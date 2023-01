Criador de D&D ainda quer revogar versões anteriores da licença de jogos ‘abertos’

D&D O criador da Wizards of the Coast está tentando destruir a licença original do Open Gaming com fogo.”/>

Masmorras e Dragões (D&D) – A última tentativa da Wizards of the Coast (WotC) de atualizar a Licença de Jogo Aberto (OGL) de décadas ainda inclui a declaração controversa de que “A Licença de Jogo Aberto 1.0a não é mais uma licença autorizada.” A notícia vem depois que a primeira tentativa da empresa de criar uma atualização OGL com linguagem semelhante (e outras mudanças controversas) foi recebida com controvérsia. Os fãs ficaram amplamente indignados E Alienação da comunidade criativa.

WotC diz que esta é uma proposta de “revogação de licença”. OGL v1.0a Isso não afetará nenhum conteúdo original publicado sob essa licença anterior desde que apareceu pela primeira vez no início dos anos 2000 e esse conteúdo não precisará ser atualizado ou relicenciado para compatibilidade com qualquer novo OGL. Mas não postando nenhum conteúdo depois, depois De acordo com Atualizar conforme formulado.

no Post explicativo no blog D&D BeyondO produtor executivo da WotC, Kyle Brink, disse que a WotC entende que a descentralização planejada é uma “grande preocupação” para a comunidade. Mas, acrescentou, é uma etapa necessária para impor as novas restrições da OGL a conteúdo ilegal e/ou odioso, incluindo “comportamento nocivo, discriminatório, ilegal, obsceno ou de assédio”, conforme definido pela WotC.

“Não podemos usar as opções de proteção em 1.2 se alguém puder escolher postar conteúdo prejudicial, discriminatório ou ilegal em 1.0a”, escreveu Brink. Ele acrescentou que garantir uma “experiência geral de jogo” dessa forma era uma meta “muito importante” que não estava incluída no OGL original.

Se a WotC realmente tinha autoridade legal para derrubar completamente a versão OGL anterior, permanece uma questão em aberto. Isso porque o OGL original continha uma cláusula que afirmava claramente que os jogadores poderiam “usar qualquer versão autorizada desta licença para copiar, modificar e distribuir qualquer conteúdo de jogo aberto originalmente distribuído sob qualquer versão desta licença”.

O OGL original não contém nenhuma linguagem específica que diga que não é anulável. Mas em O FAQ foi postado quando o OGL original foi publicadoWotC afirmou diretamente que “Mesmo que os assistentes façam uma mudança [to the license] com a qual você não concordou, você pode continuar a usar uma versão anterior aceita a seu critério” Uma entrevista recente com o site de jogos de tabuleiro En WorldO arquiteto OGL original e ex-vice-presidente da WotC Ryan Dancey disse que a empresa “não tem a capacidade de revogar uma licença para uma versão do OGL. Se essa é a força que queríamos manter para a Hasbro, enumeraríamos na licença .”

Além de revogar a licença para OGL v1.0a, o novo rascunho reduz muitas das partes mais controversas da atualização original vazada, incluindo planos para exigir relatórios de receita, coletar royalties para os principais criadores de conteúdo e forçar o relicenciamento para WotC para conteúdo .o original. O novo rascunho também afirma explicitamente que a nova licença é “perpétua, não exclusiva e irrevogável”, com apenas algumas seções técnicas elegíveis para modificações futuras.

Concepção artística da próxima discussão entre a Wizards of the Coast e D&D Comunidade sobre atualizações OGL sugeridas.

D&DA mecânica principal será licenciada sob Atribuição Creative Commons 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que a WotC diz “não impõe absolutamente nenhuma restrição sobre como você pode usar esse conteúdo”. Embora isso não seja totalmente correto, esta Licença concede uma “licença mundial, isenta de royalties, não sublicenciável, não exclusiva e irrevogável” para tal Conteúdo que rege na condição de que o Licenciante dê à WotC o devido crédito por sua criação.

pela essência D&D conteúdo” publicado pela WotC (por exemplo, classes, feitiços, monstros e outros conteúdos criativos feitos pela empresa), a nova licença permitirá o uso, modificação e distribuição com algumas restrições. conteúdo, conforme discutido acima, O rascunho da linguagem proíbe qualquer coisa que viole o endereço IP de terceiros ou tenha aprovação oficial da WotC.

A WotC disse que uma enquete permitindo que os membros do público comentem sobre este novo rascunho do OGL estará disponível ao público na sexta-feira e estará disponível até 3 de fevereiro. E esse tipo de interação nos comentários “se estenderá pelo tempo que ele precisar … até acertarmos”, escreveu Brink.