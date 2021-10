Random: Oh, oh, o pacote de expansão online do Nintendo Switch – Visão geral da promoção gera muito ódio

participação em Nintendo Live emprego

Você não costuma assistir a um vídeo no canal principal da Nintendo no YouTube que não se sai bem em termos de “curtidas” em comparação com “não fãs”, mas de vez em quando ele posta algo que não atrai seus assinantes e espectadores em geral.

O último vídeo dele lutando para conquistar fãs é Mude a promoção online para o novo add-on “Pacote de Expansão” (olhe acima) Embora tenha acumulado mais de 700.000 visualizações até o momento em que foi escrito, parece ter incomodado muitas pessoas – com mais de 40.000 “curtidas” e apenas 14.000 “curtidas”.

Os comentários variam de como a Nintendo “interpretou mal a sala” em referência ao “preço alto” até piadas sobre como ela foi renomeada como “pacote caro”. Já existem ligações de outros fãs da Nintendo nas redes sociais para não comprar o novo (e mais caro) nível, esperando que o gigante dos videogames reconsidere:

MustafaHosny Oh Deus, Amém – “Você sabia que se não estiver satisfeito com o preço de algo e não houver gente suficiente comprar algo conforme anunciado, eles serão forçados a baixar o preço para que as pessoas comprem, então não compre o pacote de expansão”

Nós corríamos o nosso próprio Pesquisa aqui no Nintendo Life E a grande maioria dos leitores nos disse que era “um pouco alto demais” e até mesmo “um roubo absoluto”. Dizendo isso, mais de 40% dos participantes estavam dispostos a mudar de ideia sobre o novo nível, dependendo de atualizações futuras. Claro que tem outros Existem aqueles que estão dispostos a dar uma chance – alguns estão até sugerindo que a Nintendo provavelmente aumentará o serviço com incentivos adicionais, como mais bibliotecas de jogos e conteúdo DLC ao longo do tempo.

Esta não é a primeira vez que vimos um vídeo da Nintendo no YouTube lutando para apelar – Metroid Prime: Força Sindical Gerou mais de 90.000 curtidas em menos de um dia, como um fã da Nintendo observou anteriormente:

“Metroid Prime: Federal Force revelou, que há cerca de cinco anos, era o vídeo mais odiado no canal da Nintendo no YouTube, com mais de 90.000 curtidas.”

E recentemente, o endereço da micro-transação é gratuito Pokémon, uni-vos Para o Nintendo Switch e dispositivos móveis, gerou mais de 150.000 ódios em menos de um dia. Ai!

Embora a Nintendo não tenha explicado por que o novo nível de serviço da NSO é o preço, o conhecido vazador Emily Rogers sugeriu que pode ter a ver com Custos de licenciamento para algumas bibliotecas de jogos – Como Mega Drive / Genesis e jogos de empresas como Sega e Capcom.

Quando o novo serviço do pacote de expansão for lançado em 25/26 de outubro, ele estará disponível com os preços a seguir. Nota: Haverá também um ‘Desconto Proporcional’, sobre o qual você pode ler mais Nosso último preço.

Usuário único por 12 meses – $ 49,99 / € 39,99 / £ 34,99

Family Pass de 12 meses (até 8 usuários) – $ 79,99 / € 69,99 / £ 59,99

Então, como você se sente em relação ao ‘Pacote de Expansão’ do Switch Online neste momento? Qual foi sua reação ao vídeo acima? Você acha que a Nintendo precisa reconsiderar o preço desse novo nível mais alto? Deixe sua opinião abaixo.