iFixit participa da desmontagem do Apple Watch Series 7

O Apple Watch Series 7 foi anunciado em setembro, mas só ficou disponível nas lojas no início deste mês. Agora o iFixit finalmente compartilhou sua desconstrução tradicional para mostrar como é o novo Apple Watch por dentro. Desta vez, a empresa de reparos convidou ex-engenheiros da Apple para ajudá-los no processo.

arquivo triturado Apple Watch Series 7 Eles foram feitos pela Instrumental, uma empresa criada por ex-engenheiros da Apple – a maioria dos quais trabalhou nos primeiros designs do Apple Watch. Embora a Série 7 não seja exatamente uma grande atualização, existem algumas diferenças interessantes entre os modelos deste ano e a Série 6 do ano passado.

Como de costume, a tela está colada ao corpo do Apple Watch, então eles tiveram que aquecê-lo a 80 graus Celsius para amolecer o adesivo. Olhando por dentro, a maioria dos componentes está no mesmo lugar de antes e em tamanhos semelhantes. A nova versão de 45 mm tem uma bateria de 309 mAh um pouco maior, enquanto o Apple Watch Series 6 de 44 mm tem uma bateria de 303,8 mAh.

No entanto, iFixit observa que os ganhos na duração da bateria são quase insignificantes, já que o Apple Watch Series 7 tem uma tela mais brilhante que consome mais energia. Você pode verificar as especificações exatas das baterias abaixo:

40mm S6: 1.024 watts

1.024 watts 41mm S7: 1,094 watts (aumento de 6,8%)

44mm S6: 1,17 W

1,17 W 45mm S7: 1,189 watts (aumento de 1,6%)

Uma mudança notável nos modelos deste ano é a falta da porta de diagnóstico, que antes era colocada entre a bateria e uma das ranhuras da pulseira. A Apple agora está usando uma nova conexão sem fio de 60,5 GHz para diagnósticos, que pode ser um teste para modelos de iPhone sem porta no futuro.

Claro, remover a porta de diagnóstico acabou dando espaço extra para outros componentes, o que é muito importante em um dispositivo tão compacto.

A nova tela da Série 7

A maior mudança no Apple Watch Series 7 é a tela, que agora é maior e tem engastes menores. Curiosamente, iFixit diz que a nova tela parece “menos pesada à primeira vista”. Isso ocorre porque a Apple agora está usando um painel de toque OLED integrado para reduzir a espessura.

Ex-engenheiros da Apple acreditam que a principal razão por trás do Apple Watch Series 7 atrasar e enfrentar restrições de fornecimento é a nova tela.

O culpado mais provável, de longe, é a fabricação de soluços com essa nova tela; As telas contêm algumas das cadeias de suprimentos e processos de montagem mais complexos do setor. A introdução dessa nova tecnologia, junto com o avanço dos limites do design de fronteira, provavelmente causará atrasos no envio da Série 7 ao mercado.

O Apple Watch deste ano é o primeiro a ser certificado IP6X, o que significa que o produto é resistente à poeira. iFixit observa que a remoção da porta de diagnóstico e uma nova unidade de alto-falante com uma grade redesenhada ajudou a Apple a obter esta certificação. Há também o novo S7 System-on-Chip (SoC), que mantém a mesma CPU do Apple Watch Series 6.

grau de reparo

Em termos de reparos, o iFixit foi capaz de substituir com sucesso a tela e o Taptic Engine sem afetar nenhum dos recursos do Apple Watch. A empresa também conseguiu substituir a bateria, e a Série 7 funciona até mesmo com a bateria da Série 6 – embora isso não seja recomendado.

A pontuação final para a capacidade de reparo do Apple Watch Series 7 do iFixit é 6 em 10, já que desmontar o Apple Watch não é exatamente fácil. Você pode encontrar mais detalhes sobre a desmontagem do Apple Watch Series 7 em iFixit موقع.

