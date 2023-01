O lançamento de Darktide no Xbox foi adiado até que a versão para PC pudesse ser consertada

cenário : maré escura

Warhammer 40K: Darktide Lançado no PC no final do ano passado, é um filme sombrio e pesado esquerda 4 jogo morto No futuro distante e sombrio da Games Workshop. Ela estava bem! Ele teve problemas, mas estava bem. Esses problemas persistiram em 2023, porém, e os desenvolvedores estão colocando a versão do jogo para Xbox em espera enquanto trabalham para consertá-la.

Em uma declaração hoje cedo, Fatshark disse que se propôs a “criar um jogo profundamente envolvente e estável com um nível de profundidade que o manterá jogando por semanas, não horas”, mas que “falhou em atender a essas expectativas. ”

Como resultado, eles não estão apenas atrasando o “conteúdo sazonal” da versão para PC, mas também atrasando o lançamento do jogo no Xbox Series X | S.

Desbloqueie a letra ΤΟ para nossos jogadores Na Fatshark, nos orgulhamos de fornecer um jogo que milhões podem desfrutar. Foi isso que decidimos fazer com Warhammer 40.000: Darktide para criar um jogo muito envolvente e estável com um nível de profundidade que o manterá jogando por semanas, não horas. Não conseguimos atender a essas expectativas. Nos próximos meses, nosso único foco será abordar os comentários que muitos de vocês têm. Em particular, vamos nos concentrar na introdução de um sistema de criação completo, um ciclo de progressão mais recompensador e continuar trabalhando na estabilidade do jogo e na otimização do desempenho. Isso também significa que atrasaremos o lançamento de conteúdo sazonal e o lançamento do Xbox Series XIS. Também realizaremos os próximos lançamentos de cosméticos de luxo. Não poderíamos continuar nesse caminho, sabendo que não abordamos muitas áreas de feedback no jogo hoje. Obrigado por jogar e fornecer feedback. Nós realmente apreciamos isso. Ele foi e continuará a ajudar a moldar o jogo que amamos. Martin Wallund, CEO e cofundador da Fatshark

Não achei a versão para PC tão ruim! Com certeza teve problemas, mas jogos online de times menores como esse costumam ter. Então, novamente, equipes pequenas geralmente não têm recursos para fazer isso tudo de uma vez, Então, se é isso que eles querem fazer com o que têm, é isso que farão com o que têm!