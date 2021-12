Os jogos Steam mais vendidos e mais jogados de 2021

No final de 2021, A Valve publicou as melhores listas anuais do Steam, revelando as melhores vendas deste ano, os novos lançamentos mais interessantes, os jogos mais jogados e muito mais. Os dados da Valve mostram que muitos dos jogos Steam mais populares de qualquer dia, incluindo jogos de quase uma década atrás, como Counter-Strike: Global Offensive E Grand Theft Auto 5e continuar a superar e jogar mais dos recém-chegados à plataforma de PC.

Cada lista do resumo de final de ano da Valve contém um punhado de jogos organizados aleatoriamente, então não está claro qual jogo foi o mais vendido ou o jogo mais jogado em uma determinada categoria. Os jogos do nível Platinum caem entre os 12 primeiros, com os jogos do nível Gold contando de 13 a 24. Os jogos Silver são classificados de 25 a 40, enquanto os jogos Bronze são classificados de 41 a 100. Essas listas vêm de dados internos da Valve a partir de 1º de janeiro, 2021 e expira em 15 de dezembro de 2021.

O item mais importante na lista 2021 do Steam são os mais vendidos, permitindo aos jogadores saber sobre os jogos de maior sucesso do ano. Os jogos mais vendidos foram Platinum-tier 2021, em ordem aleatória fornecida pela Valve:

Em uma postagem no blog, a Valve chamou alguns infratores interessantes. Dota 2E CS: GO, E GTA5 Todos eles entraram na lista dos mais vendidos por seis anos consecutivos, com PUBG: campos de batalha E arco-íris seis sig Cada um está na lista pela quinta vez consecutiva. destino 2 Ele entrou na lista três anos consecutivos, com 2019 sendo o primeiro ano no Steam depois disso Saia do Battle.net na Blizzard.

Também há alguns vencedores pela primeira vez na lista. Novos jogos como campo de batalha 2042E novo Mundo, E Walheim Todas as bênçãos existentes. Apex Legends É também um jogo digno de nota, pois não é o jogo de 2021 que fiz Steam estreou no final do ano passado.

Novos Lançamentos é outra categoria interessante, destacando os 25 melhores novos jogos do ano. Top 2021 Platinum New Releases, em ordem aleatória fornecida pela Valve:

A Valve também mostrou uma análise dos meses em que os novos lançamentos foram lançados em comparação com 2020. O ano passado viu um bom mês de março e alguns meses de queda forte. 2021 foi mais agitado, com três grandes meses com quatro ou cinco participantes: maio, setembro e novembro.

Por fim, daremos uma olhada nos jogos mais jogados no Steam, que são divididos em várias categorias por jogadores simultâneos. Aqui estão os jogos de 2021 que hackearam 200.000 jogadores simultâneos, organizados aleatoriamente pela Valve:

Counter-Strike: Global Offensive

novo Mundo

Dota 2

Walheim

PUBG: campos de batalha

Apex Legends

Olá Sem final

Ferrugem

Filme Cyberpunk 2077

Grand Theft Auto 5

Vários desses jogos apareceram na lista do ano passado, incluindo Dota 2E GTA5E pubg, E CS: GO. Ferrugem Ele se formou na lista de 100.000 do ano passado, o que dá a ele 2021 melhor do que 2020.

Muitos dos 200.000 jogos do ano passado também caíram em categorias inferiores. Destino 2 E Entre nós Ela se enquadra na categoria 100.000 em 2021, depois de ter conquistado o primeiro lugar no ano passado. 2020 jogo 200K Terraria Caiu para a lista de 60 mil. Caçador de monstros: GlobalismoOutro dos jogos mais jogados de 2020, caiu para a lista dos 30K. a vida é estranha 2 E Montagem e lâmina 2: Bannerlord, 200.000 jogos em 2020, não aparece em nenhum dos jogos mais jogados de 2021.

A lista Best 2021 Steam também oferece algumas categorias adicionais que não incluiremos aqui. Se você estiver interessado nos melhores ex-alunos do Early Access, VR best-seller e jogos de console, verifique a postagem no blog oficial da Valve.