O M1 Max oferece gráficos até 181% mais rápidos do que o anterior MacBook Pro de 16 polegadas

A Apple apresentou esta semana seu novo MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, equipado com os chipsets Apple Silicon M1 Pro e M1 Max. naquela escala inicial Já revelou que o CPU M1 Max oferece o dobro do desempenho do chip M1, agora a pontuação Metal do Geekbench 5 mostra que o M1 Max oferece gráficos até 181% mais rápidos em comparação com os GPUs encontrados no MacBook Pro de 16 polegadas anterior.

Outro teste de benchmark executado com o novo MacBook Pro recentemente carregado em Geekbench Isso mostra que a GPU do chip M1 Max marcou 68870 no teste Geekbench 5 Metal. De acordo com o site, o resultado vem da versão topo de linha do chip M1 Max com 64 GB de RAM.

Quando comparado com o AMD Radeon Pro 5300M, o GPU encontrado no modelo básico do MacBook Pro de 16 polegadas anterior com processador Intel, o chip M1 Max tem gráficos 181% mais rápidos, com o AMD 5300M marcando apenas 24.461 no Geekbench 5 up Comparado ao melhor GPU disponível para o modelo anterior (que é o AMD Radeon Pro 5600M), o M1 Max ainda tem gráficos 62% mais poderosos.

Este resultado coloca o novo MacBook Pro com o chip M1 Max no mesmo nível do agora descontinuado iMac Pro, que tinha um modelo equipado com GPU AMD Radeon Pro Vega 56.

Enquanto o chip M1 Pro está disponível com uma GPU de 14 e 16 núcleos, o chip M1 Max tem uma GPU de 32 núcleos com memória unificada, o que significa que compartilha os mesmos 32 ou 64 GB de RAM gráfica. A Apple relata que a velocidade da largura de banda da memória é de até 400 GB / s. Isso, é claro, torna o novo MacBook Pro mais do que ideal para tarefas com uso intensivo de gráficos.

Os novos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas já estão disponíveis para pré-venda, com as primeiras unidades sendo enviadas para a próxima semana.

