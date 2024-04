José Andrés, fundador da World Central Kitchen, lamenta os trabalhadores humanitários mortos em ataques aéreos israelenses

Washington (AFP) – Os Sete Trabalhadores humanitários da World Central Kitchen mortos em ataques aéreos israelenses Eles representavam “o melhor da humanidade” e arriscaram tudo “para alimentar pessoas que não conhecem e que nunca conhecerão”, disse José Andrés, o famoso chef que fundou a organização, aos enlutados que se reuniram na quinta-feira para homenagear os mortos.

Falando na Catedral Nacional de Washington, Andres disse que não havia justificativa para os assassinatos e pediu uma investigação sobre as mortes. Ele parecia ter dificuldade em manter a compostura e as suas palavras centraram-se nas vidas e contribuições dos trabalhadores humanitários, ao mesmo tempo que apelavam a uma maior compaixão.

“As sete almas que hoje lamentamos estavam ali para que os famintos pudessem comer”, disse Andrés enquanto lia seus nomes em voz alta. “Seus exemplos devem nos inspirar a fazer melhor, a ser melhores.”

o Trabalhadores foram mortos 1º de abril, quando munições disparadas por drones israelenses penetraram em veículos de seu comboio quando eles saíam de um armazém da World Central Kitchen: o palestino Saif al-Din Issam Ayyad Abu Taha; os britânicos John Chapman, James Kirby e James Henderson; Jacob Flickinger, duplo cidadão americano-canadense; o australiano Lalzaoumi Frankcom; E o cidadão polaco Damiam Sobol.

No altar atrás de Andres estavam penduradas as bandeiras dos países dos trabalhadores humanitários mortos, juntamente com a bandeira palestina vermelha, verde, preta e branca. Mais de 500 pessoas estavam sentadas em bancos sob os altos vitrais da catedral.

Andrés falou detalhadamente sobre cada um deles e suas contribuições para o trabalho de alimentar pessoas que sofrem com desastres e privações – tanto provocadas pelo homem quanto naturais – em todo o mundo.

Ele disse que Chapman era “corajoso, altruísta e forte” e tinha a capacidade de fazer as pessoas ao seu redor se sentirem “amadas e protegidas”.

Andres disse que Flickinger era um solucionador de problemas, “exatamente o que você precisa” no caos de uma zona de desastre, e que a Frankcom deu “mais alegria aos outros do que comida”.

Ele falou sobre como Henderson ensinava primeiros socorros na Ucrânia e era um grande jogador de rúgbi. Kirby, conhecido pelos amigos como “Kirbs”, foi motivado a ajudar os necessitados, disse ele. Ele disse que uma cidade em Türkiye deu o nome de Sobol a uma de suas ruas, em homenagem ao seu trabalho lá após o terremoto.

Andres observou que a família de Abu Taha não pôde comparecer ao serviço memorial e leu uma carta enviada pelo irmão de Abu Taha de 25 anos na qual ele chamava os trabalhadores humanitários de “heróis” e instava a World Central Kitchen a continuar seu trabalho em Gaza e ao redor do mundo. E “carregar o espírito dos mártires e a firmeza do povo palestino”.

Às vezes, Andres falava apaixonadamente sobre a missão da organização e por que os trabalhadores humanitários fazem o que fazem.

“Apoiamos as comunidades enquanto elas se alimentam, se alimentam e se curam. As pessoas não querem a nossa piedade. A nossa única forma de mostrar respeito é enfrentar o caos ao lado delas. mostrando-lhes que não estão sozinhos no escuro.”

Depois de uma investigação israelita invulgarmente rápida, Israel disse que os oficiais militares envolvidos no ataque violaram a política ao agirem com base numa única fotografia granulada que um oficial alegou – incorrectamente – que mostrava que um dos sete trabalhadores estava armado. o O exército israelense expulsou dois oficiais Outros três foram repreendidos.

“Sei que todos temos muitas perguntas sem resposta sobre o que aconteceu e porquê. Não há justificação para estes assassinatos”, disse Andres aos presentes, exigindo uma investigação.

Os trabalhadores humanitários, cujo voo foi coordenado com autoridades israelenses, estão entre os mais de 220 trabalhadores humanitários mortos na guerra entre Israel e o Hamas que começou em 7 de outubro, segundo as Nações Unidas. Isso inclui pelo menos 30 mortos no cumprimento do dever.

A fama internacional, a popularidade e o trabalho sem fins lucrativos de Andrés provocaram indignação generalizada com os assassinatos dos trabalhadores do grupo. As mortes aumentaram Exigências da gestão Outros dizem que o exército israelita está a mudar o seu método de operação em Gaza, que é controlada pelo Hamas, para poupar os trabalhadores humanitários palestinianos e os civis na região que enfrentam uma crise humanitária e necessitam urgentemente de ajuda de organizações de ajuda humanitária, como o Nações Unidas alertam. A fome se aproxima.

A Cozinha Central Mundial, juntamente com várias outras agências de ajuda humanitária, foram temporariamente encerradas Suspensão de obras na região Depois do ataque. “Não vamos desistir”, disse Linda Roth, porta-voz da World Central Kitchen, na semana passada. “Estamos em modo funeral agora.”

Douglas Emhoff, marido da vice-presidente Kamala Harris, e Kurt Campbell, vice-secretário de Estado, estiveram entre os presentes no evento, que contou com a presença de diplomatas de mais de 30 países, juntamente com representantes do Departamento de Estado e da Agência dos EUA. para o Desenvolvimento Internacional. .

O senador democrata Chris Van Hollen, de Maryland, um dos legisladores mais ativos em pressionar o presidente Joe Biden a vincular a ajuda militar à melhoria do tratamento israelense aos trabalhadores humanitários e civis palestinos, juntou-se aos presentes enquanto um tocador de gaita de foles tocava um solo.

A Casa Branca disse que Biden enviou uma carta que foi lida em particular às famílias antes do culto.

O redator da Associated Press, Menelaos Hadjicostis, baseado em Nicósia, Chipre, contribuiu para este relatório.

Esta história foi corrigida para refletir que Kurt Campbell é vice-secretário de Estado, e não vice-secretário de Estado adjunto.