O iOS 17 incluirá os “recursos mais solicitados” pelos fãs do iPhone em uma grande mudança de estratégia

Nos últimos meses, presumimos que a próxima versão do iOS será leve em recursos e pesada em melhorias de desempenho e correções de bugs. Mas um novo relatório diz que pode não ser o caso – na verdade, o iOS 17 pode ser o lançamento mais emocionante em anos.

De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, na última edição de seu boletim informativo Power On, a Apple se desviou de sua estratégia inicial para o iOS 17, que originalmente era “focar mais na correção de bugs e na melhoria do desempenho, em vez de adicionar novos recursos”. Agora, ele relata, a Apple está totalmente envolvida em novos recursos, e o iOS 17 deve ter vários recursos “legais de ter” quando chegar neste outono.

Embora não revele quais são esses recursos, afirma que eles estão entre os “recursos mais solicitados” pelos usuários do iPhone. Não é difícil fazer uma lista dos recursos que desejamos há anos – vários usuários, ícones personalizados, vários temporizadores, multitarefa, controles de volume separados para mídia e chamadas, etc – mas Gorman diz que os recursos serão menores, já que o iOS 17 “falta suporte aprimorado.” Como a tela de bloqueio renovada do ano passado.”

Mas não deixa de ser uma ideia interessante e torna a espera pelo iOS 17 ainda mais difícil. Embora a Apple ainda não tenha anunciado oficialmente as datas, ela mostrará a próxima versão do iOS em sua conferência WWDC em junho, antes de seu lançamento completo neste outono. Gurman não disse se o iPadOS 17 e o macOS 14, que estreará na WWDC, terão a mesma estratégia.

