Ford vende o carro com um motor menor de 2,3 litros com um turbocompressor chamado EcoBoost. Os turbocompressores ajudam a fornecer mais potência usando menos gás.

Não pense que o Mustang não é de alta tecnologia, apenas por causa de seu motor clássico e opção de câmbio. Há muitas melhorias digitais, desde assistência avançada ao motorista e modos de direção personalizáveis ​​até atualizações de software over-the-air e até mesmo um interruptor de ignição que permite que o proprietário reinicie o motor remotamente.

Agora, uma palavra sobre o design do carro. Lembre-se das proporções do teto e da cauda Barão– um pouco – de





Ferrari



(Étnico) Roma. A grade frontal é maior e mais em relevo, lembrando os compradores de um Mustang de tempos passados. A versão GT de 5 litros também recebe uma saída de ar.

“Tanto o EcoBoost quanto o Mustang GT têm sugestões de estilo únicas que cumprem sua promessa de desempenho do Mustang”, disse Christopher Walter, diretor de design do Ford Mustang, em um comunicado.

Os investidores podem ficar entusiasmados com os compradores de carros. O Mustang ainda vende bem, mas a Ford viu as vendas do modelo a gasolina diminuir. O novo design e recursos devem ajudar a vencer o gás.

Nos Estados Unidos, a Ford vendeu cerca de 52.000 Mustangs movidos a gasolina Em 2021abaixo dos quase 61.000 Mustangs vendidos em 2020. Este ano, a Ford vendeu cerca de 33.000 Mustangs movidos a gasolina, abaixo dos cerca de 38.000 durante o mesmo período em 2021.

No ano passado, a montadora viu seu declínio geral nas vendas. As vendas nos Estados Unidos totalizaram 1,91 milhão de veículos, abaixo dos 2,04 milhões de veículos entregues em 2020.

Um novo Mustang pode ser um pequeno impulso para o estoque – e a Ford poderia usar toda a ajuda que puder obter. As ações caíram quase 30% este ano. o



Standard & Poor’s 500

E a



Dow Jones Industrial Average

Eles diminuíram 17% e 14%, respectivamente.

A perda reflete as preocupações legítimas dos investidores. Eles estão felizes com a linha da Ford, mas não podem se safar de tudo que vem com inflação mais alta – especialmente taxas de juros mais altas.

A inflação tem o potencial de pressionar as margens de lucro por meio do aumento dos custos. A maioria dos carros são comprados com financiamento. Os preços mais altos ameaçam a demanda por carros novos, aumentando os prêmios mensais dos carros.

A verdade: a Ford ainda está entre uma rocha e um lugar difícil, mesmo com seu novo e elegante Mustang.

Escreva para Al Root em allen.root@dowjones.com