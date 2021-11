Este acordo de TV OLED da Epic Black Friday custa apenas US $ 896 – e inclui um crédito de US $ 100 na Amazon

Se você está mantendo uma venda de OLED adequada, acabamos de descobrir um dos melhores Programas de TV da Black Friday Nós vimos.

por um tempo limitado, Amazon coloca à venda uma TV LG A1 OLED de 48 polegadas por US $ 896. Além disso, use o código de cupom “HBQ5KMZKGRRP” durante a finalização da compra e você receberá $ 100 de crédito na Amazon em sua conta. Este é um dos melhores Ofertas da Amazon Black Friday Nós vimos isso este mês. (Nota: Walmart Ofereça o mesmo preçoA Amazon é a única empresa com o brinde de US $ 100.)

Se você está no mercado para comprar um NSsão TVs OLED Disponível, não procure mais, porque o LG A1 OLED é difícil de bater. Ele vem com o poderoso processador Alpha 7 Gen 4 da LG e muitos assistentes de voz com tecnologia de IA; Apresentando suporte para Amazon Alexa, Google Assistant e ThinQ AI, para que você possa controlar facilmente a TV apenas com sua voz.

Esta TV OLED também possui uma resolução de 3840 x 2160. Compatível com HDR10, HLG e Dolby Vision, durante a execução no software LG webOS 6.0 Smart TV. Este modelo em particular possui uma tela 4K Ultra HD de 48 polegadas com um painel OLED e uma taxa de atualização de 60Hz.

O LG A1 OLED também tem três portas HDMI 2.0 e uma entrada USB para emparelhar sua TV OLED com alguns Os melhores alto-falantes Para a melhor experiência de áudio envolvente.

Em suma, esta oferta oferece uma economia épica. Você obterá uma das TVs OLED mais populares do mercado por US $ 303 a menos. E a tela de 48 polegadas certamente caberá em qualquer sala. Depressa, porque esses acordos de TV geralmente não duram muito.

