Kamigawa: Neon Dynasty – Parece que o vazamento revela uma nova mecânica e quatro novas cartas • Notícias • Arena MTG

Os primeiros vazamentos de cards que estragaram os próximos decks têm sido bastante comuns na comunidade de Magic: The Gathering por anos, mas nos últimos meses, os Wizards of the Coast mantiveram um controle bastante rígido sobre seus próximos lançamentos. Recentemente, vazamentos mais uma vez surgiram retratando cartas e arte que parecem ser do set de Kamigawa: Neon Dynasty em fevereiro de 2022.

No início de dezembro, os Wizards nos deram um teaser oficial do grupo, que incluía visualizações de cartões oficiais e parecia validar o código selecionado do vazamento anterior:

Um novo vazamento não verificado surgiu hoje, apresentando duas imagens que parecem mostrar mais quatro cartas de Kamigawa: Neon Dynasty. É um vazamento estranho: três das quatro cartas estão em inglês e apenas uma é em italiano, e uma das cartas parece ter muitos danos dos dois lados. Algumas das outras cartas também parecem ter alguma curvatura e danos, o que significa que foram contrabandeadas de algum lugar.

Com isso dito, os ícones e modelos parecem corretos, e esses ícones parecem ser legítimos. Claro, sem confirmação oficial, esses cartões vêm com as mesmas ressalvas que qualquer vazamento que apareça na Internet: é possível que eles tenham sido falsificados ou adulterados de alguma forma, então tome cuidado. O vazamento apareceu pela primeira vez em r / MTGRumors no Reddit:

Se for real, há algumas coisas divertidas para aprender com esses cartões, incluindo a magia épica de dois lados que nos lembra O mais velho nasce de novo De um lado, e um poderoso dragão mágico do outro. O card italiano, um feitiço vermelho de dano instantâneo, também se refere a uma nova palavra-chave: “Modificado”. De acordo com o texto explicativo, uma criatura equipada, encantada ou com contadores é considerada um mod.

A palavra-chave modificada parece se encaixar bem com o design de Cyberpunk para Neon Dynasty e o conflito primário entre tradição e progresso. O pôster original do tópico MTGRumors, u / ArizonaSalad, também observou que um dos títulos da coleção do Commander anteriormente vazado pela Amazon foi “Upgrades Unleashed” – um tema que se encaixa perfeitamente com a ideia de objetos “modificados”.

E agora, vamos passar para as imagens reais das cartas! As cópias de cada um e uma tradução aproximada do cartão mostrado em italiano estão incluídas abaixo:

vazamento

Jukai Trainee

{1} {G} Tipo de carta: Criatura – Samurai Humano

Quando o Jukai Trainee é bloqueado ou bloqueado, ele recebe + 1 / + 1 até o final do turno.
Força / durabilidade: 2/2

Nezumi Prowler

{1} {b} Tipo de carta: Criatura – rato ninja

ninjutsu {1} {b}

Quando o Nezumi Prowler entra no campo de batalha, o objeto alvo que você controla ganha o toque de amarração mortal e vital até o final do turno.

“descarga da chama”

{X} {R} Tipo de carta: imediatamente

"Flame Discharge" causa X pontos de dano ao alvo ou criatura voadora. Se você estiver controlando uma criatura modificada, ao invés disso, cause X mais 2 pontos de dano. (Criaturas equipadas, encantadas ou medidas são modificadas).

Kami War / O-Kagachi apareceu

{1} {W} {U} {B} {R} {G} Tipo de carta: Magic – épico
raridade: lendário

{EU}: exílio O alvo permanente fora do solo controla o oponente.

{II}: Retorne a outro alvo não terrestre que esteja nas mãos de seu dono. Em seguida, cada oponente descarta uma carta.

{Terceiro}: exílio Este épico e, em seguida, leve-o de volta ao campo de batalha depois que ele for transformado sob seu controle.

Nome do cartão: O-Kagachi apareceu

O Manifesto feito de O-Kagachi é feito de todas as cores.

voando, atropelar

Quando O-Kagachi Feito Manifesto ataca, o jogador defensor escolhe um card que não seja um terreno em seu cemitério. Coloque o cartão de volta em sua mão. O Manifesto feito de O-Kagachi recebe + X / + 0 até o final do turno, onde X é o valor de Mana daquela carta.

Apesar dos vazamentos e teaser oficiais, ainda estamos cerca de um mês longe das prévias oficiais de Kamigawa: Neon Dynasty. Resta saber se o vazamento continua, mas vamos mantê-lo informado sobre qualquer coisa que surgir em relação à Neon Dynasty e outros produtos MTG.