Reggie Bush recupera o Troféu Heisman de 2005, 14 anos depois de ter sido perdido

LOS ANGELES – Depois de quase 14 anos separados, Reggie Bush está mais uma vez levando para casa o Troféu Heisman, encerrando uma saga de quase duas décadas que se tornou um marco para a opinião pública sobre como os atletas universitários lucram com seu estrelato.

O Heisman Trust devolveu o Troféu Heisman de 2005 a Bush na quarta-feira, em um momento sísmico para um jogador que foi o rosto da era de ouro do futebol da USC. A carreira de Bush, que perdeu o Heisman em 2010 depois que a NCAA considerou que ele recebeu benefícios inadmissíveis, forçou os fãs – e agora as instituições estabelecidas do esporte – a considerar se as sanções da NCAA poderiam manchar o legado de um jogador em campo.

“Temos o prazer de receber Reggie Bush de volta à família Heisman em reconhecimento às suas realizações universitárias”, disse Michael Comerford, presidente do Heisman Trophy Trust. “Levamos em consideração as tremendas mudanças que ocorreram no atletismo universitário nos últimos anos, quando decidimos que agora era o momento certo para devolver a Copa a Reggie. Estamos entusiasmados em recebê-lo de volta.”

A decisão de trazer de volta o programa Heisman de Bush – e devolver sua réplica à USC – ocorre em um momento em que os jogadores agora podem ser pagos por seu nome, imagem e semelhança, o que não era o caso quando Bush emergiu como uma estrela do running back dos Trojans. .

Bush ganhou o prêmio em 2005 depois de acumular 2.890 jardas multifuncionais e contabilizar 19 touchdowns no total enquanto liderava o USC, que ganhou pelo menos uma parte do campeonato nacional em 2003 e 2004, para o jogo do campeonato nacional. Não muito depois, Bush e os Trojans se envolveram em um escândalo da NCAA que durou anos, que levou a severas sanções contra o programa de futebol dos Trojans, depois que o corpo diretivo determinou que Bush e sua família receberam benefícios inadmissíveis enquanto ele estava no cargo. Universidade do Sul da California. As penalidades foram impostas em 2010 e incluíram uma suspensão pós-temporada de dois anos e a perda de 30 bolsas em três anos, o que prejudicou a profundidade do programa por várias temporadas e levou anos para ser restaurado.

A NCAA também forçou a USC a separar-se permanentemente de Bush – o que significa que teve de descartar ou apagar qualquer reconhecimento de Bush. Em setembro de 2010, Bush perdeu o Troféu Heisman, tornando-se o primeiro jogador a levar para casa o prestigioso prêmio. Pouco depois, a USC removeu sua camisa nº 5 do final da arquibancada do Los Angeles Memorial Coliseum – onde todos os números das camisas dos vencedores do Troféu Heisman são exibidos.

“Eles meio que o arrastaram pela lama”, disse Sam Baker, ex-atacante ofensivo da USC e escolhido no primeiro turno que estava na mesma classe de recrutamento de Bush”. “Eu estava lá. Eu o vi ganhar cada jarda. Então, isso nunca iria agradar a muitos de nós que jogamos conosco, obviamente. E ver que ele foi justificado (hoje). Foi muito legal.”

O rompimento da USC com Bush criou pelo menos um momento constrangedor. Em 2019, Bush voltou ao Coliseu com a Fox Sports, onde atua como analista, para o jogo da USC transmitido pela televisão nacional contra o Utah. A escola não foi capaz de impedi-lo, embora ele permanecesse isolado, e sua presença era grande.

No quarto período daquele jogo, o running back Marquis Stepp marcou um touchdown e correu em direção a Bush, rastreando a ex-lenda dos Trojans. Ironicamente, Stipe foi punido por comemoração excessiva.

O Heisman Trust disse que passou por um “processo deliberativo” acompanhando as grandes mudanças que estão ocorrendo no esporte para determinar se deve ou não trazer de volta o Troféu Busch.

Em 2021, enfrentando pressão legislativa, a NCAA introduziu pela primeira vez uma política que permite que estudantes-atletas recebam pagamentos gratuitamente. As opiniões e atitudes mudaram, assim como o cenário do futebol universitário. Os estudantes-atletas agora podem ter relacionamentos com clientes, o que tem preocupado Bush.

“Reconhecendo que a compensação estudante-atleta é uma prática aceita que parece ter vindo para ficar, essas mudanças fundamentais no atletismo universitário levaram o Fundo a decidir que agora é a hora de devolver o troféu a Bush”, afirmou o fundo em seu anúncio. . .

Ao longo do tempo, desde 2010, Bush ganhou uma onda de apoio de muitos lados diferentes. A USC encerrou sua separação de Bush imposta pela NCAA em junho de 2020, outdoors pedindo que a NCAA devolvesse o Troféu Heisman a Bush apareceram em toda Los Angeles e os apoiadores de sua causa tornaram-se mais expressivos.

Em março, Johnny Manziel, ex-quarterback do Texas A&M e vencedor do Heisman Trophy em 2012, aproveitou várias oportunidades para defender Bush. chilro Que ele “se retirará humildemente do Troféu Heisman para que Reggie Bush possa recuperar seu troféu”.

obrigado pelo Troféu @Heisman Fazer o que é certo e receber de volta um membro da nossa história. Houve muitas vozes ao longo deste processo que se posicionaram à mesa a favor de Reggie simplesmente por causa do tipo de pessoa que ele é. Estou ansioso para estar em… –Johnny Manziel (@JManziel2) 24 de abril de 2024

“Inacreditável”, disse Alex Holmes, ex-jogador da USC que ganhou dois campeonatos nacionais com Bush. “Minha reação é: a justiça foi feita. Absolutamente incrível. Bem merecida.”

Em agosto, Bush lançou um ataque contra a NCAA e anunciou seus planos de processar a organização por difamação devido a uma declaração feita por um porta-voz em 2021, na qual descreveu Bush como estando envolvido em um acordo de “pagamento para jogar”.

Embora Bush tenha processado a NCAA e muitos outros tenham direcionado as suas frustrações para a instituição como parte do seu esforço para recuperar o Troféu Heisman, a decisão esteve sempre nas mãos do Heisman Trust.

A introdução de Bush no Hall da Fama do Futebol Americano Universitário em 2023 foi um passo positivo para sua causa. Antes da apresentação em Las Vegas, o diretor atlético da USC, Gene Cohen, deu uma festa surpresa para Bush e recebeu seus ex-companheiros de equipe, familiares e amigos, uma forte indicação do quanto a universidade apoia Bush e o esforço para reconquistar o Troféu Heisman.

“Este é um dia importante para Reggie Bush e toda a comunidade da USC, pois celebramos o legítimo retorno de seu Troféu Heisman”, disse Cohen em comunicado na quarta-feira. “O impacto de Reggie na USC e no futebol universitário como um todo é verdadeiramente incomparável. Ele demonstrou a maior resiliência e coração ao longo deste processo e merece todos os elogios e troféus que já recebeu. Somos gratos ao Heisman Trophy Trust por fazer isso acontecer .”

finalmente! Estou muito animado por ter o Heisman de Reggie de volta. Seu impacto na USC e no futebol universitário é lendário. Este é um grande dia para Reggie e toda a família Trojan. Brigando! https://t.co/P1XNozFiFW -Jennifer Cohen (@ADJenniferCohen) 24 de abril de 2024

Bush é um dos oito vencedores do Troféu Heisman da USC, o que coloca os Trojans à frente de Notre Dame, Ohio State e Oklahoma, que têm sete cada.

O departamento de atletismo da USC estava disposto a recuperar a camisa de Bush no final da arquibancada há vários anos, mas Bush não queria sua camisa de volta até que recuperasse seu Heisman.

Esse momento certamente chegará em breve.

“Foi difícil”, disse Sean Cody, ex-atacante defensivo do USC All-American. “Como ex-jogador e companheiro de equipe de Reggie, você odeia ver alguém que trabalhou tanto quanto ele e se esforçou – ser afastado injustamente. Acho que foi isso que representou hoje – um erro foi cometido e agora é de volta em suas mãos Foi difícil ver o quanto as coisas pelas quais Reggie teve que passar, acho que essa foi a parte mais difícil que ele teve que levar muitos tiros para muitas pessoas, estou feliz que ele tenha conseguido isso. troféu) de volta.

“Ele fez parte de uma era realmente grande do futebol da USC e acho que esse número representa isso para muitos ex-jogadores, para todos nós, o que conseguimos realizar e o que Reggie fez durante esse tempo.”

