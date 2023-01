Blizzard China: Milhões de jogadores perdem o acesso ao “World of Warcraft” e outros jogos ao anoitecer

Hong Kong

Milhões de jogadores na China perderam o acesso à popular franquia “World of Warcraft” e outros videogames populares, já que os servidores da Blizzard Entertainment no país ficaram offline após duas décadas.

Os serviços da empresa na China foram suspensos à meia-noite, horário local, na terça-feira, marcando o fim de uma era para as massas, após um acordo de licenciamento com um parceiro local de longa data da NetEase.



“Mundo de Warcraft,” Também conhecido como “WoW”, este é um jogo online multiplayer muito popular que permite aos usuários lutar contra monstros e fazer expedições no mundo medieval de Azeroth.

Muitos jogadores em todo o mundo cresceram com este grande sucesso, inclusive na China. Isso foi confirmado nos últimos dias, quando os fãs chineses expressaram sua descrença sobre a perda de seu hobby de longa data em postagens nas redes sociais.

Quando acordei ainda não queria aceitar [it]um usuário Ele disse na plataforma chinesa Weibo, semelhante ao Twitter, na terça-feira. “Chorei a noite toda dormindo porque o jogo parou de rodar online. Sonhei que estava chorando no meio da aula.”

outro jogador descrito World of Warcraft como meu primeiro amor.

“Eu realmente não consigo esquecê-la”, escreveram.

A suspensão segue uma disputa acirrada entre a Blizzard, uma unidade da Activision Blizzard e NetEase.



Os editores estrangeiros devem trabalhar com parceiros locais para oferecer videogames na China. Mas em novembro passado, a Blizzard e a NetEase apareceram anunciar Eles não renovarão os contratos de licenciamento que deveriam expirar este mês.

Esses acordos cobriram a publicação de vários títulos da Blizzard na China continental, incluindo “World of Warcraft”, “Hearthstone” e “Diablo III” desde 2008. acordo sobre os principais termos, sem dar mais detalhes.

Agora, as discussões parecem ficar mais intensas.

no declaração A Blizzard disse na terça-feira que entrou em contato com a NetEase para solicitar “sua assistência na exploração de uma extensão de seis meses para o acordo existente”.

A empresa americana disse que implorou à NetEase para permitir que os fãs continuem jogando sem interrupção, “com base em nossos sentimentos pessoais como jogadores e nas frustrações expressas a nós pelos jogadores chineses”.

“Infelizmente, após discussões renovadas na semana passada, a NetEase não aceitou nossa proposta de extensão”, disse a Blizzard.

A NetEase respondeu com sucesso ao declaração especial Semana Anterior.

Em comentários extraordinariamente concisos, acusou a gigante chinesa de tecnologia e jogos Blizzard de cegá-la com sua “declaração surpreendente” e chamou a proposta da empresa americana de “ultrajante, inapropriada e não alinhada com a lógica de negócios”.

A NetEase também observou que a Blizzard “já começou a trabalhar para encontrar novos parceiros” na China, colocando a empresa com sede em Hangzhou em uma posição “injusta”.

A briga pública marcou uma virada inesperada na parceria de 14 anos das empresas.

Sob um acordo separado, as duas empresas estão desenvolvendo e co-publicando “Diablo Immortal”, outro jogo multiplayer amplamente seguido que permite aos usuários matar demônios no mundo antigo. NetEase disse em um comunicado novembro Essa cooperação continuará.

Nevasca Ele disse em dezembro que os fãs de “World of Warcraft” poderiam Apoio, suporte Grave sua jogada e certifique-se de que todo o progresso seja salvo quando eles concluírem o contrato e procurarem um novo parceiro.

O fechamento desta semana foi emocionante, mesmo para a liderança sênior da NetEase.

no postagem no Linkedin Na segunda-feira, Simon Zhu, chefe de investimentos e parcerias globais da NetEase Games, falou sobre como cresceu com os jogos da Blizzard na China, incluindo os títulos mais antigos “Warcraft” e “Diablo”.

“Apenas [a] Algumas horas antes do encerramento dos servidores da Blizzard Games na China, isso é um grande negócio para os jogadores na China.”

“Hoje é um momento triste para assistir ao encerramento do servidor e não sabemos como será no futuro. A maior vítima serão os jogadores na China que vivem e respiram nesses mundos.”

A Activision Blizzard, que anteriormente tinha outro parceiro chinês antes de se associar à NetEase, disse que continua em busca de um novo parceiro de distribuição.

Nosso compromisso com jogadores na China continental permanece Somos fortes enquanto continuamos trabalhando com a Tencent para distribuir Call of Duty: Mobile, bem como continuamos conversas ativas com parceiros em potencial para retomar o jogo para franquias populares da Blizzard”, disse um porta-voz da Activision Blizzard à CNN.