O R1 do Rabbit é um pequeno gadget alimentado por IA que cresce dentro de você

Créditos da imagem: Brian Aquecedor

Se há uma conclusão abrangente do evento de lançamento do Rabbit R1 na noite passada, é esta: o hardware pode ser divertido novamente. Depois de uma década de domínio indiscutível dos smartphones, há mais uma vez entusiasmo nos produtos eletrónicos de consumo. A sabedoria e a longevidade de qualquer produto ou formato individual – embora importantes – podem ser deixadas de lado por um momento. Basta sentar nas últimas filas e curtir o show.

Embora eu saia do aeroporto mensalmente, ontem à noite foi minha primeira noite no hotel TWA, situado entre as curvas labirínticas do Terminal 5 do JFK. Afinal, raramente se fica nos hotéis onde se mora. Este espaço é uma referência a outra época, quando as pessoas se vestiam bem nos voos e os chefs sorriam Pernas de porco inteiras.

Um DeLorean alugado da marca Rabbit está estacionado do lado de fora, um tributo pós-moderno a uma década de abraços ao passado. A música de Ritchie Valens era menos evidente imprensada entre as músicas da Motown nos alto-falantes do elevador enquanto descíamos três andares até o espaço subterrâneo para eventos.

Centenas de participantes já estavam na fila quando cheguei ao local. Foram considerados rostos familiares do mundo do jornalismo tecnológico, mas um grande número deles foram pioneiros entusiastas. Os dois grupos foram diferenciados pelas ações “Press” e “VIP”, respectivamente. Um homem parado na minha frente na fila disse que havia vindo de Los Angeles especificamente para este evento.

Assim como Humane, a equipe Rabbit está claramente investida na cena. As abordagens são semelhantes, mas diferentes, com o primeiro investindo uma quantia significativa de financiamento em vídeos virais, incluindo videoclipes Teaser do Eclipse Ele claramente se imaginava como uma espécie de sucessor espiritual do famoso comercial “1984” da Apple. No entanto, tem-se a sensação de que Rabbit realmente não previu a quantidade de entusiasmo que a estreia da empresa na CES 2024 iria gerar.

“Quando começamos a construir o R1, dissemos internamente que ficaríamos felizes se vendêssemos 500 dispositivos no dia do lançamento”, disse a empresa. Publicado em X. “Em 24 horas, já vencemos isso 20 vezes!”

Teria sido difícil cronometrar melhor o lançamento. O entusiasmo generativo pela IA atingiu o auge. Humane revelou o Ai Pin, mas ainda não o lançou. Intel anunciou o ano de 2024 Computador de inteligência artificial Em breve a Samsung fará o mesmo com os smartphones. Enquanto isso, a Apple vem prometendo grandes novidades nessa frente nos próximos meses.

Ao fazer uma grande apresentação, uma empresa de tecnologia também precisa se vestir adequadamente. O foco no design de produto é outro paralelo fundamental entre Rabbit e Humane. Embora seus formatos sejam muito diferentes, tanto o Ai Pin quanto o R1 são uma prova do valor do design industrial. Por sua vez, Rabbit tirou uma página do manual do Nothing, contratando as almas corajosas da Teenage Engineering para criar um produto de aparência muito original. Na verdade, o R1 parece uma obra de arte tanto quanto qualquer outra coisa. É um objeto laranja e algo que você pode querer prender no guidão da sua bicicleta em caso de mau tempo.

Embora a característica física definidora do Ai Pin seja a falta de uma tela, o Rabbit abraça a tela – embora modestamente. A tela tem apenas 2,88 polegadas e às vezes parece quase horizontal por algum motivo. Isso vale em dobro para a funcionalidade de toque. Embora, assim como o Ai Pin, a maior parte de suas interações seja feita por voz, com rolagem analógica e botões preenchendo principalmente as lacunas.

Além de inserir sua senha de Wi-Fi, não há muitos motivos para tocar na tela. Isto é o melhor. A tarefa mais massiva e duradoura enfrentada pelo emergente espaço de hardware de IA é justificar a sua existência para além do smartphone. Afinal, qualquer pessoa com um dispositivo móvel decente (e muitos de baixa qualidade) pode acessar modelos generativos de IA. Atualmente, eles são amplamente acessados ​​por meio de navegadores ou aplicativos independentes, mas modelos como ChatGPT e Google Gemini serão cada vez mais integrados aos sistemas operacionais móveis nos próximos meses e anos.

Quando fiz a pergunta à Human, Bethany Bongiorno, cofundadora e CEO, contou a seguinte anedota: “[Humane’s co-founders] Fomos a este jantar e havia uma família sentada ao nosso lado. Eram três filhos, uma mãe e um pai, e eles falavam ao telefone o tempo todo. Isso realmente iniciou uma conversa sobre a ferramenta incrível que criamos, mas também sobre alguns dos efeitos colaterais.

A ausência de tela no Ai Pin é essencialmente uma vantagem. Novamente, há muitos motivos para questionar a sabedoria e a eficácia desta decisão de design, mas, independentemente disso, ela é crucial para o produto. É importante notar que por US$ 199, a barreira para justificar o preço é muito menor do que o preço pedido pelo Ai Pin.

A verdade é que nesta fase inicial da primeira geração, a novidade é um grande argumento de venda. Ou você vê o apelo de um dispositivo de acesso dedicado para um LLM ou não. O preço relativamente acessível do Coelho abre um pouco este mundo. Você também deve ter em mente que o R1 não exige uma taxa de serviço mensal, enquanto o Humane cobra US$ 24 por mês pela funcionalidade. Isso, aliado à tela sensível ao toque (embora limitada) e ao design realmente excelente, e você pode entender por que o produto tira tanto fôlego das velas do Ai Pin.

Nenhum dos dispositivos comercializa aplicativos da mesma forma que os smartphones modernos. Você interage exclusivamente com o sistema operacional integrado. No entanto, isso pode ser vinculado a outras contas, incluindo Spotify, Uber, Midjourney e DoorDash. O sistema pode fazer gravações de áudio e realizar traduções bidirecionais. O sistema também pode obter o contexto ambiental através da câmera integrada.

O recurso de visão de IA do Rabbit R1 é uma mistura. Também varia ligeiramente de cena para cena, incluindo os detalhes que reconhece e o contexto que fornece. (Pedimos desculpas pelo barulho da construção) pic.twitter.com/lf7WcOt8Rz – Brian Heater (@bheater) 24 de abril de 2024

Um dos primeiros testes que fiz foi dar uma descrição da minha estante. Aponto a câmera para uma fileira de quatro volumes: Moby-Dick, de Herman Melville; “A Costa da Barbária”, de Herbert Asbury; “Compreendendo a mídia”, de Marshall McLuhan; E “Dodsworth” de Sinclair Lewis. Tive dificuldade em engajar o último livro globalmente, o que é compreensível, já que era o menos direto de todos.

Ela observou e entendeu muito bem o que estava vendo em “Moby-Dick”, chamando-o de “clássico” e ocasionalmente fornecendo um breve resumo dele. Os dois livros do meio foram reconhecidos de 50% a 75% das vezes. Também tentei fornecer algum contexto em relação às escolhas de curadoria e às vezes me esforcei para elogiar essa curadoria.

No entanto, houve momentos em que o contexto era um pouco exagerado. Perguntei a R1 quando os Oakland A's estavam jogando (adicionei a cidade depois que uma consulta inicial para os “A's” só apareceu como “Ace”), e ele me deu um tempo de jogo para esta noite, antes de fazer uma lista dos próximos 10 ou então. Até os times que eles jogam. Mas ei, sou um fã de longa data. Gosto dessas derrotas.

O que é digno de nota sobre todos esses artigos iniciais é que esses tipos de dispositivos são projetados para melhorar e personalizar os resultados à medida que são usados. Estou escrevendo isso depois que peguei o dispositivo ontem à noite. Vou enviá-lo para Devin para um artigo mais aprofundado.

Tendo jogado apenas algumas horas com o R1, posso afirmar com certeza que é um aparelho mais acessível que o Humane Pin, graças à tela sensível ao toque e ao preço. Isso não resolve a obsessão cultural pela tela que preocupa Humane – nem parece visar ambições tão grandiosas em primeiro lugar. Em vez disso, é um produto lindamente projetado que oferece uma visão convincente de onde as coisas podem estar indo.