Ghost Mets Noah Syndergaard, abra a porta para perseguir os anjos

Noah Syndergaard iniciou seu período de agência gratuita com uma oferta de qualificação de $ 18,4 milhões com Nova York em seu coração.

Ele não tinha intenção de deixar o Mets.

Mas no período intermediário entre o recebimento de sua candidatura para a qualificação em 7 de novembro e o prazo final das 17h de quarta-feira para aceitá-lo ou recusá-lo, Syndergaard foi silenciado pelo rádio do único time pelo qual jogou nas ligas principais, enquanto outros clubes começaram a cooptá-lo. Nenhuma equipe mais do que anjos.

Seu gerente geral, Berry Minassian, insistiu em uma reunião e viajou por todo o país para jantar na noite de sexta-feira passada com Syndergaard. Durante aquela refeição, Minassian colocou na imprensa, explicando como os anjos imaginam espalhar, mantê-lo saudável e melhorá-lo. Claro, o dinheiro é importante. finalmente, Os dois lados concordaram em US $ 21 milhões.

Mas este acampamento Syndergaard nem mesmo voltou para tentar convencer o dono mais rico do esporte, Steve Cohen, a igualar ou superar antes de dizer sim aos anjos que mostraram o quão longe o destro se afastou em uma semana. Ele deixou de pensar apenas no Mets para precisar fugir para maximizar o que se tornará uma temporada de pódio para Syndergaard para voltar a entrar na agência livre na próxima entressafra.

O Mets não tinha certeza se ele faria uma oferta pela qualificação em primeiro lugar, considerando que Syndergaard havia lançado apenas dois shorts nas últimas duas temporadas. Portanto, eles provavelmente não aumentarão seu lance para mantê-lo e só aceitarão uma escolha de rascunho entre a segunda e a terceira rodadas como compensação, enquanto postam $ 18,4 milhões em outro lugar.

Noah deixou o Synergaard Mets para os anjos. Bill Costron / New York Post

No entanto, o problema dos Mets veio à tona neste momento. Syndergaard precisava tomar uma decisão rápida nesta entressafra e não podia saber quem eram o gerente geral e o técnico do Mets. O único técnico contratado é o técnico Jeremy Hefner. Mas para as melhores organizações hoje em dia, preparar os atiradores fisicamente, para a temporada e para cada jogo, é um esforço de equipe em várias divisões. Houve esforços no primeiro ano sob a propriedade de Cohen para agrupar essas áreas, mas eles ainda são pálidos em comparação com clubes como Dodgers, Giants e Blue Jays, entre muitos outros.

Minassian está prestes a iniciar seu segundo ano como sucessor da Angels GM Para o próximo GM assumido do Mets, Billy Ebler, veio para Nova York armado de detalhando, entre outras coisas, como seu clube iria levá-lo a lançar para os jogadores individuais em cada equipe em AL West. Ele falou sobre o sucesso que os Angels tiveram no ano passado em um rodízio de seis homens, que ajudou Shohei Ohtani em uma temporada de rebatidas e avançando com boa saúde. Minassian disse que o plano permaneceria o mesmo e mostrou a Syndergaard como jogar em um rodízio de seis daria mais tempo para se recuperar e reduzir sua virada geral, quando tudo o que ele tinha em 2020-21 nas ligas principais foram dois períodos de uma virada para fechar. na última temporada. Minassian trouxe dados para mostrar o que os Angels amavam em sua apresentação e mixagem de pitch e como torná-los mais eficazes.





Os Yankees manifestaram interesse, mas estava claro que, para se tornarem eles, isso teria que se estender além do prazo de licitação de qualificação. E só para ter certeza, o acampamento Syndergaard queria um oficial físico e de contrato antes do prazo para se qualificar para US $ 18,4 milhões do Mets para desfazer se ele falhasse na fisicalidade. E, no final, se Syndergaard saísse dos Mets, ele decidiu que seria melhor dar um suspiro de Nova York e das distrações potenciais que resultariam de ficar com uma franquia muito perto dos Mets.

Várias equipes como Braves e Red Sox, pelo menos, fizeram check-in. No entanto, The Blue Jays foi a outra equipe mais interessada. Mas Minassian, que fazia parte do aparato de recrutamento de Toronto quando Sendergaard foi selecionado e sempre o teve em alta estima, era o mais agressivo. Os anjos não queriam perder na escolha de sacar em compensação. Mas o custo para iniciantes mais exigentes – como Kevin Gusman, Robbie Ray e Max Scherzer – estava fazendo com que parassem neste ponto da temporada de férias e Minassian sentiu que sabia o suficiente sobre Syndergaard para jogar apostas antes de tentar encontrar mais ajuda rotativa.

Noah Sendergaard antes de uma de suas duas partidas na temporada passada com o Mets. Robert Sabo

E a sedução é importante. Sendergaard se apresentará aos 29 anos este ano. Ele entende como é importante para ele se sair bem em se posicionar para voltar a entrar no mercado no próximo ano aos 30 anos para tentar fechar um negócio lucrativo de longo prazo. E aqui o Mets não falou com ele durante todo o processo. Aqui eles estavam sem infraestrutura no local. Aqui, eles não poderiam dar a ele um plano detalhado além do quadro geral que Cohen quer ganhar agora.

É isso que Ebler pretende se seu negócio for finalizado esta semana. O programa Offseason já está a algumas semanas de distância, e o processo de promoção – mais do que qualquer outra posição – está começando a se mover com mais expectativa de acontecer rapidamente antes da potencial paralisação de 2 de dezembro pelos proprietários da MLB se não houver um novo acordo coletivo de trabalho . E a área que os Mets precisam abordar – Mais agora sem Syndergaard – Promoção iniciada. No entanto, Ebler também Você deve fazer uma pesquisa de gestão, contrate pessoal de treinamento, comece a trabalhar em infraestrutura e cultura, aprenda sobre a organização e também atenda a outras áreas de necessidades existentes.

Syndergaard não sentia o amor e estava preocupado com o produto – seja o que for que esteja na lista de tarefas da nova GM – e decidiu que sua melhor chance de maximizar esta temporada vital seria uma mudança pelo país.