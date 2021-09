Nokia G50 é um telefone 5G de $ 300 com bateria de 5000mAh, atualizações para Android

A Nokia tem um novo telefone de gama média chegando aos Estados Unidos e a vários mercados globais. O novo G50 custa US $ 299 e tem todos os ingredientes para ser competitivo como um telefone de gama média, com tela HD de 6,82 polegadas, bateria grande, conector de áudio e carregador rápido de 18W.

Este telefone da série G se parece com este Nokia X20 Foi anunciado em abril de 2021, mas o G50 tem tela e bateria maiores e vem em uma versão projetada especificamente para o mercado norte-americano (AT&T e T-Mobile). Sem surpresa, ele suporta o 5G Sub 6 mais lento, o que significa que este telefone funcionará na rede 5G da T-Mobile, mas não na rede mmWave da Verizon, e só terá recepção 4G na AT&T.

Como outros telefones 5G na faixa de US $ 300, o Nokia G50 é alimentado pelo modesto chip Snapdragon 480, então não espere o desempenho mais rápido ou experiência de jogo mais suave neste telefone. Possui 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, além de um slot microSD caso você precise fazer backup de suas fotos ou fazer o sideload de um aplicativo. Comparado com a Motorola de mesmo nome G50A Nokia tem uma tela HD + de 6,82 polegadas um pouco maior, com 450 nits de brilho, e um entalhe em forma de V ao redor da câmera frontal de 8 megapixels.

Na parte de trás do Nokia G50, há um conjunto de três câmeras dispostas em círculo. A câmera padrão de 48 MP provavelmente usará mais, enquanto a câmera de 5 MP e o sensor de profundidade de 2 MP podem trazer algumas perspectivas interessantes para suas fotos, mas provavelmente serão de qualidade significativamente inferior. Sua câmera frontal também oferece estabilização de vídeo para ajudar a aumentar a nitidez de vídeos Tik Tok desfocados e um modo Night Selfie para iluminar seus selfies com pouca luz.

De acordo com a HMD Global, fabricante dos telefones Nokia, o Nokia G50 virá com o Android 11 e receberá dois anos de atualizações do sistema operacional e três anos de atualizações mensais de segurança. Em outras palavras, este telefone econômico não se transformará em um tijolo em alguns anos, o que é bom para o meio ambiente e para os consumidores que querem tirar mais proveito de seus telefones antes de atualizá-los.

O Nokia G50 vem pré-carregado com o Spotify e uma versão de avaliação de 30 dias do ExpressVPN, e está disponível em Ocean Blue ou Midnight Sun. Disponível para encomenda a partir de hoje, 22 de setembro, em Nokia.com O envio será no dia 30 de setembro.