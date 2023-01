Marvel’s Avengers está anunciando o fim do desenvolvimento ‘no início da próxima semana’

Atualização 21/01/23: Após o relatório de ontem sobre o fim iminente dos Vingadores da Marvel, o desenvolvedor Crystal Dynamics tornou isso oficial, confirmando que a atualização final do jogo chegará em 31 de março deste ano, com o suporte terminando em 30 de setembro.

A Crystal Dynamics indicou que os componentes single-player e multiplayer de Marvel’s Avengers ainda estarão disponíveis quando o suporte terminar em setembro. postagem no blogmas a atualização 2.7 de novembro passado, que introduziu Winter Soldier, foi confirmada como o lançamento final do conteúdo do jogo, e a atualização 2.8 de março trará o equilíbrio final.

Além disso, não há novos cosméticos chegando aos Vingadores da Marvel – tornando os recentes cosméticos altamente impopulares os últimos no jogo – e o mercado pago será fechado em setembro, quando o desenvolvimento terminar oficialmente.

Foi confirmado que a versão do Soldado Invernal dos Vingadores da Marvel é a atualização de conteúdo mais recente.

A partir de 31 de março, os Créditos Premium no jogo não poderão mais ser adquiridos e o crédito restante dos jogadores será convertido em recursos do jogo, conforme descrito abaixo.



Todos os tokens restantes serão convertidos em recursos do jogo a partir de 31 de março.

Por fim, como demonstração de nossa “agradecimento” à comunidade do jogo, todos os itens do Marketplace, passe de desafio e cosméticos enviados – incluindo roupas, skins, emotes e placas de identificação – serão disponibilizados gratuitamente para todos os jogadores a partir de 31 de março. “em diante”.

História original 20/01/23: Diz-se que a Crystal Dynamics está se preparando para anunciar o fim do desenvolvimento do sitiado jogo de super-heróis de ação ao vivo Marvel’s Avengers, com notícias oficiais que serão lançadas “no início da próxima semana”.

Isso é de acordo com o confiável vazador dos Vingadores da Marvel, Miller Ross, que citou fontes da Crystal Dynamics em um História da ExpoEle diz que o estúdio inicialmente pretendia continuar apoiando o jogo na segunda metade de 2023, mas os eventos recentes em torno do desenvolvedor principal Brian Wagoner – que supostamente deixou a empresa agora que estava disciplinado publicamente Por seus tweets ofensivos anteriores – ele apressou o fim do projeto.

Fontes de Ross dizem que Wagner não será substituído após sua partida, deixando apenas uma “pequena equipe” de desenvolvedores ainda trabalhando em Marvel’s Avengers, a maioria dos quais já está compartilhando seu tempo com outros projetos da Crystal Dynamics, incluindo Tomb Raider da Amazon.

Como parte da “estratégia de saída” planejada dos Vingadores da Marvel após a notícia oficial de sua morte, a Crystal Dynamics lançará uma série de mudanças importantes nos sistemas, incluindo a remoção do portal do tempo artificial e uma revisão das microtransações cosméticas. Além disso, uma atualização agendada final deve abordar o equilíbrio da navegação na lista de super-heróis existente em resposta a reclamações de que os heróis mais antigos se sentem mais “lentos” do que as adições mais recentes.

Os Vingadores da Marvel permanecerão à venda digitalmente até “pelo menos setembro”, com esforços sendo feitos para “manter o jogo jogável para os proprietários existentes pelo maior tempo possível”.

Funcionários atuais e antigos contatados para o relatório de Ross supostamente descreveram o projeto dos Vingadores da Marvel como “uma fonte de potencial instalada pela administração de estúdio incompetente e burocrática da Marvel Games”, com conteúdo inédito – que nunca verá a luz do dia – incluindo um chefe baseado modo de bônus de roaming conhecido como Patrol Mode, além de heróis adicionais mulher forte e Capitã Marvel.

A última grande atualização para os Vingadores da Marvel chegou em novembro, adicionando Bucky Barnes – também conhecido como Soldado Invernal – à sua linha de super-heróis. Desde então, a boa vontade da comunidade foi eliminada devido ao Crystal Dynamics’ A decisão de vender versões sem capacete de cosméticos por US$ 14.