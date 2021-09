Samsung Galaxy Watch 4 nunca foi tão barato

Todos os produtos recomendados pelo Engadget são escolhidos a dedo por nossa equipe editorial, independentemente da matriz. Algumas de nossas histórias incluem links de afiliados. Se você comprar algo por meio de um desses links, podemos ganhar uma comissão de afiliado.

Se você está pensando em obter um arquivo Samsung Galaxy Watch 4 – O modelo recebeu anteriormente o apelido ativo, não o nome clássico – você pode querer verificar a oferta de hoje da Amazon. Nas próximas 20 horas ou mais, o site está vendendo o wearable com um carregador sem fio de carregamento rápido que é até 26 por cento menos do que seu preço original. Os pacotes são mais baratos do que os relógios sozinho e, sim, o negócio inclui smartwatches de 40 mm e 44 mm em cores diferentes, bem como os modelos somente Bluetooth e LTE.

Compre Samsung Galaxy Watch 4 da Amazon – $ 230 a $ 310

o 40mm apenas bluetooth A versão que vem com um carregador sem fio custará US $ 230, ou US $ 80 menos do que seu preço normal. Enquanto isso, o 44 mm par Agora à venda por US $ 260 em vez do preço de varejo usual de US $ 340. Se você deseja fazer chamadas, enviar mensagens de texto e fazer streaming no seu smartwatch sem o seu telefone, você precisará obter a versão LTE. o Pacote LTE 40mm Atualmente, está custando US $ 280, US $ 80 menos do que seu preço de varejo normal, enquanto Pacote LTE 44mm Também listado por US $ 80 a menos por US $ 310 em vez de US $ 390.

em nossa área Análise do Samsung Galaxy Watch 4Dissemos que o hardware ainda é o melhor smartwatch que existe. Eles são os primeiros modelos a rodar o novo “Wear OS com suporte da Samsung”, que permite que você baixe aplicativos da Play Store direto para o seu pulso. Embora o Classic tenha uma moldura giratória, enquanto os modelos não clássicos não, ambas as versões apresentam sensores biométricos atualizados, um scanner de composição corporal e rastreamento aprimorado do sono. Os relógios também vêm com controles de gestos que permitem atender ou rejeitar chamadas sacudindo o pulso ou levantando o braço.

Samsung acaba de lançar um preço muito mais alto Tom Brown Edition Galaxy relógio 4 clássico. Mas se você preferir não pagar US $ 799 por um smartwatch, vá até a Amazon para uma venda por tempo limitado.

