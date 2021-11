As melhores ofertas da Black Friday agora estão disponíveis no Apple Watch, AirPods Pro, MacBook Pro e muito mais

Embora a Black Friday tecnicamente não seja até 26 de novembro, os varejistas lançaram uma série de ofertas no fim de semana. Nem sempre está claro se os bons negócios durarão durante a Black Friday e Internet Monday, ou desaparecerão antes do feriado de compras, então neste artigo estamos destacando as melhores vendas relacionadas à Apple que você pode obter até hoje. Se houver algo que lhe interesse, aconselhamos que compre o mais rápido possível.

Apple hoje Visão detalhada do evento anual Black Friday SaleE, como de costume, os cartões-presente da Apple são oferecidos junto com a compra de produtos da Apple a preços regulares em Apple.com. Embora possa haver casos em que isso possa ser benéfico para algumas pessoas, em geral as melhores ofertas e ofertas em produtos da Apple não serão encontradas no Apple.com durante a semana da Black Friday, mas na Amazon, Target, Walmart, Best Buy e B&H Photo e outros varejistas semelhantes. Por esse motivo, você verá um foco em varejistas terceirizados neste artigo.

AirPods Pro

Qual é o problema? AirPods Pro com MagSafe por $ 159,00

AirPods Pro com MagSafe por $ 159,00 Onde eu consigo isso? Walmart

Entre os negócios que se destacam nesta semana está uma promoção de $ 90 no Walmart no novo AirPods Pro com capa de carregamento MagSafe. Ele está disponível hoje por $ 159,00 no Walmart, abaixo dos $ 249,00. Esta venda, exclusivamente para membros do Walmart +, começará às 15h ET de hoje e, assim que chegar às 19h EST, será aberta a todos os compradores.

Esperamos que esta venda se esgote rapidamente, então aja rapidamente se estiver interessado. Existe a possibilidade de que outros varejistas como a Amazon igualem esse preço de venda, mas a partir de agora, a Amazon tem um preço AirPods Pro com MagSafe por $ 169,99, abaixo de $ 249,00.

AirPods Max

Qual é o problema? AirPods Max em cores selecionadas por $ 439,99

AirPods Max em cores selecionadas por $ 439,99 Onde eu consigo isso? Amazonas

Começamos a rastrear um novo negócio em AirPods Max Hoje, a Amazon agora descontava seus fones de ouvido de última geração para US $ 439,99, ante US $ 549,00. Embora já tenhamos visto um negócio um pouco melhor no passado (caiu para US $ 429), não está claro se ele estará de volta em breve. Uma vez que esta nova venda ainda oferece mais de $ 100 em economia no AirPods Max, e não sabemos quanto tempo isso vai durar, recomendamos que qualquer um que ainda esteja em dúvida sobre os caros fones de ouvido da Apple visite a Amazon em breve.

Apple Watch

O desconto de $ 90 do Walmart no Apple Watch Series 3 acabou.



Para modelos mais antigos de Apple Watch – Série 3 e SE – agora é um ótimo momento para comprar smartwatches. Walmart tem uma extensão Modelo GPS Série 3 38 mm por apenas $ 109,00, abaixo de $ 199,00. o 42 mm GPS Série 3 também à venda por $ 139,00, abaixo de $ 229,00. Com um desconto de US $ 90, essas são ótimas vendas e ótimos pontos de entrada na família Apple Watch para qualquer um que concorda em possuir um modelo mais antigo.

O estoque desses dispositivos flutua, e a queda inicial às 15h (horário do leste dos EUA) para assinantes do Walmart + parece ter se esgotado. No entanto, é provável que mais ações apareçam hoje à noite, às 19h (horário do leste dos EUA), quando a liquidação do Walmart for aberta a todos os compradores.

O objetivo é mostrar Apple Watch SE 40 mm, $ 219,99, abaixo de $ 279,00. o O modelo GPS 44 mm está à venda por US $ 249,99, abaixo de $ 309,00.

Essas ofertas estão em baixa no Apple Watch SE, e você pode encontrá-las Vendas semelhantes na Best Buy E na amazônia Esta é a Black Friday. Os compradores-alvo devem se lembrar que você pode obter 5% a mais de desconto em seu pedido com um Target RedCard.

Se você deseja ter o melhor e mais recente Apple Watch, as melhores vendas que encontrará até agora são Modelos da Série 7 por $ 19 na Amazon. Isso é apenas para modelos selecionados e alguns descontos custam apenas $ 9. Por esse motivo, para otimizar a economia, recomendamos revisar as vendas da Série 3 e SE acima mencionadas, pois são o principal exemplo de descontos de férias extremamente raros e que não duram muito.

Vale-presente da Apple

Qual é o problema? US $ 15 em crédito na loja ao comprar um vale-presente da Apple de US $ 100

US $ 15 em crédito na loja ao comprar um vale-presente da Apple de US $ 100 Onde eu consigo isso? alvejando E melhor compra

Dependendo do varejista de sua preferência, você pode obter um cartão-presente de $ 15 na Target e na Best Buy ao comprar um cartão-presente da Apple de $ 100. Estas são as melhores ofertas que você encontrará nesta temporada no novo cartão-presente da Apple, pois não vemos descontos diretos em dinheiro nesses cartões-presente. Se você já está planejando comprar um cartão-presente da Apple, um crédito de US $ 15 na loja também pode ajudar a reduzir o preço Apple Watch SE ou Um par de AirPods A um preço baixo mais íngreme.

iMac

Qual é o problema? Recorde preços baixos no iMac para 2021

Recorde preços baixos no iMac para 2021 Onde eu consigo isso? Amazonas

A Amazon tem o iMac M1 de 24 polegadas da Apple de US $ 50 em várias configurações, a partir de US $ 1.249,00 M1 iMac com GPU de 7 núcleos / 256 GB, abaixo de $ 1.299,00. Além disso, esta semana a Amazon tem um desconto M1 iMac com GPU Octa-Core / 512 GB Pela primeira vez, está disponível por $ 1649,99, abaixo dos $ 1699,00.

As vendas da Amazon sempre vêm e vão rapidamente, e não tínhamos uma imagem clara dos tipos de negócios do iMac que esperar na sexta-feira, então, se você está esperando para esgotar, estes são os preços mais baixos de todos os tempos no iMac mais recente.

iPad Pro

Qual é o problema? Toneladas de ofertas do iPad Pro a partir de US $ 999,00 para modelos de 12,9 polegadas

Toneladas de ofertas do iPad Pro a partir de US $ 999,00 para modelos de 12,9 polegadas Onde eu consigo isso? Amazonas

A Amazon está oferecendo enormes descontos em modelos de iPad Pro de 12,9 polegadas, proporcionando economia em todos os modelos com os preços mais baixos absolutos para quase todos os dispositivos. Os preços começam em $ 999,00 para um tablet Wi-Fi de 128GB e saltam para $ 2.249,00 para um aparelho celular de 2TB. Neste ponto da semana, não estamos rastreando nenhum negócio notável no iPad Pro de 11 polegadas, mas deve haver pelo menos alguns que parecem mais próximos da Black Friday.

128 GB de Wi-Fi – $ 999,00 em Amazonas (US $ 100 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos)

– $ 999,00 em Amazonas (US $ 100 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos) 256 GB de Wi-Fi – $ 1.099,00 em Amazonas (Desconto $ 100)

– $ 1.099,00 em Amazonas (Desconto $ 100) 512 GB de Wi-Fi – $ 1.249,00 em Amazonas (US $ 150 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos)

– $ 1.249,00 em Amazonas (US $ 150 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos) 1 TB de Wi-Fi – $ 1.649,00 em Amazonas (US $ 150 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos)

– $ 1.649,00 em Amazonas (US $ 150 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos) 2 TB de Wi-Fi – $ 2.049,99 em Amazonas ($ 149 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos)

– $ 2.049,99 em Amazonas ($ 149 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos) 128 GB de celular – $ 1199,99 em Amazonas ($ 99 de desconto)

– $ 1199,99 em Amazonas ($ 99 de desconto) Celular de 256 GB – $ 1.299,99 em Amazonas (US $ 99 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos)

– $ 1.299,99 em Amazonas (US $ 99 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos) 512 GB de celular – $ 1.449,99 em Amazonas ($ 149 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos)

– $ 1.449,99 em Amazonas ($ 149 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos) 1 terabyte celular – $ 1.849,99 em Amazonas ($ 149 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos)

– $ 1.849,99 em Amazonas ($ 149 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos) 2 TB celular – $ 2.249,00 em Amazonas ($ 149 de desconto, preço mais baixo de todos os tempos)

Apple Pencil 2

Qual é o problema? Apple Pencil 2 por $ 99,00

Apple Pencil 2 por $ 99,00 Onde eu consigo isso? Amazonas

Um desconto sólido e confiável apareceu novamente nesta semana da Black Friday, permitindo que você adquirisse o Apple Pencil 2 por US $ 99,00 na Amazon, abaixo dos US $ 129,00. Este é o melhor preço que já vimos para um suplemento na Amazon.

MacBook Pro

Qual é o problema? Preço mais baixo para o novo MacBook Pro de 14 polegadas

Preço mais baixo para o novo MacBook Pro de 14 polegadas Onde eu consigo isso? Amazonas

Amazon tem 8-Core M1 Pro / 512 GB de MacBook Pro de 14 polegadas por $ 149,99 abaixo dos $ 1.999,00. Apesar de apenas $ 50 de desconto, este é idêntico ao preço mais baixo que rastreamos até agora neste novo MacBook Pro, então qualquer um que ainda esteja comprando este modelo deve dar uma olhada nele em breve. As estimativas de frete nas festas de fim de ano devem ser uma preocupação especial se você estiver procurando fazer disso um presente de Natal, já que a Amazon atualmente oferece uma estimativa de 14 a 21 de dezembro para entrega em prata. Você encontrará datas de envio semelhantes na maioria dos varejistas, mas não a mesma venda de $ 50.

Se você quiser mais armazenamento, um arquivo MacBook Pro de 10 núcleos M1 Pro / 1 TB de 14 polegadas À venda por $ 2.449,99, abaixo dos $ 2.499,00.

Acompanhamos as melhores ofertas desta temporada em nosso site Reportagem de notícias da Black Friday 2021. Você também pode encontrar mais de nossas promoções diárias e outras ofertas em nosso site Relatório de negócios.