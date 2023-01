O Twitter tem muito conhecimento inútil sobre videogames

cenário : Capcom

ela está lá na BíbliaPeça, e será dado a você. Ele também está no Twitter para jogos, que é onde o mini podcast de jogos Super Pod Saga saiu. pergunta inocente Em 15 de janeiro, as pessoas apareceram para responder em massa: “Qual é a informação de videogame mais inútil que você conhece?”

Aparentemente, há muitas pessoas pensando em muitas ideias inúteis sobre videogames. Quem sabe? Na semana e meia desde a postagem, o Super Pod Saga recebeu mais de dez mil respostas ao seu tweet. Mas muito disso, eu digo, não é necessariamente inútil, mas necessário.

Leva esta resposta Sobre a série de ação e aventura Devil May Crypor exemplo: “Dante e Virgil têm um fator de cura insano que basicamente cura enquanto o dano é feito, então não há cortes ou cicatrizes. Por esse motivo, eles provavelmente não são circuncidados.”

diga-me a verdade. O que eu deveria fazer se não tivesse lido isso antes? Você nunca sabe se Dante e Virgílio foram circuncidados ou não? Forçado a vagar pela terra, para sempre sozinho em minha confusão? Você consegue imaginar isso?

G/O Media pode ganhar uma comissão Officially-licensed socks

Sock Affairs wants you to enrobe your feet in their officially licensed socks with art from Pink Floyd and AC/DC records.

Or Que tal isso: “no Xenoblade 3Todos os personagens nos arquivos do jogo são listados por número por gênero. zero masculino e um feminino; No entanto, o personagem Juniper é listado como dois. Além disso, em Xenoblade 2O gênero do personagem Roc está listado como quatro. Assim, existem pelo menos cinco gêneros em xenoblade. Quero dizer, isso é apenas uma inspiração.

Ah, a brisa da feminilidade! Dinossauros!

kotaku Os funcionários também mantinham suas próprias informações especializadas sobre videogames. Eu sei disso porque implorei a eles que me contassem em busca da autorrealização.

“Porra Um dinossauro cuspidor de fogo a partir de Super Mário Mundo Tem o nome da cantora do filme Nine Inch Nails”, me diz o editor de mídia social Jeb Bigart. “Isso parece bastante inútil”.

Sim, coisas legais. Mais, me dê mais.

“No halo 2 Nível de quarentena e inundação [parasitic creatures] Ele pode ser visto andando em volta dos porcos/tanques/etc. É isso Só o tempo O redator da equipe Zack Zweizen disse:

Música no NES De volta para o FuturoE terrivelmente desagradávelUm tema recorrente que não tem nenhuma semelhança óbvia com nada é, na verdade, uma versão extremamente acelerada da música de sucesso do filme, “The Power of Love” de Howie Lewis e as notícias. “Talvez porque eles programaram a música, mas depois descobriram que não tinham os direitos da música, então aceleraram. Não sei por que isso aconteceu.”

obrigado a todos. Minha força está crescendo. Minha mente se expande. Meus sentidos de trivia ficam dormentes.

Agora, qual é a sua parte favorita do conhecimento aleatório de videogame? Deixe-a sair, é para a minha saúde.