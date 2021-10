Sony A7 IV chega com sensor de 33 MP e vídeo 4K 60p

Sony finalmente Eu mostrei Sua câmera convencional de US $ 2.500, a Alpha A7 IV full-frame, é incomparável e parece valer a pena esperar. Emprestando tecnologia dos modelos recentes A1 e A7S III, oferece melhorias significativas em relação ao A7 III inserido Há mais de três anos. Os principais recursos incluem um novo sensor de 33 MP, vídeo 4K de 10 bits 60fps, novos truques de foco automático AI e muito mais.

O A7 IV é semelhante ao A7S III em tamanho e layout, mas agora você pode escolher entre as opções de imagem estática, vídeo e S&Q (lento e rápido) usando um novo dial personalizado abaixo do dial de modo. Cada modo muda completamente as configurações e controla o layout da câmera para favorecer os controles centrados em fotos ou vídeos. Assim como no A7S III, o botão de gravação de vídeo foi movido para um local mais prático na parte superior para vloggers.

Sony

Ele vem com um visor eletrônico de 3,68 milhões de pontos (EVF) com uma taxa de atualização de 120 Hz mais confortável, em comparação com o visor eletrônico de 60 Hz e 2,36 milhões de pontos do A7 III. Para videomakers, o A7 IV oferece um display LCD traseiro dobrável de 1,03 milhões de pontos, tornando a câmera mais utilizável para videografia do que o A7 III.

A estabilização de 5 eixos no corpo oferece 5,5 pontos de VR, um ligeiro aumento em relação ao anterior, mas bem abaixo dos 8 pontos prometidos pela Canon EOS R6. No entanto, agora oferece um ‘modo ativo’ para filmes que ajuda a funcionar sem problemas.

Em termos de armazenamento, o A7 IV oferece dois slots, com o slot duplo superior levando SDXC UHS II (velocidades de até 300 MB / s ou CFexpress Tipo A (até 800 MB / s), e o slot inferior é compatível apenas com SDXC UHS II. No A1 e no A7S III, em comparação, ambos os slots suportam esses formatos. Quanto à duração da bateria, o A7 IV oferece 610 fotos de CIPA quando carregada, em comparação com 700 fotos na A7 III.

Sony

O sensor de retroiluminação (BSI) de 33 megapixels oferece um aumento significativo na resolução sobre o sensor de 24,1 megapixels do A7 III, ao mesmo tempo em que oferece boa sensibilidade à luz fraca, disse a Sony ao Engadget. No entanto, ele não oferece tecnologia de chip com sensor empilhado para A1 e A9 / A9 II, portanto, não possui velocidades de leitura de sensor para esses modelos.

Como tal, a A7 IV está limitada às mesmas velocidades de disparo de 10 fps que a A7 III, com obturador mecânico e eletrônico – enquanto a A1 pode atirar em três vezes essa velocidade. No entanto, o A7 III estava limitado a cerca de 90 quadros RAW por vez, mas o A7 IV podia capturar 828 imagens RAW + JPEG não compactadas de uma vez, desde que capturasse um cartão CFexpress Tipo A.

Alimentado pelo motor de processamento BIONZ R do A1, ele oferece os mesmos 759 pontos AF de detecção de fase que o A1, com aproximadamente 94 por cento de cobertura do sensor. A Sony disse que também vem com o mesmo rastreamento de imagem baseado em IA que pode processar informações espaciais “em tempo real e em alta velocidade”. Isso significa um rastreamento mais estável, junto com um AF ocular mais rápido e preciso para humanos, animais e pássaros.

Sony

Talvez as maiores melhorias com o A7 IV sejam na reprodução de vídeo. Enquanto o A7 III era limitado a 4K / 30p com profundidade de cor de 8 bits, o A7 IV pode lidar com 4K a até 60 fps com captura All-I de 10 bits e 4:22 – colocando-o no mesmo nível da EOS R6 de Canon e Panasonic GH5 II. 4K 30fps é amostrado usando a tela de 7K completa do sensor, enquanto 4K / 60p usa um recorte 4.6K Super35 1.5X. Isso significa que não há binning de pixels, então o vídeo deve ser muito nítido.

Ele suporta vários tipos de arquivo de vídeo, incluindo XAVC S All-I a até 600 Mbps para filmes 4K / 60 10 bits, 4: 2: 2. Todos os modos de vídeo podem ser capturados, exceto para uma configuração S&Q que requer o tipo CFexpress A, para um cartão SD UHS II. No entanto, ao contrário do A1 e A7S III, não há suporte para a captura de vídeo RAW de 16 bits para um gravador externo. O vídeo RAW também não é encontrado na EOS R6, mas está disponível na Panasonic por US $ 1800 GH5s E 2.000 dólares Nikon Z6 II, por meio de gravadores da Atomos e Blackmagic Design.

O foco automático de vídeo foi aprimorado com um rastreamento mais rápido e preciso, e a A7 IV é a primeira câmera da Sony a oferecer suporte a rastreamento humano e de animais / pássaros para vídeo. Se o autofoco no A7 IV funcionar quase tão bem quanto no A7S III, ele deve estar no mesmo nível do Canon Dual Pixel AF.

E quanto ao superaquecimento, a principal preocupação da EOS R6? A Sony afirma que, graças à sua estrutura de dissipação de calor, o A7 IV pode gravar vídeo 4K 60p 10 bits 4: 2: 2 continuamente por mais de uma hora. Enquanto isso, o R6 é limitado a cerca de 40 minutos a 4K / 30p antes que um período de resfriamento seja necessário.

Sony

Na maioria das lentes de câmera, arrastar o foco do vídeo do primeiro plano para o fundo pode resultar em uma mudança feia no quadro. O sistema de compensação de foco de respiração do A7 IV usa principalmente zoom digital para compensar isso, tornando as mudanças mais suaves. No entanto, como o sistema precisava rastrear os elementos da lente, ele suportava apenas vidros da marca Sony – e apenas os caros modelos G e GM, na época.

Se você preferir focar manualmente, o A7 IV estreia um novo recurso chamado Focus Map. São sobreposições de cores em uma cena mostrando os DOFs, a parte de trás e a frente de uma cena. Isso deve ajudá-lo a obter o foco rapidamente e na direção certa em direção ao seu objetivo. Associada a isso está a nova função “AF Assist” emprestada da câmera de cinema Sony FX6 que permite o foco manual, mesmo quando o foco automático está ligado.

Sony

Finalmente, a Sony introduziu novos recursos para streaming e compartilhamento ao vivo, embora eles não correspondam ao que vimos em outras câmeras recentes. Se você usar o aplicativo móvel Imaging Edge da Sony, ele agora usará o Bluetooth para manter uma conexão constante, em vez de se desconectar como antes.

Ele também oferece velocidades de transferência mais rápidas com WiFi de 5 GHz e portas USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) ultrarrápidas. Você pode reproduzir vídeo e áudio em USB-C em até 1080p 60 ou 4K 15p se a resolução for uma prioridade sobre o vídeo uniforme. Isso permite webcam ou streaming ao vivo por meio de aplicativos como OBS com áudio digital e efeitos como pele lisa. A câmera também pode gravar internamente durante uma transmissão ao vivo, fornecendo um backup. Ao contrário do GH5 II da Panasonic, você não pode transmitir via RTMP para Twitch, YouTube ou outros serviços sem um telefone ou laptop.

A A7 IV é claramente um grande avanço para a série “básica” de câmeras full frame sem espelho da Sony, colocando-a no mesmo nível ou à frente da maioria dos concorrentes. O único impedimento é o preço de US $ 2.500 (US $ 2.699 com uma lente de kit 28-70 mm f / 3.5-5.6 OSS), que é US $ 500 a mais do que o custo da A7 III no lançamento. No entanto, aposto que será tão popular quanto o original, desde que tenha o desempenho prometido – portanto, fique atento para nossa análise. O A7 IV está programado para chegar no final de dezembro de 2021.