The Last of Us no PC atrai críticas “principalmente negativas” por travamentos e baixo desempenho

The Last of Us: Part I não foi lançado tão bem no PC quanto a Naughty Dog esperava, já que o port recebeu críticas “principalmente negativas” em todo o mundo. vapor. Isso se deve a travamentos constantes e baixo desempenho no jogo, e não à qualidade real do jogo. A própria Naughty Dog abordou a porta do PC e confirmou que está investigando os problemas relatados e está pedindo aos usuários que enviem tíquetes de suporte em seu site.

de mais de 3.200 Comentários de usuários do SteamDo lado negativo, 67 por cento relataram os problemas acima com desempenho. Alguns compradores verificados da porta do PC afirmam que sua cópia falha a cada 20 minutos, enquanto outros reclamam de otimização ruim. O acúmulo de sombreamento também é uma fonte de frustração para muitos.

Jogadores de The Last of Us Part I no PC: Ouvimos suas preocupações e nossa equipe está investigando ativamente muitos dos problemas que você relatou. Continuaremos a atualizá-lo, mas nossa equipe prioriza as atualizações e resolverá os problemas nos próximos patches. – Naughty Dog (Naughty_Dog) 28 de março de 2023

Hoje cedo, a Naughty Dog lançou um dispositivo postagem no blog Detalhando o trabalho feito na versão para PC de The Last of Us: Part 1, “Agora que concluímos o lançamento do remake no PS5, estamos entusiasmados em trazer este jogo, não apenas para PC, mas também para PC,” ele alegou. Com tantas críticas negativas dos usuários no lançamento, fica claro que algo não está certo no PC.

Apesar de todos esses problemas, o desenvolvedor está dobrando seus esforços de desenvolvimento para PS5 e PC: “Compartilhar nossas histórias e experiências no PS5 e no PC é algo que a Naughty Dog adotou e continuará a apoiar daqui para frente”. Não seria surpreendente que The Last of Us Multiplayer fosse lançado em ambas as plataformas no mesmo dia e data, então o estúdio vai querer corrigir constantemente esses problemas iniciais.

Você teve algum problema com The Last of Us: Part I no PC? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo.