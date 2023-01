Descontos em Lego, Resident Evil e muito mais

cenário : WB Games / NetherRealm

Esta semana, de uma só vez, uma tempestade maravilhosa de ofertas, descontos e vendas atingiu a loja virtual do Nintendo Switch. Livre-se dos caça-níqueis, abra suas carteiras e confira algumas dessas ofertas por tempo limitado, incluindo grandes economias em muitos… Jogos de quebra-cabeça endereços Combate mortal Jogos de sucesso e jogos da Capcom, Ubisoft e Bandai Namco.

Antes de prosseguirmos, apenas observe que – exceto para Ubisoft’s Mário + Rabbids-não há nada Mário, Zelda, ou Kirby Jogos à venda. Em vez de descontos primários, Todas essas vendas se concentram em editores e desenvolvedores terceirizados. Mas ainda há muitos jogos excelentes que você pode comprar mais barato do que o normal, mesmo que Mario e Luigi não façam parte deles.

Aqui estão algumas das melhores ofertas que encontrei com as várias vendas que estão acontecendo atualmente no eShop. Embora todas essas vendas terminem em horários ligeiramente diferentes, você tem até o final do mês (ou alguns dias depois) para aproveitar esses descontos.

Agora, com isso fora do caminho, aqui estão as melhores ofertas que encontrei até agora. (Os números entre parênteses são os preços normais).

Jogo Lego DC Super-Villians Deluxe Edition – $ 11,25 ($ 75)

Cidade Secreta de Lego – $ 6 ($ 30)

Lego Marvel Super Heroes 2 Edição Deluxe – $ 9 ($ 45)

Lego Star Wars: A Saga Skywalker – $ 30 ($ 60)

Mortal Kombat 11 Final – $ 15 ($ 60)

Dragon Ball FighterZ – $ 9 ($ 60)

Dragon Ball FighterZ – Arcade FighterZ – $ 10,50 ($ 35)

One Piece: Pirate Warriors 4 Deluxe Edition – $ 18 ($ 90)

My Hero One’s Justice 2 Edição Deluxe – $ 20 ($ 80)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $ 7,50 ($ 50)

Just Dance Edição 2023 – $ 30 ($ 60)

Fênix Imortal subindo – $ 12 ($ 60)

Assassin’s Creed Anv. Versão do pacote mega – $ 45 ($ 100)

South Park: a fratura, mas o todo – $ 15 ($ 60)

Dogma do Dragão: Ascensão da Escuridão – $ 10 ($ 30)

Coleção do advogado Ace Turnabout – $ 35 ($ 60)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Deluxe Edition – $ 25 ($ 70)

Jogo Monster Hunter Generations Ultimate – $ 12 ($ 40)

Phoenix Wright: A Trilogia Ace Attorney – $ 15 ($ 30)

Isso é tudo que parecia legal para mim. Que outras ofertas chamam sua atenção?