A nova ferramenta DuckDuckGo deve evitar que os aplicativos rastreiem usuários do Android

A nova ferramenta DuckDuckGo visa evitar que aplicativos rastreiem usuários do Android, o que foi relatado pela primeira vez por com fio. A ferramenta, chamada App Tracking Protection, é basicamente uma versão diluída do Transparência de rastreamento de aplicativos da Apple, que dá aos usuários a opção de cancelar o rastreamento de dados no aplicativo.

No entanto, DuckDuckGo não é lançado como parte de uma atualização para todos os telefones Android, nem está disponível como um download separado – está incluído no aplicativo de navegador DuckDuckGo com foco na privacidade, mas funciona em todo o seu dispositivo. em um Postou no blog deleA empresa afirma que a ferramenta bloqueará “rastreadores que você selecionar em outros aplicativos de empresas terceirizadas”.

GIF por DuckDuckGo

Depois de habilitar a Proteção contra rastreamento de aplicativos, ela será executada em segundo plano enquanto você estiver usando o telefone. A ferramenta aprende quando o aplicativo está prestes a enviar dados para um rastreador de terceiros e, em seguida, bloqueia o aplicativo de obter suas informações.

DuckDuckGo diz que está “trabalhando constantemente para identificar e proteger contra novos rastreadores”, o que significa que seus dados devem ser mantidos longe de quaisquer novos rastreadores que apareçam. No aplicativo DuckDuckGo, você também deve ser capaz de ter uma visão em tempo real dos rastreadores que a ferramenta bloqueou, bem como para onde seus dados teriam ido.

A empresa afirma que, embora a ferramenta App Tracking Protection não seja uma VPN, o dispositivo funcionará como se fosse uma VPN. “Isso ocorre porque o App Tracking Protection usa uma ‘conexão VPN’ local, o que significa que funciona magicamente em seu smartphone”, explica DuckDuckGo em seu post. “No entanto, a proteção de rastreamento de aplicativos é diferente das VPNs porque eles nunca roteiam os dados do aplicativo por meio de um servidor externo.”

Mais de 96 por cento dos aplicativos Android gratuitos mais populares têm rastreadores de terceiros

Ao executar seus próprios testes, o DuckDuckGo descobriu que mais de 96 por cento de alguns dos aplicativos Android gratuitos mais populares têm rastreadores de terceiros que a maioria dos usuários não conhece. A empresa também descobriu que 87% desses aplicativos enviam dados do usuário para o Google, enquanto 68% enviam dados para o Facebook.

A ferramenta agora está em beta, mas você pode entrar na fila privada (não será necessário inserir nenhuma informação pessoal para fazer isso). Para se registrar, baixe DuckDuckGo de Loja de aplicativos do Googlee abra o aplicativo. Toque em “Configurações” e em “Proteção contra rastreamento de aplicativos” na seção “Privacidade”. A partir daí, escolha “Entrar na fila privada”. DuckDuckGo diz que está introduzindo o recurso gradualmente para mais pessoas a cada semana.

como apontado com fioObviamente, DuckDuckGo não tem a capacidade de alterar a configuração interna de dispositivos Android como o Google, o que significa que a ferramenta DuckDuckGo ainda não é capaz de substituir completamente a Apple. O mesmo é verdade se você integrar o bloqueador DuckDuckGo e as configurações de privacidade que já existem em dispositivos Android – ferramentas estritas de transparência de rastreamento de aplicativos da Apple que essencialmente destroem o sistema de publicidade em iPhones, Plataformas sociais custam US $ 10 bilhões como resultado de.

Em resposta ao rastreador da Apple, o Google começou a torná-lo Mais difícil para os aplicativos coletarem dados os usuários, impedindo-os de acessar os identificadores de publicidade dos usuários após a desativação do rastreamento. Políticas diluídas do Android podem ser mais apropriadas para o aplicativo, mas as proteções de privacidade embutidas nele ainda ficam aquém dos padrões da Apple.