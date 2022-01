Suposta fraude Apple App Store AmpMe reduz preços e diz que investigará seus ‘assessores’

AmpMe Não Um novo aplicativo que acabou de sair para enganar os usuários desavisados ​​com seu dinheiro. Veja a imagem no topo deste post? Isso é de 2015Quando abordamos a ideia pela primeira vez: um aplicativo que pudesse sincronizar uma sala cheia de smartphones em um alto-falante gigante sem carga à vista. Mas Como Kosta Eleftheriou aponta, o caçador de golpes da App StoreO aplicativo aparece Mais de seis anos depois – se você o baixou ontem, ele tentará imediatamente vender uma assinatura recorrente automática por US $ 9,99 por semana. Isso é $ 520 por ano, o que é incrível se você fizer isso como um truque de festa e depois esquecer de cancelar.

AppFigures. estimativas O aplicativo faturou US$ 13 milhões desde 2018.

Como discutimos em abril passadoÉ muito fácil encontrar golpes na App Store da Apple – basta seguir o dinheiro e ver as avaliações. Se você vir um aplicativo que cobra taxas de assinatura ridículas, mas ainda tem classificações de cinco estrelas, algo pode estar errado. E se essas avaliações parecerem completamente falsas e o aplicativo mal estiver funcionando, você provavelmente descobriu um golpe.

O que é menos fácil de encontrar: uma empresa acusada de fraude disposta a se defender. A maioria deles é completamente silenciosa, mas quando entramos em contato com a AmpMe para comentar, recebemos uma resposta do endereço de e-mail de suporte. E aqui está na íntegra:

oi sean, A versão gratuita do nosso aplicativo é a versão mais popular e a grande maioria de nossos usuários nunca pagou um centavo. Dada a sua recepção e popularidade, o AmpMe é um aplicativo valioso e funciona conforme anunciado. A alegação de que nossos usuários costumam pagar US$ 520 por ano não reflete a realidade. Por exemplo, em 2021, o usuário médio que se inscreveu e se beneficiou do teste gratuito pagou uma média de US$ 17. Se você pegar apenas os usuários pagantes, a receita média anual de assinatura é de cerca de US$ 75. Internamente, isso reforçou nossa crença de que os preços do AmpMe são transparentes com procedimentos de desativação claros e fáceis. Em termos de comentários, ouvimos os comentários em alto e bom som. Ao longo dos anos, como a maioria das startups, contratamos consultores externos para nos ajudar no marketing e na otimização da loja de aplicativos. É necessária mais supervisão e é nisso que estamos trabalhando agora. Sempre seguimos as diretrizes de assinatura da Apple e trabalhamos constantemente para garantir que eles atendam aos seus altos padrões. Também respeitamos e valorizamos o feedback da comunidade. Portanto, uma nova versão do aplicativo a um preço mais baixo já foi enviada à App Store para análise. Equipe AmpMe

Não podemos confirmar os números da AmpMe, mas daremos a eles o benefício da dúvida. Há pelo menos três outras notas interessantes nesta resposta:

A AmpMe não nega que contratou alguém para injetar sua marca na App Store. Tampouco se compromete a não fazê-lo no futuro. É simplesmente atribuir a culpa a outro lugar. Talvez ele esteja zangado porque seus conselheiros falsificaram essas avaliações. Talvez apenas chateado por terem sido pegos. A AmpMe está baixando seu preço como resultado desse escrutínio. Aliás, a atualização da empresa já foi aprovada e está na loja. São US$ 4,99 por semana agora, ou US$ 260 por ano. A AmpMe não está desistindo de suas táticas de assinatura, que a empresa acredita serem “transparentes com procedimentos de desativação claros e fáceis”.

Baixei uma cópia do AmpMe, e tenho que admitir que não é tão gritante quanto eu esperava depois de ouvir as notícias. Embora isso leve você a uma solicitação de assinatura assim que você abrir o aplicativo, tente você a uma assinatura gratuita de três dias e seja difícil identificar o pequeno “X” para ignorar essa tela, o aplicativo pelo menos mostra como ele será enviar em grandes letras brancas instantaneamente.

E se você clicar no “X” e pular a assinatura, o aplicativo parece funcional – mesmo que apenas como uma maneira de assistir a vídeos de música do YouTube enquanto conversa com randos ou amigos, pois a função de sincronização de vários telefones é como alto-falantes bloqueados por um firewall AmpMe .

Beneficiar-se do esquecimento é comum agora

Portanto, o fato de a Apple não tirar isso da App Store (e, em vez disso, parece ajudar o AmpMe a limpar as críticas falsas mais óbvias, de acordo com Fazer Crunch) Isso realmente não me surpreende. Não é um dos piores infratores, e o estado da indústria de tecnologia é que muitas, muitas empresas estão aproveitando o fenômeno “oops, esqueci de cancelar minha assinatura”, incluindo a própria Apple.

Mas como sugeri em setembroA empresa mais valiosa e lucrativa do mundo, a empresa que vende privacidade como sua marca e afirma colocar os clientes em primeiro lugar, pode fazer muito para mostrar isso. Pode levar até aqui em vez de continuar. Ele pode impedir que o lucro esqueça as pessoas, oferece reembolsos automaticamente quando as pessoas são enganadas, interrompe a renovação automática de assinaturas por padrão e elimina um sistema de classificação por estrelas que permite fraudes de revisão. Em outubro passado, ele aceitou uma dessas sugestões e Como denunciar golpes na App Store. Nós temos mais.

Eu estou querendo saber o quanto mais sobre toda a ideia de “consultores externos” AmpMe mencionou. Não é a primeira empresa que a Eleftheriou revelou onde um aplicativo aparentemente legítimo existe há anos, um novo lote de críticas falsas e uma nova tela anunciando um preço de assinatura exorbitante que você terá que pagar ou recusar na primeira vez que lançar. (Até muitas dessas telas são muito parecidas.) Eu não ficaria surpreso se houvesse empresas por aí comprando esse serviço específico de aplicativos legados, em troca da redução de receita. (Parece que pode não ser a primeira vez O CEO da AmpMe também ganhou dinheiro com um aplicativo antigo).

Se você for contatado por tal empresa, ou você trabalha para tal empresa, eu adoraria falar com você. Estou em sean@theverge.com.