Yakuza 8 contará com o retorno do herói da série Kazuma Kiryu, em 2024

Yakuza 8, que agora tem um nome oficial como Dragon 8, será lançado no início de 2024 e inesperadamente contará com o retorno do herói da série original Kazuma Kiryu.

anunciado durante uma Transmissão do desenvolvedor RGG StudioO jogo também verá o retorno da Yakuza: os heróis dragões Ichiban Kasuga, Koichi Adachi e Yu Nanba. Vimos um trailer com Kasuga e Kiryu (que tem um novo corte de cabelo grisalho) andando pela fictícia Kamurocho. O jogo será lançado para PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S e Steam.

No palco, o produtor do jogo e dois dubladores apareceram para provocar o jogo, dizendo que essa seria a história de ambos os personagens, os quais liderariam uma festa. Parece ser um RPG novamente, semelhante a Yakuza 7: Like a Dragon. A equipe também disse que seria a “maior partida até agora” da série. Parece que Kiryu também introduzirá um novo estilo de luta no jogo.

Quanto ao motivo de Kiryu estar de volta, a equipe ficou tímida, mas disseram que o tema do jogo girava em torno de “o homem que carrega todo o peso do passado nas costas, e o homem que carrega todo o peso do futuro nas costas”. de volta.”

Teremos uma explicação de como Kiryu pode fazer um retorno no single, como Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, que chega em 2023.

Este será o primeiro grande jogo da Yakuza feito sem o criador da série Toshihiro Nagoshi, que deixou o estúdio para criar seu próprio jogo com a NetEase.

