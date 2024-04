Tema, data, como assistir e tudo que você precisa saber

O tema do Met Gala 2024 foi revelado O tema do maior evento de moda do ano, The Met Gala, para a primavera de 2024 foi revelado. Sem marca – Entretenimento

Acorde: Met Gala Monday chegará em breve.

O evento anual, realizado no Metropolitan Museum of Art de Nova York, sempre cumpre sua promessa de ser a maior noite da moda com looks experimentais, como Zendaya dando adeus às suas raízes Disney em um vestido de Cinderela, e Kim Kardashian em um icônico vestido de Marilyn Monroe. vestir. Vestido de “Feliz Aniversário, Sr. Presidente” e Jared Leto “gatos” como o famoso gato Berman de Karl Lagerfeld, Choupette.

O evento beneficente deste ano é o ressurgimento das “Belas Adormecidas” no mundo da moda, após a cerimônia do ano passado que homenageou Lagerfeld, falecido em 2019.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre este grande evento:

Quando é o Met Gala?

O Met Gala acontece na primeira segunda-feira de maio, como de costume. A data prevista para o evento de 2024 é 6 de maio.

Como assistir ao Met Gala de 2024

O Met Gala será transmitido ao vivo no site da Vogue e nos canais de mídia social a partir das 18h (horário do leste dos EUA). O evento “mais incrível” do ano será transmitido ao vivo pela E! A partir das 18h horário do leste dos EUA.

O que é o Met Gala?

O Costume Institute Benefit, conhecido como Met Gala, é uma arrecadação de fundos para o Costume Institute do museu. No ano passado, o evento bateu recorde e arrecadou mais de US$ 22 milhões, segundo Popularidade empresarial.

Qual é o tema do Met Gala 2024?

Em novembro, a Vogue e o Met revelaram que o tema do Met Gala 2024 é “Belas Adormecidas: Despertando a Moda”, que também é o nome de uma exposição que acompanha o Costume Institute.

Os curadores do museu disseram que “Bela Adormecida” não é inspirada nas princesas da Disney, mas sim refere-se às roupas preciosas da coleção do museu que são tão frágeis que precisam ser colocadas em “caixões” de vidro especiais em vez de manequins. As roupas serão expostas em uma série de exposições organizadas por temas da natureza.

“Peças mais modernas, menos delicadas e com o mesmo espírito das modas icônicas serão expostas ao lado delas e serão divididas em três subtemas: terra, mar e céu”, segundo a Vogue.

Qual é o código de vestimenta para o Met Gala 2024?

O tema é diferente do código de vestimenta, mas ainda relacionado. O código de vestimenta deste ano é “The Garden of Time”, inspirado no conto homônimo de J. J. Ballard de 1962, de acordo com a Vogue.

A revista acrescentou: “Pense em flores tristes (já que flores temperamentais não são temperamentais o suficiente).”

Quem será o anfitrião do Met Gala?

O Met Gala anunciou seus copresidentes em janeiro, incluindo a estrela da música latina Bad Bunny, a atriz e cantora Jennifer Lopez, a atriz de “Euphoria”, a estrela de Hollywood Zendaya e o próprio “Thor”, Chris Hemsworth, que ingressará como editor da Vogue. Presidente Anna Wintour.

As cadeiras honorárias são Diretor Criativo da Loewe, Jonathan Anderson E CEO da TikTok, Xu Ziqiu. A TikTok é o patrocinador oficial da gala deste ano, com o apoio da Loewe.

Zendaya na Vogue americana e britânica Coberto em obra rara, fala do amante Tom Holland

Quem estará no Met Gala?

Os convidados do Met Gala costumam ser uma surpresa, mas os copresidentes estão entre alguns participantes confirmados.

Os participantes recentes incluíram Rihanna, Kim Kardashian, Cardi B, Serena Williams, Usher, Doja Cat, Barry Keoghan e o casal Gabrielle Union e Dwyane Wade. Não está claro se eles farão o seu melhor no tatame novamente este ano.

Momentos icônicos do tapete Met Gala ao longo dos anos

O Met Gala trouxe todos os tipos de looks luxuosos para o tapete vermelho, desde o vestido transformador do Atelier Versace de Blake Lively em 2022, que prestou homenagem a Lady Liberty, até a reforma quatro vezes de Lady Gaga em Brandon Maxwell em 2019 e Diana Ross parecendo uma visão. Com um vestido de babados feito de penas de pássaros em 1981.

Veja os melhores looks na galeria abaixo.

O que é o Met Fashion Institute 2024?

A exposição estará aberta ao público de 10 de maio a 2 de setembro de 2024.

O curador da exposição, Andrew Bolton, o cérebro por trás da exposição anual do Costume Institute, explicou que a exposição anual deste ano inclui peças de vestuário históricas raras e suas correspondentes modas contemporâneas.

Cerca de 250 peças de roupas e acessórios que datam de quatro séculos estarão em exposição. A exposição será realizada em uma série de salas, cada uma apresentando um tema inspirado no mundo natural. “Em cada espaço, os trajes históricos serão colocados lado a lado com os seus homólogos contemporâneos num ambiente imersivo concebido para envolver os sentidos da visão, olfato, tato e audição do visitante”, afirmou o museu.

Os exemplos incluem um espaço decorado com “bordados de insetos” para o corpete de Elizabeth, ou um teto com “o bando de pássaros pretos de Hitchcock” em torno de um vestido de noite de tule preto antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial.

Contribuindo: Jay Stahl