Você não tem permissão para usar o dock sem fio secreto do Apple Watch Series 7

O Apple Watch Series 7 tem um novo módulo de 60,5 GHz que funciona com um dock secreto correspondente, De acordo com os arquivos da FCC (através da Rumores de Mac) O novo recurso de transmissão de dados sem fio é projetado para emparelhar com um dock correspondente que a Apple usará para propósitos internos atualmente desconhecidos. Quando um relógio da Série 7 é colocado nessa placa, ele ativa a unidade – os clientes não poderão usá-lo.

Agora, isso não é nada tecnicamente novo para o Apple Watch, que incluiu uma porta oculta para diagnóstico físico desde o seu início. Sem ver o Apple Watch Series 7 pessoalmente (e verificar se a Apple remove a porta física), é difícil determinar se esta é uma nova tecnologia da Apple ou apenas uma maneira mais conveniente de executar diagnósticos de hardware para funcionários da Genius Bar.

Mas a notícia vem como A Comissão Europeia anunciou planos Exigir que todos os fabricantes de smartphones usem portas USB-C exclusivamente em seus dispositivos em um esforço para reduzir o lixo eletrônico. Combinado com os rumores atuais de que a Apple tem planos de remover todas as portas de seus iPhones – algo que será uma preocupação mais urgente se a Apple estiver procurando contornar a nova proposta da UE – e tem havido muitas teorias sobre a nova tecnologia de 60,5 GHz.

O argumento é que a Apple provavelmente buscará incorporar uma nova tecnologia de transferência de dados sem fio aos padrões de cobrança existentes, como MagSafe, em um futuro iPhone, vendendo um dock especial que permite que os dados sejam transferidos sem fio para um computador conectado para substituir o cabo Lightning físico . .

Uma notícia muito oportuna! Para mim, isso praticamente confirma 1) que os futuros iPhones terão menos portas e 2) que o Lightning será substituído por USB sem fio de 60,5 GHz por meio de uma instalação do tipo MagSafe. Estou surpreso que isso tenha sido adicionado ao Apple Watch primeiro? iPhone desmontar? https://t.co/vqqMIEx0yW – Steve Troyon-Smith (@stroyonsmith) 23 de setembro de 2021

É uma teoria que tem alguns méritos. o Rumores de iPhone sem portas Eles já existem há algum tempo e geralmente vêm de um analista preciso Ming Chi Kuo. É difícil imaginar a Apple desistindo e de repente oferecendo um iPhone USB-C que contornaria as taxas de licenciamento da MFi e o controle de seu dispositivo mais importante (e lucrativo).

No entanto, o tempo pode estar um pouco errado muito Convenientemente aqui, parece improvável que a Apple crie as bases para um padrão alternativo que se encaixe perfeitamente no iPhone sem porta, revelado no dia exato em que o padrão da UE foi anunciado.

Existem também muitos recursos internos anteriores da Apple que nunca foram concretizados para um uso atraente do consumidor. Existe o acima mencionado Porta de diagnóstico do Apple Watch, que está adormecido por meia década, apesar dos sonhos de bandas que estendem a vida útil da bateria e outros acessórios. Ou considere o USB-C ou USB oculto da Apple TV portas relâmpagoQue não consegue realizar uma tarefa simples como carregar um controle remoto da Apple TV depois de todos esses anos.

Então, novamente, ninguém sabe com a Apple. Se a empresa Ele é Procurando se livrar das portas de carregamento – devido às regras da UE ou seus próprios caprichos – a nova unidade de 60,5 GHz pode ser a primeira olhada em como a Apple está tentando fazer isso acontecer.