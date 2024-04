Como Eli De La Cruz e os Reds planejam competir nesta temporada

Quando o shortstop do Cincinnati Reds, Eli De La Cruz, entrou em cena há uma temporada, cada movimento seu se tornou um destaque instantâneo. Ele ajudou a reenergizar uma base de fãs ávidos por vitórias, exibindo uma rara combinação de força e velocidade, ao mesmo tempo em que tornava os jogos dos Reds imperdíveis na televisão.

Afinal, quem pode liderar a liga em velocidade de sprint, acertando a bola a 119,2 mph e jogando-a a 157,9 mph no campo?

Mas apesar de todo o entusiasmo que veio com uma primeira temporada que impulsionou os Reds para a disputa da pós-temporada, os números finais de De La Cruz – uma linha de barra de 0,235/0,300/0,410 – não corresponderam ao entusiasmo e aos seus números. A equipe terminou dois jogos fora da última colocação nos playoffs da Liga Nacional.

“Estávamos a um jogo de distância no último fim de semana”, disse o segunda base Jonathan India. “Isso nos chocou. Poderíamos ter sido os Diamondbacks. Ele ficou comigo durante toda a temporada. Odeio perder mais do que gosto de ganhar.”

Este ano, o foco em Cincinnati está em transformar todo esse brilho em resultados que levem os Reds ao beisebol pós-temporada pela primeira vez desde 2020 – e isso começa, é claro, com sua estrela em ascensão.

“Definitivamente ficou mais agressivo e enérgico quando começamos a vencer”, disse o outfielder Spencer Steer. “Tudo começou com Eli sendo convocado e fugindo 12 vezes consecutivas. Isso só mostra que a cidade quer um time de beisebol vencedor. Eles merecem. Já faz muito tempo.”

Depois de um período de trabalho árduo, que incluiu o tempo gasto aprimorando suas rebatidas com o ex-apanhador da liga principal Fernando Tatis Sr., De La Cruz está fornecendo uma produção de nível estelar para um time com o quinto melhor recorde da Liga Nacional. Claro, ele ainda aparecerá na lista dos 10 melhores do SportsCenter nesta temporada, mas o que deixou os Reds entusiasmados é sua aparição precoce na base.

Em 23 jogos, De La Cruz tem uma linha de barra de 0,313/0,412/0,651 que soma o quarto melhor OPS da MLB com 1,063. Talvez ainda mais encorajador é que ele conseguiu diminuir sua taxa de eliminações e quase dobrar sua taxa de caminhada, sem sacrificar a combinação revolucionária de potência e velocidade – e tudo isso aconteceu poucos meses após seu aniversário de 22 anos.

“Ele é muito superior a 99% dos jogadores de sua idade que têm o nível de experiência que ele tem”, disse o técnico dos Reds, David Bell. “É inacreditável o que ele faz.

“Ele vai se desenvolver nos próximos anos, e para ele se comportar do jeito que faz – com tanta atenção – não poderíamos estar mais felizes. E o que ele faz todos os dias para melhorar.”

Em vez de tentar mudar a abordagem de de la Cruz para acelerar o processo, o clube citou o tempo e a experiência como as suas principais necessidades e encorajou-o a continuar a desenvolver-se. Eles viram um jogador disposto a aprender e não ficaram surpresos quando ele procurou Tatis Sr. Sozinho procurando alguma orientação.

Tatis já trabalhou com jogadores no passado, principalmente o atual MVP da NL, Ronald Acuna Jr., e sua mensagem simples é que De La Cruz o credita por sua produção inicial na base.

“Esteja no controle”, disse De La Cruz. “Controle-se. Ele me deu muitos conselhos. Aprendi muito com ele.”

De La Cruz observou que queria tornar a zona de rebatida “um pouco menor” para os arremessadores adversários e, para começar, reduziu pela metade a proporção de rebatidas por caminhada desde sua temporada de estreia.

“Ele trabalhou duro nesta primavera”, disse India. “Ele quer ser consistente. Ele quer ser uma estrela. Ele tem essa habilidade. Todos nós vemos isso.”

Mas para os Reds terminarem a temporada onde desejam, eles sabem que se trata também de obter o desempenho dos jogadores de De La Cruz, algo que a organização abriu o seu portfólio para abordar nesta temporada, ao mesmo tempo que se apoia no jogo emocionante dos seus jovens. Essencial para vender aos veteranos quando eles vierem para Cincinnati.

“A cidade inteira estava pegando fogo com esse time. Eles jogam duro. É um beisebol rápido e físico. Ficou muito claro que a cidade estava se apaixonando por esse time.” O apaziguador Brent Sutter disse. “Eu disse à minha esposa… este já era o número 1 na minha lista de agente livre e agora é Até agora Nº 1. Esta é uma equipe divertida. “Ficou muito claro do outro lado que o vínculo estava ficando cada vez mais forte ali.”

Manter esse sentimento de coesão começa com a integração dos veteranos com o companheiro de De La Cruz no lado esquerdo do campo. A maior onda do inverno de Cincinnati veio quando Jimmer Candelario se juntou aos Reds em um contrato de três anos no valor de US$ 45 milhões. O jogador da terceira base é um mentor pronto para um clube jovem, como um ex-grande candidato que finalmente encontrou seu sucesso nas últimas temporadas – e fez da conexão com De La Cruz uma prioridade.

“Ele adora ouvir”, disse Candelario. “Ele é um aprendiz. É preciso dar-lhe tempo. Jogar todos os dias nas grandes ligas permitirá que ele melhore.”

Essa combinação de precisar de tempo para amadurecer e ao mesmo tempo confiar no desempenho do mais alto nível é um sentimento comum em um clube Reds que apresenta três jogadores que terminaram entre os sete primeiros na votação de Estreante do Ano da NL há uma temporada – com Steer e Matt McLean juntando-se a De La Cruz.

“Não temos medo de cometer erros”, disse Steer. “Vamos sair e brincar sem medo.”

Essa mentalidade revitalizou a franquia na liga principal há um ano, alimentou a diretoria durante a entressafra e se o jogador que mais a personifica – Eli De La Cruz – pudesse chegar ao campo dos Reds em outubro.