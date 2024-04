Os proprietários do Fallout 4 PS Plus não podem obter a atualização de próxima geração gratuitamente [UPDATE]

Atualização: 25/04 às 15h41 ET: O gerente da comunidade da Bethesda Softworks postou no servidor oficial do Bethesda Discord que a empresa ainda está trabalhando para corrigir o problema para proprietários de PS Plus que não conseguem acessar a atualização gratuita de próxima geração.

A Bethesda Game Studios também postou a mesma atualização em sua página X/Twitter:

Vimos alguma confusão em relação à atualização gratuita de próxima geração do Fallout 4 para membros do PlayStation Plus Extra. A atualização de próxima geração do Fallout 4 estará disponível para membros do PlayStation Plus Extra através do Catálogo de Jogos do PlayStation. Agradecemos sua paciência enquanto as equipes trabalham em… -Bethesda Games Studios (@BethesdaStudios) 25 de abril de 2024

A IGN perguntou à Bethesda se havia algum plano para reembolsar os jogadores do PS Plus que compraram Fallout 4 para a atualização antes de divulgar o comunicado. A história original continua abaixo.

Aqueles que possuem Fallout 4 via PlayStation Plus não parecem conseguir baixar a atualização de próxima geração gratuitamente.

Os relatórios sugerem que a atualização de próxima geração do Fallout 4 (veja as notas do patch aqui) só é gratuita para aqueles que possuem totalmente a aventura pós-apocalíptica, em vez de obtê-la através do serviço de assinatura PS Plus. Não está claro se isso foi intencional ou um erro. IGN pediu comentários à Bethesda.

Este não parece ser o caso no Xbox Game Pass, onde o Xbox Series original A desenvolvedora de Fallout, Bethesda, por meio de sua controladora ZeniMax, é propriedade da fabricante do Xbox, Microsoft.

Capturas de tela dos restos da atualização pocket de próxima geração do Fallout 4

A IGN verificou que os assinantes do PS Plus verão a versão PlayStation 4 de Fallout 4 receber uma grande atualização (as versões de última geração do jogo também estão sendo atualizadas hoje com novo conteúdo e algumas correções de bugs), mas parece não haver maneira de acesse a versão original do PS5 sem comprá-la no momento da publicação deste artigo.

Representante da Bethesda Foi postado no Discord da empresa Para resolver esta confusão, diga: “A atualização do PS5 deve estar disponível para você se você possui Fallout 4 em uma conta PSN. Ainda estamos investigando isso para usuários do PS+!”

Os assinantes do PS Plus expressaram seu desapontamento com a situação, criticando a Bethesda por não relatar o problema antes do tão esperado lançamento de hoje da atualização de próxima geração do Fallout 4. Isso ocorre após um período de vendas em que o Fallout 4 foi descontado para apenas US$ 5.

@Ele cai Estou confuso. Já possuo o Fallout 4, que foi gratuito no PS Plus durante anos. Mas a nova versão não é fornecida? Ela está pedindo pagamento pic.twitter.com/jKp8PIO7NU – Ben (@videotechuk_) 25 de abril de 2024

Sou só eu ou a atualização de próxima geração para Fallout 4 não pode ser baixada se eu consegui através do PS plus, eu possuo o jogo por assinatura, mas a loja está me oferecendo para comprar a versão PS5 pic.twitter.com/WO2NbkLsj5 – Edgar 埃德加 (@Khachatrianed) 25 de abril de 2024

A atualização de próxima geração inclui aplicativos nativos para controladores, configurações do modo de desempenho e do modo de qualidade, bem como melhorias e correções de estabilidade. Isso significa que o jogo poderá ser jogado em até 60 quadros por segundo e em resolução aumentada.

Em outros lugares, Fallout 4 no PlayStation 4 e Xbox One também está recebendo uma atualização gratuita com melhorias de estabilidade e correções para login e missões. Finalmente, a atualização gratuita do Fallout 4 para PC adiciona suporte para widescreen e ultrawide, bem como correções para o Kit de Criação e uma variedade de atualizações de missões.

Jogadores com versões para PC de Fallout 4 no Steam, Microsoft Store e GOG receberão estabilidade, modding e correções de bugs. Fallout 4 também será vendido na Epic Games Store e será verificado via Steam Deck.

Wesley é o editor de notícias do IGN no Reino Unido. Você pode encontrá-lo no Twitter em @wyp100. Você pode entrar em contato com Wesley em wesley_yinpoole@ign.com ou confidencialmente em wyp100@proton.me.