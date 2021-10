Elon Musk compartilha sua série de anime favorita com os fãs

Quando se trata de recomendações de animações, você pode encontrá-las online com uma simples pesquisa. À medida que o meio continua a crescer, a base de fãs está encontrando mais e mais ofertas para percorrer os recém-chegados. Claro, algumas dessas recomendações vão mais longe do que outras, e Qualquer coisa que Elon Musk tenha feito chamará a atenção. Na verdade, foi o que aconteceu na semana passada, quando o chefe da SpaceX e da Tesla Motors mostrou seu pedido online, e os fãs já estão correndo para assistir às apresentações.

Musk conhece bem o mundo da cultura pop, já que o CEO mais recentemente foi o apresentador do Saturday Night Live E a atração pela famosa série de desenhos animados Rick e Morty e os Simpsons. Enquanto desempenhava seu papel no último, ele retratou uma bizarra versão alternativa realista de si mesmo na série Adult Swim que era quase idêntica ao seu personagem da vida real, mas apresentava algumas presas grandes para ajudar a cumprir seu novo nome. Embora não tenhamos certeza de onde Musk aparecerá em seguida no mundo da cultura popular, agora que o potencial é Efeito Jinshin O cruzamento foi deixado de lado, e certamente não ficaríamos surpresos em vê-lo oferecer mais shows ao vivo e ação ao vivo no futuro.

Elon Musk acessou sua conta oficial no Twitter para recomendar alguns de seus desenhos animados favoritos, incluindo: Death Note Neon Genesis Evangelion Your Name Full Metal Alchemist Princess Mononoke, E muitas outras coisas:

Death Note, Evangelion, Ghost in the Shell, Spirited Away, Princess Mononoke, Full Metal Alchemist, Your Name – Elon Musk 14 de outubro de 2021

Na sequência deste tweet, Musk também foi questionado sobre quem ele gosta caderno da Morte Entre o infame protagonista Light Yagami e o jovem detetive L, que tem a tarefa de descobrir a identidade de Kira e acabar com sua violência assassina:

caderno da Morte Eles não revelaram nenhum novo projeto de anime para expandir o mundo para a tela pequena, mas os criadores da série Dark Movies recentemente voltaram ao meio com seu novo projeto de anime de outono em … Platinum End.

