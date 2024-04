Grandes reivindicações de Portugal – Newcastle toma medidas antecipadas para assinar uma meta de longo prazo?

O Newcastle United lidera a corrida para contratar o defesa-central do Sporting Lisboa, Osman Diomonde, segundo relatos em Portugal.

Outlet português Até parece Estamos supostamente “avançando” na busca pela estrela da Costa do Marfim, o que nos dá uma vantagem inicial sobre os rivais da Premier League que seguem o defensor altamente cotado.

O jovem de 20 anos tem uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros no seu contrato atual, mas acredita-se que estivemos em contacto com o Sporting para perceber o que seria necessário para contratar Diomonde, com o Newcastle interessado em assinar.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Bayern de Munique e Juventus observaram o zagueiro de 1,80 metro nesta temporada, de acordo com um veículo. O Sport espera que o interesse generalizado desencadeie uma guerra de ofertas neste verão, mas pode ter encorajado o Newcastle a tomar medidas antecipadas na esperança de roubar a cena.

Diomonde foi associado a uma possível mudança para St James' Park nos últimos seis meses. Acredita-se que os olheiros das dunas tenham estado na Taça das Nações Africanas para observar a estrela lisboeta, com relatos em Janeiro alegando que tinham estado em contacto com os representantes do jogador para revelar uma mudança de verão.

Com pelo menos um zagueiro provavelmente chegando neste verão, após lesões no ligamento cruzado anterior de Lascelles e Bateman, Diomonte certamente parece alguém a ser observado. Ele é uma alternativa cara para jogadores como Tosin Adarabioyo – que em breve deixará o Fulham de graça – mas o costa-marfinense é seis anos mais novo e pode ser considerado um melhor substituto de longo prazo para Fabian Schar.