Esgotado Walmart PS5 e Xbox Series X Restock – Próximo Próximo Onde Encontrar Estoque

Walmart está esgotado, mas lá Sony Direct PS5 Restore acontecendo agora.

novo lote de Ofertas do Walmart Black Friday Agora, e além de dezenas de descontos, há PS5 reabastecer E Reabastecimento do Xbox Series X.. Os pontos estão programados para começar simultaneamente às 16h00 horário do leste dos EUA, e nós temos o que você precisa para estar pronto para uma pontuação no console.

Walmart Plus Os membros têm acesso antecipado a todos os varejistas Ofertas da Black Friday-Isso inclui o reabastecimento hoje. A associação custa $ 98 por ano, embora haja uma opção de $ 12,95 por mês. Você não pode obter acesso antecipado a nenhum dos reabastecimentos. Se você tiver uma conta de teste gratuita, será necessário obter uma assinatura paga do Walmart Plus para participar.

Reabastecimento do Walmart PS5 e Xbox Series X (disponível às 16h, horário do leste dos EUA)

A data deste próximo PS5 E Xbox Xbox X A queda no estoque foi anunciada há vários dias, mas o momento só foi confirmado esta manhã por uma nota no site do varejista. Este aviso alerta os associados do Walmart Plus que o reabastecimento ocorrerá esta tarde e que os suprimentos serão limitados.

É importante notar que o Walmart lança estoque a cada 10 a 15 minutos, 24 horas por dia, durante o reabastecimento. Portanto, se algum dos consoles aparecer esgotado após alguns segundos, atualize a página e verifique novamente, pois o processo de reabastecimento provavelmente durará cerca de uma hora. O Walmart pode pedir que você “mantenha pressionado” o botão de compra para ter certeza de que não é um bot tentando comprar consoles.

Qualquer pessoa sem uma assinatura do Walmart Plus pode ter a oportunidade de comprar um console quando este lote de ofertas do Walmart Black Friday estiver disponível para todos os compradores por volta das 18h00 horário do leste dos EUA. No entanto, esperamos que o PS5 e o Xbox Series X estejam esgotados até então. Se você realmente deseja um console, seria sensato investir em uma assinatura do Walmart Plus.

Se você não teve sucesso durante a recente reabastecimento do Walmart PS5 ou se recusou a assinar o Walmart Plus, não perca as esperanças. Agora que faltam apenas alguns dias para a Black Friday, esperamos que muitos varejistas usem o fascínio do reabastecimento de console de última geração para atrair clientes para seus sites. Então, mantenha os arquivos PS5 reabastecer O hub está marcado e saberemos todas as atualizações assim que recebermos.

Evento de reabastecimento do Walmart – dicas e truques

A primeira coisa que você deseja fazer é criar um arquivo Conta Walmart.com Se você ainda não tiver um. Insira seu endereço e informações de cartão de crédito para que você possa pagar rapidamente ao se registrar em um console. Você também precisará saber as páginas de destino corretas do PS5 no Walmart. (Você encontrará os links acima).

Assim que os consoles estiverem disponíveis no Walmart, você terá que agir super rápido para proteger e comprar o console. No entanto, deve-se observar que o Walmart tende a liberar estoque a cada 10 a 15 minutos. Portanto, se você não marcar um console na primeira tentativa, continue tentando. Em geral, os reabastecimentos do Walmart duravam de 1 a 3 horas. Portanto, vale a pena continuar tentando.

Muitos relataram que adicionar o PS5 à lista de compras os ajudou a colocar as mãos no PS5. Para fazer isso, faça login em sua conta do Walmart e vá para Página do produto PS5 no Walmart. Clique no ícone “Adicionar à lista” abaixo da imagem do console. Em seguida, será solicitado que você crie um nome para sua lista de desejos.

Na próxima vez que o Walmart reabastecer o PS5, você poderá adicionar o console ao seu carrinho por meio de uma Lista de desejos (em vez de ir à página de um produto e esperar que apareça no estoque. Novamente, sua milhagem pode variar com esta tática, mas isso trabalhou no passado.

