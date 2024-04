A economia cresceu a uma taxa de 1,6%

Os gastos dos consumidores aumentaram 2,5% durante o período, abaixo do ganho de 3,3% no quarto trimestre e abaixo das estimativas de Wall Street de 3%. O investimento fixo e os gastos do governo nos níveis estadual e local ajudaram a manter o PIB positivo durante o trimestre, ao mesmo tempo em que descontaram o menor investimento em estoques privados e o aumento nas importações. As exportações líquidas subtraíram 0,86 pontos percentuais à taxa de crescimento, enquanto os gastos dos consumidores contribuíram com 1,68 pontos percentuais.

Os economistas consultados pela Dow Jones previam um aumento de 2,4%, após um aumento de 3,4% no quarto trimestre de 2023 e de 4,9% no período anterior.

Também houve más notícias no que diz respeito à inflação.

O índice de preços das despesas de consumo pessoal, uma variável-chave da inflação para a Reserva Federal, subiu a um ritmo anual de 3,4% durante o trimestre, o seu maior ganho num ano. Excluindo alimentos e energia, os preços básicos do PCE subiram 3,7%, ambos bem acima da meta de 2% do Fed. Os responsáveis ​​do banco central tendem a concentrar-se no núcleo da inflação como um melhor indicador das tendências de longo prazo.

O índice de preços do PIB, por vezes denominado nível “ponderado pelas séries”, subiu a uma taxa de 3,1%, em comparação com uma estimativa do Dow Jones de um aumento de 3%.

Os mercados caíram com a notícia, com os futuros vinculados ao Dow Jones Industrial Average caindo mais de 400 pontos. Os rendimentos do Tesouro têm aumentado, com a nota de referência de 10 anos atingindo recentemente 4,69%.

O relatório surge com os mercados nervosos quanto ao estado da política monetária e quando a Reserva Federal começará a cortar a sua taxa de juro de referência. A taxa de fundos federais, que define o que os bancos cobram uns aos outros pelos empréstimos overnight, está entre 5,25% e 5,5%, a mais elevada em cerca de 23 anos, embora o banco central não tenha aumentado a taxa desde Julho de 2023.

Os investidores foram forçados a ajustar a sua visão sobre quando a Fed começaria a aliviar a inflação, uma vez que a inflação permanecia elevada. A opinião expressa através da negociação de futuros é que os cortes nas taxas de juro começarão em Setembro, e é provável que a Fed reduza apenas uma ou duas vezes este ano. Os preços dos futuros também mudaram após a divulgação do PIB, com os traders apontando agora para apenas um corte em 2024.

“É provável que a economia desacelere ainda mais nos próximos trimestres, uma vez que os consumidores estão provavelmente a aproximar-se do fim dos seus gastos luxuosos”, disse Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial. “As taxas de poupança estão a cair à medida que a inflação estável coloca maior pressão sobre o consumidor. Devemos esperar que a inflação diminua ao longo deste ano, à medida que a procura agregada abranda, embora o caminho para a meta de 2% da Fed ainda pareça difícil.”

Os consumidores têm geralmente acompanhado a inflação desde que esta começou a subir, embora a inflação mais elevada tenha corroído os aumentos salariais. A taxa de poupança pessoal desacelerou no primeiro trimestre para 3,6%, de 4% no quarto trimestre. A renda ajustada por impostos e inflação aumentou 1,1% no período, abaixo dos 2%.

Os padrões de gastos também mudaram no trimestre. Os gastos com bens caíram 0,4%, em grande parte devido a uma queda de 1,2% nas grandes compras de bens de longa duração. Os gastos com serviços aumentaram 4%, o nível trimestral mais alto desde o terceiro trimestre de 2021.

Um mercado de trabalho próspero ajudou a apoiar a economia. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego foram de 207 mil na semana encerrada em 20 de abril, uma queda de 5 mil e abaixo das estimativas de 215 mil, informou o Departamento do Trabalho na quinta-feira.

Num sinal potencialmente positivo para o mercado imobiliário, o investimento residencial aumentou 13,9%, o maior aumento desde o quarto trimestre de 2020.

