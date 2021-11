Random: Reggie Fils-Aimé hospeda o Xbox Board do 20º aniversário

Reggie Fils-Aimé fez todos os tipos de coisas desde que se aposentou como presidente da Nintendo of America em 2019, e vale a pena assistir a seu último trabalho se você adora aprender sobre a história da indústria de videogames.

O homem que fez seu nome durante a geração do Nintendo DS e Wii foi encarregado de curar – ou deveríamos dizer hospedar – um painel especial do vigésimo aniversário do Xbox focado no passado, presente e futuro. O próprio quadro inclui histórias de amigos e rivais de Reggie Robbie Bach, Peter Moore, Bonnie Ross e Ed Fries.

“Ao comemorarmos o 20º aniversário do Xbox, olhamos para trás e vemos como um grupo entusiasmado de dissidentes da Microsoft usou sua criatividade e inovação para ultrapassar os limites tradicionais dos jogos e estabelecer o Xbox como um jogador dominante na indústria. Esses líderes da indústria compartilham suas histórias pessoais e experiências – memórias do passado e olhar para o que o futuro reserva. A discussão é moderada pelo ex-presidente da Nintendo e COO Reggie Fils-Aimé e inclui Robbie Bach, Ed Fries, Peter Moore e Bonnie Ross. “

Reggie até mesmo compartilhou um pouco de sua própria história com a marca e elogiou a equipe do Xbox por seus esforços nos últimos 20 anos – observando que a indústria ficou “melhor” por causa do lançamento do Xbox. Aqui estão suas palavras completas, cortesia de nosso site irmão Xbox puro:

“Quando o Xbox foi lançado, eu não estava na indústria, eu era um consumidor – eu era aquele consumidor típico que já tinha um PS2 em casa, tinha um N64, estava pensando em um GameCube, mas na verdade não comprou um GameCube até eu já fazer parte da Nintendo … Mas meu filho, que é um jogador ávido, foi quem disse que precisávamos dar uma olhada nessa coisa do Xbox … e o driver era Halo, e essa experiência é o que trouxe o original Xbox na minha casa com o grande console antigo. Este é o meu Xbox desde o início. “

“Na época em que foi lançado, o momento agora, 20 anos depois, a indústria está melhor por causa do lançamento do Xbox, eu acho com paixão. E o fato de haver todas essas empresas oferecendo todo esse ótimo conteúdo, o ecossistema é muito forte e o Xbox é uma grande parte disso. “

