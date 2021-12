O iPad 2021 da Apple cai para US $ 299 na Amazon

Todos os produtos recomendados pelo Engadget são escolhidos a dedo por nossa equipe editorial, independentemente da matriz. Algumas de nossas histórias incluem links de afiliados. Se você comprar algo por meio de um desses links, podemos ganhar uma comissão de afiliado.

Atualização 27/12 – 4:11 AM ETA Amazon devolveu o desconto e devolveu o preço original do Apple iPad de 64 GB e 10,2 polegadas. No entanto, o modelo de 256 GB Ainda está no nível mais baixo de todos os tempos.

Não se preocupe se você perdeu um acordo anterior da Apple 2021 iPad. Amazon vende iPad de 64 GB por $ 299ou $ 30 de desconto no preço normal. A versão de 256 GB caiu recentemente em uma quantidade semelhante para $ 449. fósforos oponente anterior No Wal-Mart e AmazonasE atualmente é o preço mais baixo que vimos para o mais recente monitor de 10,2 polegadas da Apple. Apenas não se preocupe com as opções de cores ou prazos de entrega – parece que apenas os modelos Space Gray estão em estoque e você terá que esperar cerca de três semanas para que sejam entregues.

Compre um iPad (64 GB WiFi) na Amazon – $ 299

Compre um iPad (256 GB WiFi) na Amazon – $ 449

O design básico do iPad não mudou muito nos últimos anos, mas as atualizações internas foram especialmente visíveis este ano. O tablet agora usa o chip A13 Bionic que é considerado 20 por cento mais rápido do que o iPad anterior, tornando-o mais adequado para jogos ou tarefas criativas. Essa também pode ser uma boa escolha para a era do trabalho remoto e visitas virtuais de amigos, já que a câmera frontal ultralarga de 12 MP oferece um recurso Center Stage para mantê-lo em visão completa enquanto você está em trânsito.

Só não espere uma regeneração em pé de igualdade com O novo iPad mini ou 2020 iPad Air. Você não encontrará um design de tela inteira, USB-C, suporte para Lápis de segunda geração ou uma câmera traseira aprimorada. Isso é para quem quer um comprimido simples que deve durar muito tempo – se é isso que você quer, provavelmente ficará feliz.

