O Roku Streambar por US $ 80 é um ótimo negócio de alto-falante nesta Black Friday

Esta história faz parte de Guia de presentes de feriado de 2021, a nossa lista de ideias, por tema, por destinatário e preço, para o ajudar a descobrir o presente perfeito.

Se você está procurando uma caixa de som que também seja um dispositivo de streaming e quer gastar menos de US $ 100, atualmente há apenas uma opção – Roku Streambar. Felizmente, este alto-falante também é ótimo – e com os novos preços da Black Friday, agora está mais barato do que nunca. O Streambar foi lançado em outubro de 2020 e gastou entre US $ 130 e US $ 99. Mas na Black Friday 2021, O preço caiu para o mínimo histórico de US $ 80.

Como um alto-falante, é um upgrade instantâneo em sua TV com Excelente diálogo, e você pode adicionar alto-falantes adicionais como um subwoofer posteriormente, se desejar. Streambar também é um ótimo dispositivo de streaming com quase todos os canais disponíveis para você Porta HDMI– Equipado com TV – Do Netflix ao Disney Plus ao Peacock ao HBO Max ao Apple TV Plus e tudo mais – todos 4K Resolução com suporte HDR. Se sua TV não for 4K, não importa – na verdade, seria um negócio melhor, já que sua TV antiga quase certamente não tem tantos aplicativos de streaming atualizados quanto o Roku.