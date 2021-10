A FIFA não está feliz com o domínio da EA nos jogos de futebol

você deixa uma cicatriz? EA. Dominação De jogos de futebol (também conhecido como futebol) devido à sua presença Vantagens do licenciamento? E a FIFA também, aparentemente. Eurogamer Notas que a FIFA lançou um declaração Insistir que os jogos de futebol e esportes eletrônicos devem ter mais de uma parte que “controla e explora todos os direitos” – uma referência imprecisa à EA. Assim, a FIFA está conversando com desenvolvedores, investidores e outros grupos para “expandir” suas opções de jogos e esportes eletrônicos.

Isso ajudaria a “maximizar todas as oportunidades futuras”, acrescentou a organização. Também reiterou seu compromisso de organizar torneios de esportes eletrônicos sob sua marca FIFA.

A declaração chega em um momento de definição para a EA e FIFA. O contrato de licença atual da EA expira após a Copa do Mundo FIFA de 2022 no Catar, e O jornal New York Times Recursos Afirmam que as negociações foram interrompidas entre os dois lados. Diz-se que a FIFA quer mais do que o dobro de sua participação atual na EA (mais de US $ 1 bilhão em quatro anos), ao mesmo tempo que limita os direitos de propriedade da EA em videogames. EA, entretanto, é Olhando para os novos nomes para jogos de futebol enquanto explora novos conceitos, como torneios baseados em arena, NFTs Mesmo os jogos mais realistas.

A decisão é esperada até o final de 2021, de acordo com vezes, mas a EA está protegendo suas apostas registrando uma marca comercial “EA Sports FC”. EA e FIFA se recusaram a comentar as negociações.

Nesse contexto, a declaração da FIFA pode ser um aviso – observe as coisas que estão atrapalhando ou você perderá um contrato de licença valioso. Embora a influência atual da EA possa ajudar a vender um jogo não licenciado, o jogo público sem dúvida perderá jogadores que esperam controlar Mbappe ou Messi em clubes reais. Como resultado, a EA não se curvará necessariamente à FIFA. No entanto, ele pode estar mais ciente do que está em jogo se as negociações do acordo fracassarem.