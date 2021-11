Michigan State estende $ 95 milhões para Mel Tucker

Jogador de basquete do estado de Michigan, Tom Izu, com uma doação de US $ 32 milhões, Keon Coleman Tom Izu disse que a doação anterior de $ 32 milhões de Matt Ischia do estado de Michigan em 4 de fevereiro de 2021 mostra que ele “aprecia onde está e para onde está indo”. Atletismo do estado de Michigan

Se tudo correr como planejado, Mel Tucker se tornará o treinador mais bem pago dos Dez Grandes. E Estado de michigan Ela fará uma grande demonstração de força de que planeja gastar muito no futebol universitário na próxima década.

Fontes da universidade confirmaram à Free Press na quarta-feira que a MSU está se preparando para estender um contrato histórico de US $ 95 milhões de 10 anos para manter Tucker com os espartanos. O natural de Cleveland de 49 anos está definido para se tornar um dos treinadores mais bem pagos do país.

Os ex-alunos Matt Ischia e Steve St. Andre doarão fundos privados para a universidade para o aumento de Tucker, de acordo com o apresentador do podcast “Inside the Locker Room” Brian Muslim, ex-membro do Conselho de Curadores da MSU e analista de rádio da MSU Jason Strahorn. Fontes da universidade confirmaram que Ishbia e Saint Andre são doadores para o novo contrato.

O valor médio anual do suposto novo acordo de Tucker excede em muito o maior já pago a um treinador de futebol Big Ten nesta temporada, De acordo com o banco de dados de salários do USA TODAY: Os sete milhões de dólares pagos pelo estado da Pensilvânia a James Franklin.

Apenas o ex-técnico da MSU, Nick Saban, do Alabama (US $ 9,753 milhões, incluindo receitas externas relacionadas a esportes) está ganhando mais nesta temporada do que Tucker ganharia com seu contrato reformulado, de acordo com o banco de dados. Ed Orgeron, da LSU, é o segundo técnico mais bem pago do futebol universitário este ano, com US $ 9,012 milhões, incluindo cortes de salários relacionados à pandemia e renda no exterior. No entanto, Orgeron e a escola chegam a um acordo de separação que o força a sair no final desta temporada.

Tucker se tornou um alvo potencial para o trabalho da LSU De acordo com um relatório de 16 de outubro de Bruce Feldman da Fox Sports, horas antes dos Spartans serem jogados em Indiana e um dia antes de Orgeron ser oficialmente encerrado. Esse foi um grande motivo para a pressão da Michigan State University para refazer seu acordo e prender Tucker por um longo prazo.

$ 5,56 milhões em compensação total de Tucker nesta temporada classificou-o em quarto lugar entre os dez maiores treinadores e 13º nacionalmente, de acordo com o USA TODAY. Os Spartans atraíram Tucker do Colorado em fevereiro de 2020, após a aposentadoria repentina de Mark D’Antonio. Apesar de ter feito apenas 5-7 em sua única temporada com os Buffaloes, MSU deu a Tucker um contrato de seis anos que mais que dobrou os $ 2,4 milhões que ele ganhou no Colorado.

Não está claro se os salários totais de Tucker – US $ 6 milhões de acordo com o contrato que ele assinou em 2020 – aumentarão com este novo contrato.

Ishbia, membro ambulante da equipe Spartans da National Basketball Association de 2000 e graduada em 2003 do Eli Broad College of Business da MSU, Presidente, Presidente e CEO da United Wholesale Mortgagelançado ao público em janeiro. O homem de 41 anos também apresentou Uma doação em dinheiro de $ 32 milhões em fevereiro para ajudar a construir uma nova instalação de futebol.

Santo André é o fundador da Shift Digital, uma empresa de marketing que cria sites e outras ferramentas digitais para concessionárias, fabricantes de automóveis e outros clientes. O graduado em marketing da Michigan State University, de 49 anos, serviu por oito anos como presidente e CEO da Ford Direct e fez parte da equipe de inicialização que criou o FordDirect.com.

O novo acordo tornará Tucker o técnico negro mais bem pago do esporte americano, ultrapassando David Shaw de Stanford, de acordo com os registros do USA TODAY. Mike Tomlin, do Pittsburgh Steelers, ganhou US $ 8 milhões como o técnico negro mais bem pago da NFL, enquanto Doc Rivers, do Philadelphia 76ers, é o técnico negro mais bem pago da NBA, com US $ 8 milhões.

Apenas três treinadores da NFL em 2021 ganharam mais do que o novo acordo de Tucker: Bill Belichick da Nova Inglaterra ($ 12,5 milhões), Pete Carroll de Seattle ($ 11 milhões) e Sean Payton de New Orleans ($ 9,8 milhões). Greg Popovich, do San Antonio (US $ 11 milhões), é o único outro técnico da NBA a ganhar mais do que Tucker.

No basquete universitário, Ed Cooley de Providence, com US $ 3,4 milhões, foi o técnico negro mais bem pago em 2020-21, de acordo com Banco de dados de salários do USA TODAY. Cooley ficou em 19º lugar nacionalmente, Tom Izu da Michigan State University ($ 3,984 milhões) ficou em sétimo lugar na remuneração total, e John Calipari de Kentucky ficou em primeiro lugar com $ 8,095 milhões.

Terry Francona de Cleveland (US $ 4,2 milhões) é o gerente mais bem pago da Liga Principal de Beisebol, e Joel Quinville da Flórida (US $ 5,25 milhões) foi o técnico mais bem pago da NHL. Até que ele renunciou no final do mês passado.

Steve Berkowitz, repórter do USA TODAY, contribuiu para este relatório.