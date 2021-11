Giannis Antetokounmpo chega ao 47º lugar na temporada, com os Três Grandes se reunindo no Milwaukee Bucks em uma vitória sobre o Los Angeles Lakers

Milwaukee – Os dólares estão começando a se recuperar novamente.

Atrás do pico da temporada 47 pontos de Giannis Antikonmo, defesa contra assédio de Feriado Jrue E um par de 3s de embreagem no quarto trimestre de Khris Middleton – Em seu primeiro jogo, depois de perder os oito anteriores após teste positivo para COVID-19 – o Bucks derrotou o Los Angeles Lakers por 109-102 em casa na noite de quarta-feira.

Foi a primeira vez desde 23 de outubro que Antetokounmpo, Middleton e Holiday jogaram juntos no mesmo jogo e, embora o Bucks tenha começado devagar com um placar de 7-8, eles estão com 3-0 nesta temporada, quando suas três estrelas jogar juntos.

“É o monstro de três cabeças”, guarda de Bucks Pat Connaughton Ela disse. “Eles são os três homens que estão nos empurrando para ir embora.”

As contribuições dos Três Grandes de Milwaukee contribuíram para a fórmula vitoriosa que levou o Bucks ao campeonato, mas uma combinação de lesões e doenças levou a um início de temporada irregular. Os dólares ainda estão abaixo da posição inicial esperada Brooke Lopez (Meio-dia) O guarda atirador Donte DiVincenzo (tornozelo), mas o retorno de seus três melhores jogadores ao time valeu a pena para Milwaukee na noite de quarta-feira.

“Penso que esta é uma boa oportunidade, agora que o Khreis está de volta, para voltarmos ao caminho certo”, disse Antetokounmpo. “Comece a construir alguns jogos aqui. Veremos. Não posso prever o futuro, mas estamos em um bom lugar agora.”

Antetokounmpo teve um desempenho dominante na noite de quarta-feira. Ele acertou 18 de seus 23 arremessos, incluindo 3 de seus 4 de três pontos, enquanto acertou 8 de seus 11 lances livres. Nos últimos jogos, Antetokounmpo disse que não sentiu que não era agressivo o suficiente, então ele foi contra o Lakers em busca de um gol.

Enquanto isso, Los Angeles não tinha muitas respostas para evitar que Antetokounmpo chegasse à cesta. Antetokounmpo terminou com 30 pontos marcados, o máximo que qualquer jogador empatou em um jogo nesta temporada (Ja Morante v. Cleveland Cavaliers em 20 de outubro), de acordo com ESPN Statistics and Information Research. 9 de 13 saíram do solo com Anthony Davis Onde o defensor primário era idêntico contra ele e 6 de 8 em drives para a cesta.

“Ele fez tudo parecer fácil esta noite”, disse Middleton. “Eu cheguei aos lugares dele, seja paciente. Ele não necessariamente tentou passar por muitos homens. Se ele viu um corpo a mais, ele tentou encontrar o homem que estava aberto. Foi ótimo no que diz respeito a escolher o seu lugares e entrar em suas posições e estar confortável e apenas sendo dele. “Sua melhor versão de si mesmo.”

Dividir a quadra com Middleton mais uma vez ajudou a aliviar um pouco a pressão que Antetokounmpo vinha observando nas defesas adversárias nas últimas semanas.

Middleton jogou 30 minutos em seu primeiro jogo, terminando apenas 4 de 12 com 16 pontos. No entanto, ele marcou oito pontos no quarto período, incluindo um par de 3 segundos para ajudar Milwaukee a vencer – e para empatar Ray Allen em mais 3 segundos na história da franquia em 1051.

“Eu sempre reclamo com ele”, vejo você com frequência. Estou farto de você. Temos algum espaço um do outro. Eu meio que sinto falta dele agora “, disse Antetokounmo com uma risada.” Só de tê-lo lá, ele definitivamente ajudou a equipe. Ele atirou duas vezes consecutivas para nós, nos deu impulso e teve uma ótima atuação ao longo da quadra, então é bom tê-lo de volta. Definitivamente, é bom recuperá-lo. “

E embora Holiday ainda brilhe ofensivamente (3 de 13 arremessos na quarta-feira), depois de perder seis jogos no início da temporada devido a uma lesão no tornozelo, ele subiu na defensiva no quarto período. De acordo com a pesquisa do ESPN Stats & Information, quando Holiday era o zagueiro principal, o Lakers acertou 5 de 17 do chão e errou todos os seis arremessos que ele estava defendendo no quarto período.

“Ele jogou um jogo defensivo realmente inteligente”, disse o técnico do Bucks, Mike Budenholzer. “Ofensivamente, acho que ele ainda encontrou um pouco de ritmo, mas acho que ele estava na defensiva em muitos lugares e fez muitas jogadas que foram importantes para nós.”

Apesar de ser um jogo abaixo de 0,500, os jogadores do Bucks não mostraram sinais de preocupação. Sua principal unidade na quarta-feira apresentou sua nona composição diferente em 15 jogos nesta temporada. Mas, desde que esta escalação inclua Antetokounmpo, Middleton e Holiday, o Bucks mostrou na quarta-feira o que pode alcançar.

“Definitivamente, começamos muito mais devagar do que acho que todos gostaríamos”, disse Middleton. “Mas acontece, já aconteceu. Portanto, só temos que encontrar uma maneira de nos livrarmos dessa situação difícil. Esta noite foi um bom começo, então espero que possamos jogar alguns jogos, se necessário.”