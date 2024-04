Os Chicago Bears conseguirão Caleb Williams e um novo estádio? Parece uma Ave Maria

Foi bom que a conferência de imprensa de quarta-feira tenha começado com oração.

O Chicago Bears provavelmente precisará de alguma intervenção divina para realizar seu último plano para um novo estádio.

“Agradecemos a todas as pessoas que se beneficiarão com a permanência dos ursos em Chicago”, disse o Pastor Charlie E. Deets da Igreja Batista Progressista. “Não sei se você jogava futebol, mas peço que nos ajude, nos ajude a vencer alguns jogos, nos ajude a conseguir um Super Bowl aqui, nos ajude a jogar no Super Bowl e a trazer de volta aquela atmosfera estrondosa de 1985, nosso torcendo pelos fãs, para sua glória e para a nossa.”

Agora, Deets, que certamente sabe administrar uma congregação, admitiu que estava brincando sobre a parte de Deus jogando futebol. Mas isso levanta a questão: se Deus Todo-Poderoso é fã dos Bears, por que Ele vem testando Chicago há tanto tempo?

Dates, cuja igreja está localizada a uma curta distância do Guaranteed Rate Field, deu início à coletiva de imprensa de quarta-feira com os Bears As performances são expostas E as promessas grandiosas de um novo estádio e um desenvolvimento favorável aos torcedores à beira do lago.

Segundo a equipe, o custo esperado do estádio é de cerca de US$ 3,2 bilhões, e a equipe se comprometeu a pagar US$ 2 bilhões desse valor, além de US$ 300 milhões em empréstimos da NFL. Isso colocaria o público em risco de receber US$ 900 milhões para o estádio e algo entre US$ 325 milhões e mais de US$ 1 bilhão para melhorias de infraestrutura. O estádio será um negócio público-privado e terá cobertura.

Distribuição de financiamento para o Projeto Bears:

Somente estádio: US$ 3,2 bilhões (dos quais US$ 900 milhões são dinheiro público)

Melhorias na infraestrutura pública necessárias: US$ 325 milhões

Melhorias opcionais na infraestrutura pública: US$ 1,175 bilhão Total, se a equipe/cidade prosseguir com todas as atualizações de infraestrutura: US$ 4,7 bilhões (US$ 2,4 bilhões públicos; US$ 2,3 bilhões privados) pic.twitter.com/WQRJR13aP7 – Mariah Woelfel (@MariahWoelfel) 24 de abril de 2024

Os Bears precisarão de apoio estatal para o plano, que gira em torno da extensão da taxa hoteleira, de preferência antes do final desta sessão legislativa, que ocorrerá em breve.

O governador J.B. Pritzker teve reservas em dar dinheiro ao time durante anos, e os dias em que o governador de Illinois e o presidente da Câmara pararam o relógio em Springfield para conseguir dinheiro para construir o estádio já acabaram. Você também pode se juntar ao grupo Friends of the Park que ajudou a destruir o Museu George Lucas no campus do museu. eles Eles também não estão entusiasmados com esta proposta.

.@GovPritzkerresponda a @Jeremy GurnerPergunta sobre os planos dos Bears de solicitar cerca de US$ 2,3 bilhões em financiamento público para um novo estádio à beira do lago: “Ainda estou cético em relação a essa proposta… Não tenho certeza se ela está entre as maiores prioridades para os contribuintes.” #sarja pic.twitter.com/ubrZQnnrvC – Brenden Moore (@brendenmoore13) 24 de abril de 2024

Quem realmente quer dar assistência fiscal aos ursos? Já foi provado repetidamente que os fundos públicos para estádios são um desperdício, mas não importa onde construam uma nova casa, os Bears precisarão de ajuda para pagar por isso. Como todas as equipes esportivas, eles preferem receber ajuda do público. Então por que você não pergunta? Isso é justo, mas além do dinheiro, há muitas questões sem resposta, tais como: Por que construir um estádio abobadado num local onde as vistas fazem parte da atração? Será que este estádio terá capacidade para apenas 65 mil torcedores, quando a baixa capacidade é o principal argumento para a saída do Soldier Field?

Também podemos perguntar: por que os Bears optaram por realizar esta coletiva de imprensa, que eles deveriam saber que receberia cobertura negativa da imprensa, um dia antes de selecionar Caleb Williams como primeira escolha? Por que usurpar esse momento positivo? Eles poderiam ter guardado dentro de uma ou duas semanas. O que é pressa?

O presidente do Bears, George McCaskey, escolheu Kevin Warren para ser o presidente do time para fechar esse acordo, por bem ou por mal. Na quarta-feira, ele girava mais rápido que o vórtice Williams.



Os Bears divulgaram renderizações de sua proposta de projeto de estádio. (Cortesia do Chicago Bears)

Warren prometeu que o plano, que inclui a adição de espaços verdes onde hoje fica o Soldier Field e a construção de um novo estádio ao sul dele, poderia consertar tudo, desde a reputação de Chicago como uma cidade para grandes eventos até seu índice de criminalidade.

Segundo Warren, Chicago terá um Super Bowl, uma Final Four e paz nas ruas.

“Isto terá 14 acres de campos de atletismo e um parque recreativo para permitir, como mencionei anteriormente, que os nossos jovens possam reunir-se e fazer coisas de uma forma produtiva”, disse Warren. “Temos uma crise neste mundo com a nossa juventude. Há uma corrida para decidir quem chegará primeiro à nossa juventude, às ruas ou a nós.”

E se este acordo ajudar a reputação de Warren, tornar a família McCaskey mais rica e divertir a família Grabowski, tanto melhor. Para seu crédito, Warren também fez algumas promessas mais firmes.

“Vamos construir banheiros”, disse Warren. “Vamos fazer deste um lugar onde as pessoas queiram vir e passar o tempo.”

(Se você é como eu, leu isso e imaginou James Earl Jones dizendo: “Vamos construir banheiros, Ray.”)

Todos estes planos de estádios (e candidaturas para os Jogos Olímpicos) envolvem o tipo de bem público que pode ser imaginado sem gastar milhares de milhões num estádio real. Warren não está falando sobre a construção de parques em áreas da cidade onde as crianças realmente precisam deles, e não é como se o campus do museu fosse facilmente acessível para as crianças dos lados oeste e sul. Mas declarações em voz alta que dizem: “Estamos a fazer isto pelas crianças” soam melhor do que simplesmente reconhecer “Dê-nos o dinheiro para construir um novo parque infantil”. Todos nós sabemos que esta é a verdade.



Os Bears e a cidade de Chicago conseguirão fechar esse acordo? (Cortesia do Chicago Bears)

O proprietário do White Sox, Jerry Reinsdorf, está tentando realizar um truque semelhante a oeste do Soldier Field. Piorou porque ele não prometeu muito dinheiro para ajudar, ele já fez isso no final dos anos 1980 e todos (principalmente os fãs do White Sox) já o culpam pela bagunça do time.

Assim como os Sox, os Bears receberam ajuda estatal para reconstruir seu estádio, e isso foi há apenas duas décadas. Como você trabalha com isso? Ainda temos uma dívida impressionante de espaçonaves públicas no lago e a equipe quer se mudar. (Os fãs também não gostam, mas se os Bears forem bons, eles não vão se importar muito.)

Os Bears procuram um novo lar há anos e, no ano passado, fecharam suas portas no Arlington Park Raceway, nos subúrbios do noroeste. Parecia certo que construiriam um novo estádio junto com um empreendimento comercial de uso misto em 326 acres. Quero dizer, eles já são donos da terra. Eles serão os donos do estádio. Faria sentido, não é?

Não para os Bears, que não são exatamente conhecidos por seu sucesso gerencial.

Seus grandes planos foram paralisados ​​por uma disputa com conselhos escolares suburbanos sobre impostos sobre a propriedade, e agora os Bears, liderados por Warren, que mora no centro da cidade e fez amizade com o prefeito Brandon Johnson, estão de volta a uma cidade e a um estádio que não querem. Não seja dono de tudo.

Algumas pessoas pensaram que tudo isso era apenas uma postura. Mas o mesmo acontece com a vila de Arlington Heights e os distritos escolares Disposto a negociarParece que Warren ainda está focado em permanecer em Chicago.

Anos atrás, os Bears brigaram com a ex-prefeita (e detentora do ingresso para a temporada dos Bears) Lori Lightfoot, que sarcasticamente disse a eles para se preocuparem em derrotar o Green Bay Packers. Embora os Bears não façam isso desde 2018, mesmo antes da eleição de Lightfoot, eles tiveram mais sucesso negociando com Johnson. Agora eles só precisam encantar Pritzker e o Legislativo estadual.

boa sorte.

Na coletiva de imprensa, Johnson, como esperado, mencionou Daniel Burnham, o pai do Plano Chicago e um defensor das margens protegidas do lago da cidade. É a versão política de convocar Papa Per Halas ou Mike Ditka.

“A visão de Daniel Burnham para a orla do lago era focar nas pessoas, nas pessoas de Chicago”, disse Johnson. “Ele imaginou um lago ativo com espaço e entretenimento para todos desfrutarem. O plano revitaliza essa visão.”

Burnham morreu em 1912, nove anos antes de os Decatur Staleys se mudarem para Chicago, então nunca saberemos quais eram seus sentimentos nas quadras abobadadas versus “Bear Weather”.

Mas ele concorda que Warren e os Bears não estão fazendo planos pequenos aqui. Esses planos serão alcançados? Não sei sobre você, mas até que a pá atinja o chão, continuarei cético quanto à conclusão da Ave Maria.

(Vista superior do estádio proposto para o Chicago Bears)