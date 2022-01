A Microsoft descontinuou todos os consoles Xbox One

A Microsoft parou de fabricar todos os consoles Xbox One. gigante do software original Desligue seu Xbox One X e o Xbox One S digital antes do lançamento do Xbox Series X, então silenciosamente parou de fabricar o Xbox One S no final de 2020, deixando os varejistas venderem seu estoque restante.

“Para nos concentrarmos na produção do Xbox Series X/S, interromperemos a produção de todos os consoles Xbox One até o final de 2020”, disse Cindy Walker, diretora sênior de marketing de produtos do console Xbox, em comunicado à imprensa. A beira.

A confirmação da Microsoft vem como um arquivo Bloomberg Transferir A Sony sugeriu que planeja encerrar a produção do PS4 no final de 2021, mas a empresa agora fabricará cerca de um milhão de consoles PS4 em 2022. Confirmado que a produção do PS4 ainda está em andamento, em meio às lutas da Microsoft e da Sony para atender à demanda pelos mais recentes consoles Xbox Series X e PS5.

A Microsoft parece ser capaz de atender à demanda pelo Xbox Series S de US$ 299. No momento da publicação, o Xbox Series S estava disponível em ambos Amazon Reino Unido E Melhor compra nos EUA. Falando após o lançamento do Xbox Series X/S em 2020, Xbox Chief Phil Spencer disse A beira Que a empresa construiu mais consoles Xbox Series X do que Series S, mas no final o preço mais baixo do Series S vencerá.

“Nós podemos realmente construir mais Série S. [chips] no mesmo [chip] “O espaço morre tanto quanto podemos na série X”, disse Spencer. Essa é a principal razão pela qual estamos vendo o estoque do Xbox Series S estável, juntamente com a decisão da Microsoft de descontinuar silenciosamente o Xbox One S em favor dos consoles da próxima geração.