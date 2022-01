Aqui está tudo novo no Android 12L Beta 2 [Gallery]

Período de visualização pela primeira vez Atualização no meio do ciclo (focar em Dispositivos dobráveis, tablets, Chrome OS) para Android há anos acontecem até hoje. Junte-se a nós enquanto registramos todos os novos recursos e mudanças no Android 12L beta 2 Para telefones Pixel.

Nas próximas horas, vamos mergulhar em todos os novos recursos e mudanças do Android 12L atualmente na primeira versão beta. (As atualizações mais recentes estarão no topo desta lista. Verifique com frequência e deixe-nos saber o que você encontra nos comentários abaixo. Capturas de tela do Beta 1 à esquerda e Beta 2 à direita)

O Google planeja lançar 12 litros no primeiro trimestre de 2022, presumivelmente em março. Há Mais um beta antes que isso aconteça.

Animação suave ao abrir o menu de energia nas configurações rápidas

Atalho de tela dividida na janela PiP quando outro aplicativo está aberto

O vídeo abre em tela cheia na posição inferior (em telefones)

Botão M3 atualizado para acessar a câmera/microfone

Cantos inferiores/superiores arredondados para pares de aplicativos

“Instalar no topo” -> “Dividir no topo”

Atualmente, é chamado de “Tela dividida” no Android 12

auxiliar de desenho do botão liga / desliga

Atalho “Desativar o modo avião”

Configuração do relógio de linha dupla

Além de determinar a posição visível do relógio da tela de bloqueio, o Beta 2 apresenta uma alternância de “relógio de linha dupla” em Configurações> Tela> Tela de bloqueio. Essa preferência lida com aqueles que odeiam absolutamente o grande relógio introduzido no Android 12 e apenas encaixam a hora no canto superior esquerdo.

