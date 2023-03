Random: Fan art para telefones 3DS e Wii U eShops é uma coisa, é lindo

A menos que você tenha vivido fora da rede de jogos nos últimos dias/semanas/meses, sem dúvida já deve saber que o 3DS e o Wii U eShops estão fechados para novos negócios. No momento, você ainda pode baixar novamente todas as compras anteriores nas lojas online, mas a janela se fechou em sua última oportunidade legal de obter vários exclusivos da eShop nessas unidades, e os fãs têm usado as mídias sociais para elogiar as lojas fechadas.

Muita arte colorida apresenta a pequena bolsa eShop laranja do 3DS eShop que estava balançando na parte de trás do ícone do jogo antes que aqueles pequenos cubos de dados coloridos caíssem e enchessem o ícone com deliciosas laranjas, suco de dados do jogo? Nada embota como uma barra de progresso da Nintendo!

pessoas queridas em Pressione o botão Iniciar Alguns destaques, mas há muitos grandes esforços na internet hoje. Vamos dar uma olhada em algumas das melhores notificações de 3DS e Wii U eShop que vimos:

Primeiramente , @funcionárioTriste Kirby:

@funcionário O homenzinho laranja sobe com asas, como ele faz @funcionário:

@funcionário Ele busca algo mais chamativo e também tem um trabalho incrível e maior em andamento que inclui um monte de estrelas da eShop:

Em poucas horas, as eShops do 3DS e do Wii U serão fechadas para sempre, e com elas uma era terminará. A eShop Bag está em uma última viagem, Obrigado por todas as suas compras. Agora é a nossa vez de agradecer… por todas as lembranças. # uma loja #nintendo #Nintendofanart pic.twitter.com/1nLO2gohoQ – ✨ Bubbles  (DumbBubbers) 27 de março de 2023

// solicita alguns personagens // A partir do próximo ano, em março de 2023, o 3DS e o Wii U eShop serão permanentemente fechados. Para comemorar os bons momentos que eles nos proporcionaram, peça alguns dos personagens deste tweet e talvez eu os desenhe! #retweetar pic.twitter.com/MkX4F9iiMy – ✨ Bubbles  (DumbBubbers) 2 de março de 2022

@funcionário Mostra pequenos cubos de dados que parecem muito saborosos:

Boa noite amigo amigo… vou sentir muito a sua falta pic.twitter.com/bhctmQUzhb– vi 🌟 (starozoa) 26 de março de 2023

@funcionárioE @funcionárioE @funcionárioE @funcionário Todos eles combinam com essas peças festivas de agradecimento:

Adeus, 3DS e Wii U eshop. Foi divertido 🥲 pic.twitter.com/SQGACZq0Gv– 🍃bozo🍂 (1🔜🎂) (bozosart) 27 de março de 2023

Tendo sido habilmente manipulado por um capitalista “astuto” Joe e reclamando sobre o fechamento da loja, @funcionário Também nos impressiona como:

Existem até algumas homenagens musicais no estilo “In Memoriam”, incluindo uma do pessoal incrível da Vooks E @funcionário:

participação em nintendo ao vivo sobre

Embora possa ser fácil sorrir para as pessoas que são afetadas quando uma loja fecha, qualquer pessoa que se lembre de frequentar uma determinada loja na juventude provavelmente conhece o sentimento de decepção quando ela fecha. [Shout out to Our Price and Volume One — one for our maturing British readers, there!] Algumas lojas estão associadas a memórias de entusiasmo sobre um determinado jogo, ou aquela pontada de antecipação ao encontrar tesouros com desconto nas prateleiras. No final, esse sentimento é o mesmo, seja uma empresa real ou uma loja digital.

As lojas eletrônicas da Nintendo, em particular, são conhecidas por terem um pouco mais de personalidade do que uma loja digital comum (apesar do Switch) e muitas pessoas têm boas lembranças dessas coisas. Temos que admitir, estamos tristes por não vermos mais aquela alegre bolsa laranja.

Sinta-se à vontade para compartilhar quaisquer outras grandes homenagens que você vê nos comentários abaixo – podemos atualizar e adicionar ao artigo.